Honda Sh Mode 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ gần 61 triệu đồng, màn hình mới, động cơ ‘sạch’ hơn, thêm tính năng an toàn

Honda Sh Mode có bản nâng cấp với một vài tính năng mới, mở bán từ ngày 2/10/2026.

Hôm nay (18/9), Honda Việt Nam giới thiệu Sh Mode bản nâng cấp mới.



Trên Honda Sh Mode 2026, đồng hồ tốc độ chuyển sang dạng màn hình TFT 4,2 inch hoàn toàn mới, thay cho loại đồng hồ cơ trước đây. Cổng sạc USB tại hộc đồ phía trước cũng được nâng cấp lên chuẩn Type-C.

Hệ thống khóa thông minh Smart Key lần đầu được bổ sung tính năng cảnh báo khi người dùng quên tắt khóa điện, đây là tính năng được không ít người dùng mong chờ từ lâu, bởi tình trạng quên tắt khóa điện là nguyên nhân phổ biến khiến bình ắc quy bị cạn kiệt, dẫn tới xe không thể khởi động được.

Xe có 3 phiên bản với các phối màu mới gồm bản Thể thao phối màu trắng/đen, bản Đặc biệt dùng xanh lá/đen mới đi cùng logo Sh Mode mạ vàng kim. Riêng bản Tiêu chuẩn tuỳ cũng dùng màu trắng/đen mới nhưng đi cùng bộ mâm màu bạc cũng như logo màu chrome sáng.

Honda SH Mode phiên bản Đặc biệt.

Động cơ cải tiến để "xanh" hơn

Honda Sh Mode 2026 vẫn dùng nền động cơ eSP quen thuộc, nhưng được HVN cải tiến hệ thống phun xăng điện tử để tối ưu quá trình đốt cháy, cùng hệ thống xử lý khí thải trên ống xả được nâng cấp nhằm kiểm soát tốt hơn các chất phát thải CO, HC và NOx. Nhờ đó, xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đồng thời HVN công bố mức giảm phát thải khoảng 40% so với phiên bản trước, cùng cải thiện về hiệu suất vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ dung tích 124,8 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch vẫn giữ nguyên công suất tối đa 8,2 kW (khoảng 11 mã lực) tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Honda SH Mode bản Cao cấp.

Những điểm duy trì từ bản cũ

Honda Sh Mode 2026 tiếp tục duy trì hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước (ngoại trừ bản Tiêu chuẩn), khung xe kết cấu dập hàn eSAF do Honda phát triển, cùng hộc chứa đồ dưới yên dung tích 18,5 lít, đèn pha LED 2 tầng, có đèn định vị LED ở yếm trước,...

Giá bán lẻ đề xuất được công bố theo từng phiên bản lần lượt là bản Thể thao 67,59 triệu đồng, bản Đặc biệt là 67,09 triệu, bản Cao cấp 65,89 triệu đồng và cuối cùng bản Tiêu chuẩn giá 60,79 triệu đồng. Các mức giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%. Xe sẽ bắt đầu mở bán chính thức vào ngày 2/10 tới.

Một số hình ảnh chi tiết của Honda Sh Mode 2026 vừa ra mắt:

Ảnh: Hoàng Dũng