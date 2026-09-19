Công an Hà Nội kiểm tra căn nhà số 340 Trung Văn, thanh niên sinh năm 1999 bị xử phạt

Công an phối hợp xử lý 02 cơ sở kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu

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Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hộ kinh doanh của bà P.T.C. (SN 1978), tại ô 25 Chợ Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, đang bày bán 09 túi xách giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Tại hộ kinh doanh TIEM3CHIEM, do ông N.M.H. (SN 1999), địa chỉ số 340 Trung Văn, phường Đại Mỗ, làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 11 đôi dép mang nhãn hiệu Crocs có dấu hiệu giả mạo.

Ngày 25/8/2026, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 02 hộ kinh doanh về hành vi “Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu” theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và Điều 1 Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 02/5/2024 của Chính phủ.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cá nhân, hộ kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ; tuyệt đối không kinh doanh, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái. Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và kịp thời phản ánh các dấu hiệu gian lận thương mại đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.