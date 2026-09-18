Người dùng Việt háo hức nhận iPhone 18 Pro, Pro Max ngay ngày đầu mở bán

Ngay trong ngày đầu mở bán, iPhone 18 Pro Max thu hút đông người dùng Việt. Nhiều khách hàng đã đặt trước từ sớm để sở hữu máy ngay ngày đầu tiên.

Đúng 8h ngày 18/9, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức được mở bán tại Việt Nam thông qua Apple Store Online cùng các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR). Ngay từ những giờ đầu, sức mua tập trung mạnh vào phiên bản Pro Max, đặc biệt là màu Burgundy mới.

Sau thời gian nhận đặt trước, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức đến tay khách hàng Việt từ sáng 18/9. Các hệ thống như TopZone, CellphoneS, Di Động Việt, Viettel Store cùng nhiều đại lý ủy quyền của Apple đồng loạt tổ chức trả hàng và mở bán trực tiếp tại cửa hàng.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường được Apple mở bán iPhone mới trong đợt đầu. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Năm nay, hai mẫu Pro và Pro Max được đưa lên kệ trước, trong khi iPhone 18 bản tiêu chuẩn và phiên bản Plus chưa xuất hiện trong đợt bán này. (Ảnh: CellphoneS)

Ngay từ đầu giờ sáng 18/9, không khí tại các điểm bán iPhone 18 Pro và Pro Max trở nên nhộn nhịp. Nhiều khách hàng có mặt từ sớm để nhận máy đã đặt trước, trong khi một số người tranh thủ đến cửa hàng tìm mua trực tiếp những phiên bản còn hàng. (Ảnh: 24hStore)

Việc iPhone 18 Pro và Pro Max chính thức lên kệ cũng đánh dấu thời điểm người dùng Việt Nam có thể trực tiếp trải nghiệm thế hệ iPhone mới thay vì chỉ theo dõi thông tin từ các thị trường mở bán trước. (Ảnh: TopZone)

Người mua thích thú với màu Đỏ rượu vang và Xanh băng thanh

Ngay từ giai đoạn đặt trước, iPhone 18 Pro Max đã chiếm phần lớn sự quan tâm của người dùng. Theo số liệu được các hệ thống bán lẻ công bố, tỷ trọng lựa chọn Pro Max tại TopZone khoảng 90%, trong khi Di Động Việt ghi nhận mức 85%. Tổng cộng, hơn 220.000 lượt đặt mua và đặt cọc iPhone 18 đã được ghi nhận tại các hệ thống trong nước trước ngày mở bán.

Một trong những khách hàng nhận iPhone 18 Pro Max đầu tiên, anh Sơn cho biết đã đặt trước phiên bản màu đỏ Burgundy từ sớm vì ấn tượng với sắc màu mới trên thế hệ iPhone năm nay. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp trải nghiệm phiên bản màu xanh Băng Thanh tại cửa hàng, anh cho rằng màu này cũng mang đến cảm giác thú vị không kém. “Burgundy vẫn là lựa chọn ban đầu của tôi, nhưng khi nhìn màu xanh Băng Thanh ngoài thực tế, tôi thấy máy khá đẹp và có nét riêng”, anh Sơn chia sẻ. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Chị Oanh cũng là một trong những khách hàng sớm nhận iPhone 18 Pro Max tại cửa hàng. Ngay từ khi mở đặt trước, chị đã lựa chọn phiên bản màu Burgundy bởi tông đỏ mới lạ, nổi bật nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng. Sau khi trực tiếp cầm máy trên tay, chị cho biết màu sắc ngoài thực tế đẹp và sang, tạo cảm giác khác biệt so với những thế hệ iPhone trước. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Tại CellphoneS, hơn 10.000 đơn cọc iPhone 18 Pro Series được ghi nhận chỉ trong 15 phút đầu mở cổng đặt trước, tăng 40% so với cùng thời điểm của thế hệ trước. Đến sáng 14/9, lượng khách đăng ký quan tâm và đặt cọc tại hệ thống này đã gần 50.000 lượt. (Ảnh: CellphoneS)

Sự quan tâm cũng tập trung vào màu Burgundy, tùy chọn màu mới trên thế hệ iPhone 18 Pro. Tại Di Động Việt, màu này chiếm khoảng 67% lượng lựa chọn đối với bản Pro Max và 54% ở bản Pro trong giai đoạn đặt trước. Dung lượng 256 GB tiếp tục là lựa chọn phổ biến tại nhiều hệ thống, nhờ mức giá thấp nhất trong danh mục Pro Max. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Diễn biến này khiến tình trạng thiếu hàng xuất hiện ngay trong ngày đầu mở bán. Theo thông tin từ một hệ thống bán lẻ, lượng iPhone 18 Pro Max được phân bổ trong đợt đầu chỉ đáp ứng một phần đơn đặt trước, trong khi iPhone 18 Pro có nguồn hàng dồi dào hơn và đã được đưa lên kệ để bán trực tiếp. (Ảnh: Viettel Store)

Sức hút khủng của iPhone 18 Pro Max, được người dùng Việt liên tục săn đón

Tại các điểm bán, hoạt động trả hàng diễn ra từ 8h sáng. Những khách đã đặt trước có thể nhận máy theo lịch hẹn, trong khi lượng hàng dành cho khách mua trực tiếp phụ thuộc vào từng phiên bản, màu sắc và dung lượng.

Tình trạng khan hàng chủ yếu tập trung ở iPhone 18 Pro Max, đặc biệt với các phiên bản được nhiều người lựa chọn. Đây không phải hiện tượng mới với dòng iPhone Pro Max khi những phiên bản cao cấp thường có lượng đặt mua lớn ngay trong những ngày đầu.

Trước thời điểm mở bán chính thức, Apple Store Online tại Việt Nam cũng từng ghi nhận tình trạng các phiên bản Pro Max có thời gian giao hàng kéo dài sau khi mở đặt trước tối 12/9. Một số lựa chọn màu và dung lượng nhanh chóng chuyển sang lịch giao muộn hơn so với ngày 18/9.

(Ảnh: CellphoneS)

(Ảnh: CellphoneS)

(Ảnh: Viettel Store)

Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ ủy quyền như TopZone, CellphoneS và Di Động Việt tiếp tục là những kênh phân phối quan trọng của iPhone chính hãng tại Việt Nam. Các hệ thống này đồng thời triển khai nhiều hình thức mua sắm như thu cũ đổi mới, trả góp và đặt hàng trực tuyến, giúp người dùng có thêm lựa chọn khi nguồn hàng tại cửa hàng bị giới hạn.

Với mức giá khởi điểm 38,999 triệu đồng cho iPhone 18 Pro 256 GB và 41,99 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max 256 GB, thế hệ iPhone mới tiếp tục nằm ở nhóm smartphone cao cấp có giá bán đáng kể trên thị trường. Riêng iPhone 18 Pro Max có các tùy chọn dung lượng lên tới 2 TB, với giá cao nhất được công bố ở mức 80,99 triệu đồng.

Sức mua trong ngày đầu mở bán sẽ là cơ sở để các hệ thống bán lẻ đánh giá nhu cầu thực tế sau giai đoạn đặt trước. Với việc Pro Max chiếm tỷ trọng lớn trong lượng đặt mua, khả năng phân bổ nguồn hàng cho mẫu máy này tiếp tục là vấn đề được người dùng quan tâm trong những tuần đầu iPhone 18 Pro series lên kệ tại Việt Nam.