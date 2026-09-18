Chiếc iPhone đặc biệt của CORTIS

CORTIS mới đây gây chú ý khi sử dụng iPhone đời cũ để chụp ảnh. Trào lưu này cũng đang được một bộ phận Gen Z Hàn Quốc và Việt Nam hưởng ứng.

Trong một bài đăng gần đây trên Instagram, nhóm nhạc nam CORTIS xuất hiện cùng một chiếc iPhone đời cũ trong lúc chụp ảnh nhóm. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, camera đơn và kiểu dáng đặc trưng của những thế hệ iPhone trước đây.

Bức ảnh mang màu sắc khác biệt so với hình ảnh thường thấy từ smartphone hiện đại. Độ nét không quá cao, màu sắc có phần dịu và tổng thể tạo cảm giác giống những bức ảnh kỹ thuật số được chụp cách đây nhiều năm.

Các thành viên CORTIS sử dụng mẫu iPhone 5s để chụp ảnh. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, đây không phải trường hợp cá biệt. Tại Hàn Quốc cũng như nhiều nơi trên thế giới, một bộ phận Gen Z đang tìm đến iPhone cũ không phải để sử dụng như điện thoại chính, mà chủ yếu biến chúng thành một chiếc máy ảnh bỏ túi.

iPhone cũ trở thành máy ảnh của Gen Z

Thay vì nâng cấp smartphone mỗi khi một thế hệ mới xuất hiện, một số người trẻ Hàn Quốc lại mang theo hai thiết bị. Điện thoại đời mới đảm nhiệm liên lạc, công việc và các ứng dụng hàng ngày, trong khi một chiếc iPhone đã có tuổi đời gần 10 năm được dùng riêng để chụp ảnh.

Xu hướng này được gọi là “young-tro”, kết hợp giữa “young” và “retro”, mô tả cách người trẻ tìm lại những trải nghiệm mang màu sắc hoài cổ. Korea Times từng ghi nhận trường hợp một nữ sinh viên 22 tuổi mang theo iPhone 16 cho nhu cầu hàng ngày nhưng sử dụng iPhone 5s để chụp ảnh.

Diễn viên Han So-hee tạo dáng với iPhone SE đời đầu, ra mắt năm 2016. (Ảnh: Korea Times)

Điểm thú vị nằm ở chỗ những hạn chế của camera cũ lại trở thành ưu điểm. Trong khi smartphone hiện nay cố gắng tạo ra hình ảnh ngày càng sắc nét, cân bằng sáng tốt và xử lý chi tiết bằng thuật toán, iPhone đời cũ thường cho ảnh ít chi tiết hơn, dễ cháy sáng và màu sắc không đồng nhất.

Với một bộ phận Gen Z, những khuyết điểm này khiến bức ảnh có cảm giác tự nhiên hơn.

Một nam Gen Z tại Hàn Quốc có thể sử dụng iPhone đời mới cho phần lớn công việc, nhưng giữ lại một chiếc iPhone cũ cho những chuyến đi, buổi gặp bạn bè hoặc những khoảnh khắc đời thường. Thiết bị khi đó không còn được nhìn nhận như một chiếc smartphone lỗi thời mà gần giống một chiếc máy ảnh compact.

Điều này cũng lý giải vì sao những mẫu máy như iPhone 5s, iPhone 6s hay iPhone SE đời đầu bất ngờ được quan tâm trở lại.

Những chiếc iPhone từ thời Steve Jobs được săn tìm

iPhone 5s ra mắt năm 2013, trong khi iPhone SE thế hệ đầu xuất hiện năm 2016. So với smartphone hiện nay, cả hai đều có màn hình nhỏ, camera đơn và thiết kế với phím Home vật lý.

Thế nhưng chính những đặc điểm này lại phù hợp với nhu cầu của người trẻ muốn tìm kiếm trải nghiệm khác biệt.

iPhone 5s và iPhone 5C. (Ảnh: Yahoo)

Một số người dùng Hàn Quốc được Korea Times phỏng vấn cho biết họ thích thiết kế cũ vì kích thước nhỏ gọn, phím Home và kiểu dáng mang dấu ấn của những thế hệ iPhone trước. Màu ảnh từ những thiết bị này cũng được đánh giá là có nét riêng.

Nhu cầu tăng khiến những mẫu iPhone cũ không còn dễ tìm như trước. Theo nền tảng đồ cũ Bungaejangter, lượng tìm kiếm iPhone 6s tại Hàn Quốc trong năm 2023 tăng 519%, trong khi giao dịch thực tế tăng 28% so với giai đoạn trước đó.

iPhone SE thế hệ đầu cũng từng được rao bán với giá hơn 140 USD trên các chợ đồ cũ tại Hàn Quốc. Trong khi đó, iPhone 6s có giá khoảng 70 USD, dù đều là những mẫu máy đã ra mắt từ nhiều năm trước.

Điều đáng chú ý là người mua không nhất thiết tìm đến những thiết bị này vì nhu cầu sử dụng thông thường. Nhiều trường hợp mua máy để chụp ảnh, biến một sản phẩm công nghệ cũ thành công cụ phục vụ cho phong cách cá nhân.

CORTIS là một ví dụ dễ nhận thấy trong bối cảnh này. Hình ảnh nhóm sử dụng một chiếc iPhone đời cũ để ghi lại khoảnh khắc đời thường cho thấy những thiết bị từng bị bỏ lại phía sau đang được đưa trở lại vào đời sống của thế hệ trẻ.

Khi “ảnh không hoàn hảo” trở thành xu hướng

Sự trở lại của iPhone cũ không diễn ra độc lập. Máy ảnh kỹ thuật số đời cũ cũng đang được Gen Z Hàn Quốc tìm kiếm.

Trào lưu này từng được chú ý mạnh sau khi phong cách hình ảnh từ những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ xuất hiện trong MV “Ditto” của NewJeans. Những bức ảnh có độ nhiễu, màu sắc đặc trưng và chất lượng hình ảnh không hoàn hảo dần trở thành một phần của phong cách hình ảnh được giới trẻ yêu thích.

(Ảnh: Imparkerburton)

Ở smartphone, iPhone đời cũ mang lại hiệu ứng tương tự nhưng dễ tiếp cận hơn. Người dùng không cần học cách sử dụng máy ảnh hay mang theo thiết bị cồng kềnh. Chỉ cần một chiếc iPhone 5s hoặc SE cũ, họ đã có thể tạo ra những bức ảnh mang màu sắc khác với camera trên chiếc điện thoại đang sử dụng hàng ngày.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị của thị trường smartphone: Càng tiến gần đến những bức ảnh hoàn hảo, một bộ phận người trẻ lại càng tìm đến những thiết bị tạo ra hình ảnh ít hoàn hảo hơn.

Nếu smartphone hiện đại hướng tới việc tái tạo hình ảnh rõ nét và chân thực nhất, iPhone cũ lại đem đến cảm giác như một lớp ký ức được phủ lên khoảnh khắc hiện tại.

Không chỉ tại Hàn Quốc, xu hướng sử dụng những thiết bị công nghệ đời cũ để tạo hiệu ứng hình ảnh hoài cổ cũng đang được một bộ phận Gen Z Việt Nam quan tâm. Trên các nền tảng mạng xã hội, những chiếc điện thoại và máy ảnh kỹ thuật số đời cũ xuất hiện trở lại trong các bộ ảnh đời thường, ảnh du lịch hay những bài đăng mang phong cách Y2K.

Thay vì tìm kiếm độ sắc nét hay khả năng xử lý ảnh ngày càng cao, người trẻ chú ý nhiều hơn đến “chất” của bức ảnh. Một chút nhiễu hạt, ánh sáng gắt, màu ảnh ngả vàng hay những vùng sáng bị cháy đôi khi lại khiến hình ảnh có cảm giác tự nhiên và gợi nhớ hơn.

Sự quan tâm này cũng cho thấy cách Gen Z tiếp cận công nghệ có phần khác với thế hệ trước. Một thiết bị không nhất thiết phải mới nhất mới có giá trị. Khi được đặt vào đúng mục đích, sản phẩm đã qua nhiều năm vẫn có thể trở thành công cụ tạo phong cách cá nhân.

Tham khảo Koreatimes