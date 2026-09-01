Bảng giá xe Honda SH Mode tháng 9/2026

Bước sang tháng 9/2026, thị trường xe tay ga cao cấp tiếp tục chứng kiến nghịch lý quen thuộc ở dòng xe Honda SH Mode. Dù mức giá niêm yết từ nhà sản xuất vẫn duy trì sự bình ổn, song giá bán thực tế sang tay người tiêu dùng tại các đại lý lại ghi nhận mức chênh lệch khá cao.

So với các tháng trước đó, bảng giá niêm yết của Honda SH Mode trong tháng 9/2026 hoàn toàn không có bất kỳ sự điều chỉnh nào từ phía nhà sản xuất. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn đang có giá đề xuất là 57.328.363 đồng, phiên bản cao cấp ở mức 62.335.637 đồng, phiên bản đặc biệt chạm mức 63.513.818 đồng và cao nhất là phiên bản thể thao với 64.004.727 đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế trên thị trường, mức giá người tiêu dùng phải trả tại các đại lý ủy quyền lại có sự chênh lệch đáng kể. Tùy thuộc vào từng phiên bản và độ hút khách của màu sắc, mức giá đội lên so với đề xuất dao động trong khoảng từ hơn 6,8 triệu đồng đến gần 9,4 triệu đồng. Đáng chú ý nhất, phiên bản thể thao trang bị phanh ABS màu xám đen tiếp tục là mẫu xe có mức chênh lệch kỷ lục, đẩy giá bán thực tế sang tay khách hàng lên tới hơn 73,4 triệu đồng.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết giá bán niêm yết và giá đại lý trong tháng 9/2026:

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (VNĐ) Giá đại lý (VNĐ) Mức chênh lệch (VNĐ) Tiêu chuẩn (CBS) Đỏ, Xanh, Trắng 57.328.363 66.200.000 8.871.637 Cao cấp (ABS) Xanh đen, Đỏ đen 62.335.637 69.200.000 6.864.363 Đặc biệt (ABS) Bạc đen, Đen 63.513.818 71.800.000 8.286.182 Thể thao (ABS) Xám đen 64.004.727 73.400.000 9.395.273

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm, từng đại lý và khu vực bán xe cụ thể.

Bất chấp mức giá chênh lệch không hề nhỏ, Honda SH Mode vẫn luôn là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp được săn đón nồng nhiệt trên thị trường. Điểm nhấn lớn nhất giúp xe duy trì phong độ chính là phong cách thiết kế thanh lịch, sang trọng và mang đậm dấu ấn châu Âu. Ngoại hình xe mang đến cảm giác mềm mại với những đường nét tinh tế, kết hợp cùng hệ thống đèn LED hiện đại và thân xe cân đối, tạo nên một chuẩn mực thời trang riêng biệt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, SH Mode còn ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng vận hành êm ái và siêu tiết kiệm nhiên liệu. Khối động cơ eSP+ 125cc tiên tiến cùng hàng loạt tiện ích công nghệ hiện đại được tích hợp giúp người lái có những trải nghiệm tối ưu nhất trên mọi cung đường. Trong tháng 9 này, Honda tiếp tục phân phối SH Mode với bốn phiên bản quen thuộc bao gồm tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp và đặc biệt, đi kèm tám tùy chọn màu sắc đa dạng trải dài từ đỏ, đen, xanh, xanh đen, trắng, bạc đen, đỏ đen cho đến xám đen để người dùng thoải mái thể hiện cá tính.