Hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế với Chatbot trên eTax Mobile

Hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh có thể thực hiện kê khai thuế theo từng bước trên Chatbot tích hợp trong ứng dụng eTax Mobile. Hiện tiện ích hỗ trợ tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng, từ khâu nhập thông tin đến kiểm tra, xác nhận và nộp tờ khai.

Theo Cục Thuế, thực hiện kê khai thuế là một trong những nghĩa vụ hộ kinh doanh thường xuyên phải thực hiện. Với số lượng lớn hộ kinh doanh và mức độ tiếp cận công nghệ khác nhau, ngành Thuế đang bổ sung các công cụ nhằm đơn giản hóa thao tác và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Một trong những tiện ích mới là chức năng kê khai thuế hộ kinh doanh trên Chatbot, được tích hợp trong Trợ lý ảo của ứng dụng eTax Mobile. Công cụ này được thiết kế theo dạng luồng hướng dẫn, giúp người nộp thuế thực hiện từng bước ngay trên thiết bị di động mà không nhất thiết phải ghi nhớ toàn bộ quy trình.

Kê khai từ doanh thu, ngành nghề đến số thuế phải nộp

Đối tượng sử dụng chức năng là hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh. Hiện Chatbot hỗ trợ kê khai tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng.

Hướng dẫn kê khai thuế hộ kinh doanh trên Chatbot.

Một số trường hợp chưa được hỗ trợ trên Chatbot, gồm tờ khai bổ sung, tờ khai 01/TKN đối với nhóm có doanh thu đến 1 tỷ đồng và tờ khai 01/BĐS. Với các trường hợp này, người nộp thuế thực hiện kê khai trên ứng dụng eTax.

Để bắt đầu, người nộp thuế đăng nhập eTax Mobile bằng mã số thuế của hộ kinh doanh, sau đó truy cập Trợ lý ảo. Tại đây, có thể lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp nhập câu hỏi như "Tôi muốn kê khai HKD", "Tôi là CNKD muốn kê khai thuế"...

Sau khi kích hoạt luồng kê khai, Chatbot lần lượt yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin cần thiết. Trong đó có doanh thu dự kiến, hình thức và kỳ kê khai, địa điểm kinh doanh, đối tượng kê khai, ngành nghề kinh doanh và doanh thu tính thuế.

Trên cơ sở thông tin được cung cấp, hệ thống hiển thị số thuế GTGT và thuế TNCN tạm tính để người nộp thuế kiểm tra, điều chỉnh trước khi tiếp tục thực hiện.

Trong quá trình kê khai, tùy từng trường hợp, Chatbot tiếp tục hướng dẫn lựa chọn kỳ kê khai, nhóm ngành nghề, doanh thu GTGT, doanh thu TNCN và các thông tin liên quan đến việc tính thuế.

Với hộ kinh doanh thực hiện kê khai lần đầu, hệ thống còn hỗ trợ kê khai thông tin tài khoản ngân hàng nếu chưa có dữ liệu. Người nộp thuế cần cung cấp tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản.

Kiểm tra tờ khai trước khi xác nhận

Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, hệ thống tổng hợp toàn bộ dữ liệu để người nộp thuế kiểm tra trước khi gửi.

Người nộp thuế có thể kết xuất thông tin, xem tờ khai dưới dạng PDF và thực hiện nộp tờ khai trên hệ thống. Sau đó, xác nhận bằng mã OTP để hoàn tất quy trình.

Theo Cục Thuế, cách thiết kế "Chatbot hướng dẫn - người nộp thuế chủ động cung cấp, kiểm tra và xác nhận thông tin" giúp giảm bớt thao tác trong quá trình kê khai, đồng thời bổ sung một phương thức tiếp cận dịch vụ thuế điện tử thuận tiện hơn cho hộ kinh doanh.

Cục Thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ, chính xác các thông tin về doanh thu, ngành nghề, địa điểm kinh doanh và các khoản thuế, phí phát sinh trước khi thực hiện kê khai. Người nộp thuế có thể tham khảo infographic hướng dẫn để thực hiện từng bước trên ứng dụng eTax Mobile.