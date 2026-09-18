Từ vụ cháy chung cư mới đây, cảnh báo người dùng không nên cắm sạc điện thoại khi ngủ rồi đặt lên đệm hay gối trên giường.

Sạc điện thoại khi ngủ, không để lên giường thì để đâu - Chuyên gia chỉ một chỗ an toàn, có cháy cũng không sợ

Nhiều người có thói quen lướt điện thoại khi nằm trên giường, tiện tay cắm sạc rồi quăng ngay thiết bị lên đệm, cạnh gối hoặc cắm ở ổ điện ngay sát đầu giường.

Vô tình, hành động tưởng chừng tiện lợi này lại có nguy cơ biến không gian nghỉ ngơi thành một "quả bom hẹn giờ" nếu gặp phải rủi ro chập, cháy nổ.

Mới đây, đám cháy bùng lên tại căn hộ tầng 12 chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân được công an xác định nguyên nhân chập điện từ ổ sạc điện thoại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số vật dụng ở phòng ngủ như chăn, đệm bị thiêu rụi.

Sự việc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo người dùng nên cẩn trọng đối với việc sạc điện thoại trong phòng ngủ.

Không nên vừa sạc vừa để điện thoại lên chăn ga, gối, đệm

Đệm, gối hay chăn ga là những vật liệu giữ nhiệt cực kỳ cao. Khi cắm sạc, dòng điện nạp vào làm pin Lithium-ion và củ sạc tỏa ra lượng nhiệt lớn. Đặt điện thoại trên bề mặt mềm khiến nhiệt lượng tích tụ, kích hoạt hiện tượng "thoát nhiệt”. Nhiệt độ tăng cao liên tục sẽ làm chai pin, biến dạng linh kiện và nguy hiểm nhất là dẫn đến cháy nổ.

Paul Shaw, Trưởng bộ phận điều tra hỏa hoạn thuộc Cơ quan Cứu hỏa Staffordshire (Anh), từng nhấn mạnh trên tờ The Guardian rằng đệm và ga giường làm từ vải bông là những chất liệu cực kỳ bắt lửa. Nếu xảy ra chập điện hoặc nổ pin, ngọn lửa sẽ bùng lên rất nhanh.

Đáng chú ý, Cơ quan Cứu hỏa Kent (Anh) đã đưa ra một thực tế sinh học đáng báo động: khứu giác của con người hoàn toàn ngưng hoạt động khi ngủ sâu . Nếu củ sạc ở đầu giường bị chập cháy, mùi khói khét sẽ không thể làm bạn thức giấc cho đến khi lửa và khói độc bùng phát quá lớn.

Bên cạnh đó, việc cắm sạc ở đầu giường còn làm tăng nguy cơ giật điện do dây sạc bị gập đứt khi bạn xoay người, đồng thời tiếp xúc vô thức với sóng điện từ và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ.

Sạc điện thoại ở đâu và như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối?

Tránh những hiểm họa rình rập, các tổ chức phòng cháy chữa cháy và các hãng công nghệ lớn như Apple đều đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về vị trí và nguyên tắc sạc an toàn.

Trong sổ tay hướng dẫn, Apple đưa ra cảnh báo trực tiếp: không ngủ đè lên thiết bị, củ sạc hoặc đặt chúng dưới chăn, gối khi đang kết nối nguồn điện.

Các chuyên gia từ Cơ quan Phòng cháy Cứu nạn Tây Yorkshire (Anh) khuyến cáo người dùng chỉ nên đặt thiết bị trên các bề mặt phẳng, chắc chắn như bàn gỗ, bàn làm việc hoặc kệ sách. Vật liệu cứng giúp tản nhiệt tốt, không tích tụ nhiệt độ để gây cháy.

Lời khuyên là mỗi phòng ngủ là nên có một kệ đầu giường để đặt điện thoại khi sạc, tránh để ngay cạnh gối ngủ. Mặt bàn gỗ bên cạnh giường là nơi an toàn. Lý do là vật liệu cứng tỏa nhiệt tốt, pin không thể sinh ra lượng nhiệt đủ lớn để làm bốc cháy các bề mặt này.

Một giải pháp tối ưu khác là tạo một "trạm sạc" riêng biệt ở phòng khách hoặc hành lang. Điều này vừa cách ly hoàn toàn nguy cơ hỏa hoạn khỏi nơi ngủ, vừa giúp bạn từ bỏ thói quen thức khuya lướt mạng.

Nếu phải sạc trong phòng ngủ, hãy đặt điện thoại cách xa giường tối thiểu từ 1 đến 2 mét, tránh xa rèm cửa, đống sách báo hoặc các vật liệu dễ bắt lửa. Tuyệt đối nói không với củ sạc, dây sạc trôi nổi giá rẻ. Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng hoặc đạt chứng nhận an toàn (MFi, CE, UL) để đảm bảo tính năng tự ngắt khi quá nhiệt.

Tháo ốp lưng dày khi sạc để tránh om nhiệt cũng là một khuyến nghị. Đồng thời, bật tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa" (Optimized Battery Charging) trên điện thoại để hệ thống tự điều tiết dòng điện khi pin đạt mức 80%.

Sau nhiều vụ hỏa hoạn liên quan đến pin Lithium-ion, các cơ quan cứu hỏa đều khuyến cáo người dân nên sạc điện thoại khi còn thức thay vì cắm sạc xuyên đêm khi ngủ.

Nếu xảy ra sự cố cháy nổ đột ngột (rất nhanh chỉ trong vòng vài chục giây), người dùng khi đang thức mới có thể phản ứng và thoát hiểm kịp thời.

Một thay đổi nhỏ trong vị trí đặt điện thoại trước khi đi ngủ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, mà quan trọng hơn hết là bảo vệ sự an toàn cho chính bạn và gia đình.