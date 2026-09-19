Đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai từng dọa giết người yêu cũ ở rừng tràm

Nguyễn Đức Anh từng chở bạn gái cũ 17 tuổi ra rừng tràm dọa giết nhưng tha mạng phút chót; để rồi chỉ ít ngày sau lại ra tay dã man tước đoạt sinh mạng của 3 mẹ con hàng xóm vô tội trong đêm.

Ngày 19/9, Viện KSND TP.Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, quê Ninh Bình) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết quả điều tra, xuất phát từ lý do bị Đ.T.P.A. (17 tuổi) chia tay, trong cuộc nhậu chiều tối 2/9, Đức Anh đã nói với nhóm bạn về ý định giết người yêu để trả thù. Sau khi tàn cuộc nhậu, Đức Anh nhờ bạn chở đi và nói dối là đi đòi nợ.

Trên đường đi, đối tượng quay về phòng trọ lấy hung khí. Sau khi nhờ bạn chở quanh nhà P.A. 3 lần để nghiên cứu cách đột nhập, Đức Anh được người này can ngăn và chở về nhà.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CACC

Rạng sáng 3/9, Đức Anh mang theo hung khí, một mình đi xe máy quay lại nhà P.A.. Lúc này, bị cha của người yêu cũ phát hiện và dọa báo công an, Đức Anh quay trở xuống.

Tiếp đó, Đức Anh phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. để tìm giết người yêu cũ. Đức Anh đột nhập vào nhà ông N.V.Q. (40 tuổi).

Đức Anh mở cửa tầng 2 rồi xuống tầng trệt thì bị ông Q. phát hiện. Đức Anh liền rút hung khí truy sát ông Q. rồi lần lượt ra tay sát hại vợ và 2 con của ông. Vụ án khiến vợ và 2 con (11 tuổi và 1 tuổi) của ông Q. tử vong tại chỗ; riêng ông Q. bị tổn thương cơ thể 76%.

Tại công an, Đức Anh khai nhận khi P.A. nói lời chia tay, đối tượng đã nảy sinh ý định ra tay sát hại. Cụ thể, ngày 29/8, Đức Anh mang theo dao tìm đến nhà đe dọa, buộc P.A. lên xe để chở đến khu vực rừng tràm thuộc phường Trị An.

Tại đây, Đức Anh rút dao đe dọa và có ý định giết P.A.. Tuy nhiên P.A. van xin, đề nghị cho cả 2 thêm cơ hội và thời gian để hàn gắn. Vì vậy, Đức Anh tạm thời dừng ý định.

Thế nhưng sau đó P.A. vẫn muốn chia tay và chọn cách im lặng. Chỉ 5 ngày sau, Đức Anh tiếp tục thực hiện kế hoạch giết người yêu để trả thù tình. Lần này, Đức Anh đã gây ra cái chết thương tâm cho 3 mẹ con vô tội là hàng xóm của gia đình người yêu cũ.