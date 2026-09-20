Một gia đình ở Hà Nội vừa dựng rạp cưới đã phải chạy lũ, chú rể 34 tuổi nói một câu khiến ai cũng nhớ

Rạp cưới vừa dựng xong, nước lũ đã tràn vào khiến gia đình ở Xuân Mai, Hà Nội phải tất tả chạy lũ trước ngày vui. Chú rể 34 tuổi nói, sau này chỉ cần nhắc đến đám cưới, anh sẽ nhớ ngay đến mùa mưa này.

Từ chiều 18/9, nước sông Bùi dâng cao, tràn vào các khu dân cư Nam Phương, Tân Tiến của xã Xuân Mai, khiến nhiều tuyến đường và nhà dân chìm trong nước. Đến sáng 19/9, một số khu vực ngập gần 2 m, nước tràn sâu vào hàng trăm nhà dân.

Giữa lúc nước lũ bao vây, một gia đình tại xã Xuân Mai rơi vào tình huống đặc biệt khi chiếc rạp cưới vừa được dựng lên để chuẩn bị cho đám cưới con trai thì nước sông Bùi dâng cao.





Nước nhanh chóng tràn vào khu vực tổ chức đám cưới, khiến gia đình phải khẩn trương thu dọn, di chuyển bàn ghế, vật dụng và những tài sản cần thiết đến nơi cao ráo. Thay vì tất bật chuẩn bị cho ngày vui, các thành viên trong gia đình phải chia nhau chống ngập, tìm cách bảo vệ đồ đạc và tính toán phương án tổ chức đám cưới trong điều kiện nước lũ.

Tại khu dân cư, nhiều tuyến đường vốn phục vụ việc đi lại hằng ngày nay biến thành những dòng nước lớn. Người dân phải sử dụng thuyền và các phương tiện có khả năng di chuyển trong vùng ngập để ra vào khu vực.

Nước sông Bùi dâng cao, ngập đến ngang gối tại khu vực tổ chức đám cưới của gia đình nhà trai.

Nước lũ tràn vào khu vực dựng rạp, gia đình phải tất tả thu dọn đồ đạc.

Người nhà trai tranh thủ di chuyển bàn ghế, vật dụng phục vụ đám cưới lên vị trí cao hơn khi nước tiếp tục dâng.

Theo lời kể của gia đình, trước ngày dựng rạp, thời tiết đã xuất hiện những trận mưa rào. Mưa kéo dài khiến nước bắt đầu dâng, sau đó tràn qua khu vực đê và nhanh chóng ngập vào nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nở cho biết, "Trước khi dựng rạp, gia đình đã mang hết đồ đạc lên chuẩn bị. Nhưng rồi bắt đầu mưa, nước ngập vào nhà nên lại phải nhờ người chuyển đồ lên phía trên. Có những thứ nếu dựng bạt rồi thì không chuyển được, đành phải để lại", người nhà trai kể.

Đúng thời điểm gia đình dựng rạp cưới, nước tiếp tục dâng. Nước tràn qua khu vực đê khiến gia đình phải tháo dỡ, di chuyển nhiều vật dụng đến nơi cao hơn và tìm một địa điểm khác để chuẩn bị cho đám cưới. "Lúc dựng rạp xong xuôi thì nước bắt đầu lên, rồi tràn qua đê. Gia đình phải chuyển hết đồ lên trên kia, sau đó lại phải nhờ một địa điểm khác để chuẩn bị", người nhà trai nói.

Đồ đạc chuẩn bị cho đám cưới được gia đình thu dọn, chuyển đi gửi tại nơi an toàn để tránh nước lũ.

Bà Nở cho biết, đám cưới của con trai năm nay trở thành một kỷ niệm đặc biệt khi diễn ra đúng thời điểm nước sông Bùi dâng cao.

Với gia đình, đây là một đám cưới đặc biệt và có lẽ sẽ trở thành kỷ niệm khó quên. Người con trai năm nay 34 tuổi, lần đầu lập gia đình đúng vào thời điểm khu vực xảy ra ngập lụt. "Đáng nhớ chứ. Cả cuộc đời con, năm nay 34 tuổi mới lấy vợ, đúng vào mùa lũ. Sau này chỉ cần nhắc đến đám cưới của con là lại nhớ đến mùa mưa này", người nhà trai chia sẻ.

Những ngày chuẩn bị cưới, gia đình gần như phải vừa lo chuyện hôn lễ, vừa ứng phó với nước lũ. Mưa kéo dài, nước lên nhanh khiến việc chuẩn bị bị đảo lộn. Đồ đạc, vật nuôi trong nhà cũng phải được di chuyển đến nơi an toàn.

"Lo chứ, nhưng biết làm thế nào. Gà, lợn, chó thì phải chuyển đi chỗ khác. Năm ngoái nhà tôi cũng từng ngập sâu, có 4 con lợn, mấy con chó, đàn gà đều phải tìm chỗ đưa đi. Năm nay nước còn lên lớn hơn", người nhà trai kể.

Theo gia đình, tình trạng ngập tại khu vực này không phải chuyện mới. Năm trước, nước cũng từng dâng cao, tuy nhiên thời điểm xảy ra khác nhau. Năm nay, nước lũ xuất hiện đúng thời điểm gia đình tổ chức đám cưới nên mọi công việc bị ảnh hưởng đáng kể.

"Ở đây năm nào cũng có lúc ngập. Năm ngoái cũng sâu như thế này, nhưng là khoảng tháng 4, tháng 5. Năm nay lại rơi vào tháng 9, tháng 10. Năm nay lũ to hơn", người nhà trai cho biết.

Chú rể Huyên cười cho biết, đây sẽ là một đám cưới đáng nhớ khi ngày vui của anh diễn ra giữa lúc nước sông Bùi dâng cao.

Riêng chú rể tên Huyên cho biết, thời điểm nước bắt đầu dâng nhanh, anh không khỏi lo lắng bởi công tác chuẩn bị đám cưới gần như đã hoàn tất.

"Công tác chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu nước lên. Nước lên nhanh quá, gia đình không kịp trở tay, phải di chuyển mọi thứ lên phía trên. Lúc đó lo lắng lắm", chú rể kể.

Trong hoàn cảnh đó, vợ sắp cưới vẫn động viên anh cùng gia đình cố gắng hoàn tất những phần việc còn lại. "Vợ vẫn động viên là không có gì, cố gắng. Xử lý được việc gì thì làm, rồi mọi chuyện cũng sẽ xong", chú rể cười nói.

May mắn, đến ngày tổ chức, thời tiết tạnh ráo hơn, giúp gia đình phần nào giảm bớt áp lực. Sau những ngày tất tả ứng phó với nước lũ, gia đình nhà trai vẫn cố gắng tổ chức ngày vui cho con.

Với họ, đây có lẽ sẽ là một đám cưới không thể nào quên - một ngày vui diễn ra giữa lúc nước sông Bùi dâng cao, khi rạp cưới vừa dựng đã phải tính chuyện di chuyển, còn người trong gia đình vừa lo cưới hỏi, vừa chạy lũ.