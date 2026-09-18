Tất cả người dân sử dụng Zalo chú ý thông báo mới nhất từ công an

Ngày 17/9, Công an xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận phản ánh của công dân C.A.T (sinh năm 2001, trú tại xã Khánh Xuân) về việc nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo qua Zalo, giả danh cán bộ Công an nhằm thu thập thông tin cá nhân và tài chính.

Theo phản ánh, đối tượng đã sử dụng tài khoản Zalo để giả danh Công an xã, thông báo anh T có liên quan đến một vụ án. Với thủ đoạn tạo tâm lý lo sợ, đối tượng tiếp tục hướng dẫn anh T thực hiện các thủ tục vay số tiền 15 triệu đồng trên ứng dụng Zalo, sau đó yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền vay được vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an xã Khánh Xuân đã kịp thời tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh và trực tiếp hướng dẫn công dân dừng thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của đối tượng. Qua đó, lực lượng Công an đã ngăn chặn nguy cơ anh T tiếp tục thực hiện các bước theo kịch bản của đối tượng và có thể bị chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Khánh Xuân kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, vay tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính cần hết sức cảnh giác. Cơ quan Công an không yêu cầu người dân vay tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra.

Khi nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, người dân không làm theo hướng dẫn của đối tượng, không cung cấp thông tin bảo mật, không chuyển tiền và cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an