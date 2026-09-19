Ốp lưng, phụ kiện iPhone 18 Series giá cả triệu đồng/chiếc

Người dân sắp sở hữu iPhone 18 series đang săn tìm các món đồ phụ kiện cho “dế yêu” như ốp lưng, kính cường lực, cáp, sạc với đầy ắp công nghệ.

Chi tiền triệu mua ốp lưng

Chị Vũ Vân Vy (ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cho biết, chị đã đặt mua chiếc iPhone 18 Pro Max 256 GB với giá 41,99 triệu đồng. Song song với việc mua chiếc điện thoại mới, chị cũng tranh thủ chọn trước chiếc ốp lưng cho “dế cưng”.

Theo chị Vy, chị đã chọn được một chiếc ốp lưng ưng ý với giá 1,2 triệu đồng. Sở dĩ chị chọn chiếc ốp lưng có giá khá “chát” vì chiếc ốp lưng này có nhiều tính năng nổi trội.

“Chiếc ốp lưng tôi mua có khả năng bảo vệ chắc chắn với thiết kế 360° và các góc được gia cố chống sốc. Viền camera được làm bằng hợp kim nhôm, vừa tăng khả năng bảo vệ cụm camera vừa tạo diện mạo cứng cáp, hiện đại”, chị Vy nói.

Nhiều tín đồ công nghệ tại TP.HCM tranh thủ tậu ốp lưng mới cho iPhone 18 series. (Ảnh: Đại Việt)

Cũng như chị Vy, anh Hoa Thành Khoa (ngụ đường Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM) chia sẻ, anh cũng vừa đặt chiếc ốp lưng trị giá gần 2,9 triệu đồng để chờ đón chiếc iPhone 18 Duo về nhà.

Theo anh Khoa, chiếc ốp lưng mới có hỗ trợ kết nối và sạc không dây tiện lợi. Ốp lưng được thiết kế viền camera nâng cao giúp bảo vệ ống kính, hạn chế tiếp xúc và giảm nguy cơ trầy xước.

Bên cạnh chiếc ốp lưng “xịn sò”, anh Khoa còn đặt thêm kính bảo vệ màn hình (kính cường lực) và sạc không dây cho dế yêu của mình.

Những chiếc ốp lưng giá tiền triệu. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện nhiều hệ thống kinh doanh phụ kiện, linh kiện điện thoại tại TP.HCM cho biết, số lượng khách hàng đặt mua ốp lưng, kính cường lực, cáp, sạc... dành cho thế hệ iPhone 18 series đang tăng mạnh. Một số cửa hàng kinh doanh lâu năm có lượng khách mua phụ kiện tăng gấp 3-4 lần so với bình thường.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News , giá các loại phụ kiện iPhone 18 series như ốp lưng, đế sạc, củ sạc có giá giao động từ 1-2 triệu đồng. Các loại kính cường lực có giá từ 100.000 - 500.000 đồng. Đây là những dải giá được đa số người tiêu dùng lựa chọn.

Cuộc đua công nghệ phụ kiện

Nắm bắt được nhu cầu tăng cao của người dân, nhiều hãng sản xuất linh kiện, phụ kiện đã tung các sản phẩm công nghệ để phục vụ cho dòng sản phẩm iPhone 18 series .

SKINARMA - thương hiệu Fashion Tech đến từ Singapore cũng trình làng bộ sưu tập ốp lưng dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Các sản phẩm giao thoa giữa công nghệ, thời trang và văn hóa đường phố.

Chiếc ốp lưng ngập tràn công nghệ của SKINARMA. (Ảnh: Đ.V)

Khả năng bảo vệ được phát triển theo từng cấu trúc sản phẩm, với nhiều dòng đạt mức 8-feet Drop Protection (khoảng 2,4 m); riêng Avion và Atlas được nâng lên 10 feet (khoảng 3 m) và tích hợp DRIFT-NODE™ Air Corner Protection(Hệ thống bảo vệ góc bằng đệm khí DRIFT-NODE™) - hệ thống túi khí hấp thụ lực được tích hợp trực tiếp tại các góc ốp nhằm tăng khả năng bảo vệ mà không làm tăng thêm trọng lượng.

Bên cạnh cấu trúc bảo vệ 360°, các sản phẩm còn được phát triển với nhiều giải pháp công năng như Mag-Charge (sạc từ tính Mag-Charge), nút điều khiển camera tích hợp, viền camera nâng cao, chi tiết có thể tháo rời và hệ thống gắn dây đeo nhằm mở rộng khả năng cá nhân hóa.

Trên một số phiên bản, SKINARMA còn tích hợp grip-stand (tay cầm kiêm chân đế) hoặc chân đế kim loại xoay 360°, hỗ trợ dựng máy ở cả chiều dọc và ngang. Sự kết hợp giữa cấu trúc bảo vệ, công năng và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng giúp mỗi chiếc ốp trở thành một phần của phong cách sử dụng công nghệ hằng ngày.

UNIQ cũng vừa chính thức giới thiệu tại Việt Nam hệ sinh thái phụ kiện được phát triển dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ốp lưng của UNIQ. (Ảnh: Đ.V)

Danh mục sản phẩm mới tập trung vào ba nhóm giải pháp chính gồm kính bảo vệ màn hình UNIQ OPTIX, kính bảo vệ camera viền nhôm OPTIX Lens Protector và bộ sưu tập ốp lưng gồm 9 dòng sản phẩm.

Kính bảo vệ màn hình UNIQ OPTIX được phát triển với nhiều đặc tính từ độ trong, chống chói, chống va đập, bảo vệ riêng tư và lọc ánh sáng xanh đến kính. Kính này ứng dụng công nghệ HD Optics (Quang học độ nét cao), kính mỏng 0,33 mm, cạnh bo cong 2.85D và chuẩn bảo vệ DX2 để duy trì hiển thị nguyên bản.

Cùng thời điểm thế hệ iPhone mới được giới thiệu, MAZER cũng chính thức giới thiệu tại Việt Nam hệ sinh thái giải pháp sạc, nguồn điện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Danh mục sản phẩm trải rộng từ củ sạc GaN, cáp sạc tốc độ cao, pin sạc dự phòng, sạc không dây Qi2/Qi2.2, đế sạc đa thiết bị, hub và giải pháp kết nối đến bộ chuyển đổi du lịch, hướng.

Với định hướng phát triển xoay quanh Innovation (Đổi mới sáng tạo) × Performance (Hiệu suất) × Safety (An toàn) × Connectivity (Khả năng kết nối) × Mobility (Tính cơ động) , MAZER tập trung vào những công nghệ giúp tối ưu hiệu suất sạc, khả năng kết nối và tính linh hoạt của thiết bị trong nhiều tình huống sử dụng.

Thế hệ sản phẩm mới tiếp tục khai thác các nền tảng như GaN, USB Power Delivery (Công nghệ cấp nguồn USB ), Qi2/Qi2.2 và USB-C, đồng thời chú trọng các tiêu chuẩn an toàn và khả năng tương thích. Thay vì chỉ cung cấp từng phụ kiện riêng lẻ, MAZER hướng đến một hệ sinh thái năng lượng và kết nối, giúp người dùng duy trì trải nghiệm liền mạch từ bàn làm việc, không gian sống đến những chuyến công tác và di chuyển quốc tế.

Các loại sạc thế hệ mới cũng được các tín đồ công nghệ săn tìm. (Ảnh: Đ.V)

MAZER đưa nhiều công nghệ sạc thế hệ mới vào hệ sinh thái sản phẩm dành cho iPhone 2026. Nổi bật là công nghệ bán dẫn GaN và GaN7, cho phép tăng mật độ công suất, nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng và kiểm soát nhiệt tốt hơn trong một thiết kế nhỏ gọn; một số giải pháp GaN/GaN7 của MAZER đạt hiệu suất năng lượng lên đến 95%.

Bên cạnh đó, MAZER tích hợp các chuẩn sạc nhanh như USB-C Power Delivery 3.2 (PD 3.2) - (Chuẩn truyền tải điện năng USB-C phiên bản 3.2 hay PD 3.2), cho phép điều chỉnh điện áp và công suất phù hợp với từng thiết bị. Nhờ đó, một hệ sinh thái sạc có thể đáp ứng linh hoạt từ iPhone, smartphone, tablet đến laptop USB-C, hướng đến trải nghiệm sạc nhanh, hiệu quả và thuận tiện hơn trong nhiều tình huống sử dụng.