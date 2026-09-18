VNeID vừa cập nhật thay đổi mới, tất cả người dùng kiểm tra ngay kẻo lỡ quyền lợi

Mới đây, ứng dụng VNeID đã có cập nhật phiên bản 2.2.12. Trong phiên bản mới này, ứng dụng đã bổ sung, điều chỉnh một số chức năng quan trọng.

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022, VNeID từng bước thay thế được những giấy tờ truyền thống. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới hữu ích vào ứng dụng VNeID.

Mới đây, ứng dụng VNeID đã có cập nhật phiên bản 2.2.12, tập trung bổ sung, điều chỉnh một số chức năng quan trọng. Cụ thể như sau:

1. Bổ sung chức năng tích hợp Số Sức khỏe điện tử; giấy tờ đăng kiểm

2. Bổ sung chức năng đăng ký cấp chứng thư chữ ký số (VNeD CA)

3. Bổ sung chức năng thay đối người đại diện đối với tài khoản định danh điện tử dưới 14 tuổi

4. Điều chỉnh chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước: bổ sung giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng, chứng chỉ

5. Sửa lỗi

Ứng dụng VNeID cập nhật phiên bản mới

Để cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản 2.2.12, người dùng truy cập các chợ ứng dụng Google Play (dành cho thiết bị Android) và App Store (dành cho thiết bị iOS). Sau đó, người dùng tìm kiếm tên ứng dụng và nhấn vào nút Cập nhật để sử dụng phiên bản mới nhất.