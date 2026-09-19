Lời khuyên cho người muốn mua iPhone 18 Pro Max rẻ nhất

Ngày 18/9, những chiếc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đầu tiên đã chính thức được giao đến tay người dùng Việt Nam.

Sức nóng của thị trường di động Việt Nam đang ở mức đỉnh điểm khi những chiếc iPhone 18 Series chính thức được giao đến tay người dùng từ ngày 18/9, đánh dấu năm bản lề Apple đưa nước ta vào nhóm thị trường mở bán đợt đầu tiên trên toàn cầu. Khắp các hệ thống bán lẻ ủy quyền, không khí nhận máy diễn ra vô cùng sôi động, đập tan hoàn toàn những lo ngại về việc người dùng Việt phải chờ đợi mòn mỏi như trước đây.

Giữa tâm điểm của ngày hội công nghệ này, câu hỏi được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn chính là mua iPhone 18 Pro Max ở đâu rẻ nhất. Việc bóc tách bức tranh chi phí thực tế giữa hàng chính hãng và quốc tế ngay lúc này đã mang đến một đáp án khiến giới buôn hàng xách tay phải thực sự lo lắng cho tương lai của mình.

Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường được Apple mở bán iPhone mới trong đợt đầu. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Để trả lời chính xác cho bài toán chi phí, chúng ta cần nhìn vào bảng giá niêm yết tại 7 thị trường trọng điểm vừa đồng loạt mở bán bao gồm Mỹ, Hong Kong, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Nếu người dùng đang nhắm đến mẫu iPhone 18 Pro bản 256 GB, thị trường trong nước thực sự tạo ra rào cản tâm lý lớn khi chốt giá 38,9 triệu đồng. Mức giá này cao nhất trong danh sách khảo sát, vượt qua thị trường Mỹ hơn 8 triệu đồng ở mức chưa tính thuế và đắt hơn Hong Kong gần 5 triệu đồng.

Thế nhưng, câu chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn trái ngược đối với siêu phẩm được săn đón nhiều nhất là iPhone 18 Pro Max. Với mức giá 41,99 triệu đồng, Việt Nam bất ngờ đứng ở vị trí thứ 6 an toàn, thậm chí rẻ hơn khoảng 230.000 đồng so với mức giá 2.099 SGD tại Singapore. Dù các thị trường như Mỹ, Nhật Bản hay Thái Lan vẫn giữ được lợi thế về giá quy đổi trên giấy tờ, nhưng mức chênh lệch giờ đây đã thu hẹp đến mức không còn đủ sức tạo ra sức hút mãnh liệt như các năm trước.

Infographic bảng so sánh giá niêm yết của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại các thị trường

Khung cảnh hàng dài người Việt vạ vật xếp hàng trước cửa Apple Store đường Orchard tại Singapore hay các trung tâm thương mại ở Thái Lan giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Bằng việc cho phép đặt trước từ ngày 12/9 và giao máy ngay ngày 18/9, Apple đã tước đi vũ khí mạnh nhất của dân buôn hàng xách tay chính là lợi thế về thời gian sở hữu sớm.

Ngay trong ngày đầu mở bán, khi hàng chính hãng đã tràn ngập các đại lý trong nước, những chiếc máy xách tay được chào bán với mức giá chênh lệch vài triệu đồng trở nên vô cùng nhạt nhòa.

Nhưng điểm chí mạng thực sự nằm ở chính sách bảo hành ngày càng siết chặt của Apple tại Việt Nam. Các trung tâm ủy quyền hiện nay đều yêu cầu xuất trình hóa đơn VAT hợp lệ khi tiếp nhận bảo hành máy quốc tế. Sự phiền toái, rủi ro bị từ chối sửa chữa cùng với nguy cơ mua phải hàng trôi nổi đã khiến người tiêu dùng tỉnh táo nhận ra rằng, khoản tiền tiết kiệm được lúc mua máy hoàn toàn không xứng đáng để đánh đổi lấy sự bất an trong suốt quá trình sử dụng.

Người Việt muốn mua iPhone xách tay với giá rẻ sẽ phải đánh đổi về chế độ hậu mãi, bảo hành so với phiên bản chính hãng VNA

Hiệu ứng từ mức giá hợp lý của bản Pro Max kết hợp cùng đặc quyền nhận máy sớm đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự tại các chuỗi bán lẻ. Theo ghi nhận thực tế từ hệ thống Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS và Di Động Việt, hàng trăm nghìn đơn đăng ký nhận thông tin đã nhanh chóng chuyển đổi thành những kỷ lục doanh số ngay trong ngày 18/9.