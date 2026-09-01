Một chủ cửa hàng kinh doanh bất ngờ chủ động đến cơ quan khai báo giao dịch chuyển khoản, công an lập tức điều tra người liên quan

Một người đàn ông đã phải đến công an khai báo giao dịch chuyển khoản.

Theo tờ Malaysia Today, Cảnh sát trưởng bang Terengganu Khairi Khairudin cho biết một nạn nhân đã bị lừa thực hiện tổng cộng 13 giao dịch, chuyển 5,2 triệu ringgit (khoảng 28,6 tỷ đồng) vào 7 tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau.

Một doanh nhân, làm chủ hàng loạt cửa hàng kinh doanh đã mất 5,2 triệu ringgit (khoảng 28,6 tỷ đồng) sau khi bị lừa đầu tư vào một kế hoạch đầu tư không tồn tại được quảng cáo trên Facebook.

Cảnh sát trưởng bang Terengganu Khairi Khairudin cho biết nạn nhân 67 tuổi nhìn thấy một quảng cáo trên Facebook quảng bá một kế hoạch đầu tư cổ phiếu được cho là có trụ sở tại Trung Quốc và bày tỏ mong muốn tham gia.

Ông cho biết nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng “MMcT-Pro” thông qua một đường link được gửi qua email, được cho là để theo dõi khoản đầu tư.

Người này được hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận cao trong thời gian ngắn, sau đó được yêu cầu thực hiện 3 lần thanh toán với tổng số tiền 100.000 ringgit (khoảng 550 triệu đồng).

“Ban đầu, nạn nhân đã rút được 89.800 ringgit (khoảng 494 triệu đồng) qua 3 giao dịch trên ứng dụng, số tiền được ghi có vào tài khoản của nạn nhân từ một nguồn có liên quan đến một công ty không xác định", ông nói trong một tuyên bố hôm nay.

Khairi cho biết, ngày càng tin rằng kế hoạch này là hợp pháp, nạn nhân đã đầu tư 240.000 ringgit (khoảng 1,32 tỷ đồng) để mua cổ phiếu, với các khoản thanh toán được thực hiện từng đợt vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Tuy nhiên, ông cho biết khi thực hiện lần rút tiền tiếp theo, nạn nhân được yêu cầu trả 1 triệu ringgit (khoảng 5,5 tỷ đồng) theo thỏa thuận phân chia lợi nhuận.

Sau khi thanh toán khoản tiền này, nạn nhân tiếp tục được yêu cầu nộp 1,7 triệu ringgit (khoảng 9,35 tỷ đồng) tiền thuế và đã thực hiện việc này tại quầy giao dịch của một ngân hàng địa phương.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu nộp thêm 520.000 ringgit (khoảng 2,86 tỷ đồng), với lý do khoản tiền này phục vụ một cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán, ông nói.

Theo Khairi, nạn nhân đã chuyển tổng cộng 5,2 triệu ringgit (khoảng 28,6 tỷ đồng) qua 13 giao dịch vào 7 tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau để phục vụ khoản đầu tư.

“Nhận ra mình đã bị lừa, nạn nhân đã trình báo sao kê giao dịch chuyển khoản tại trụ sở Công an Kuala Terengganu", ông nói, đồng thời cho biết vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật về hành vi lừa đảo.