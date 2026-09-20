Hào Thành cổ Vinh ngập rác, nổi váng sau trận mưa lịch sử

Quần thể di tích Thành cổ Vinh được xây dựng từ năm 1831 theo kiến trúc hình lục giác. Hệ thống hào bao quanh thành là một trong những dấu tích còn lại gắn với không gian lịch sử của đô thị Vinh. Trước năm 2018, hào Thành cổ Vinh từng bị phủ kín bởi bèo và rác thải. Sau đó, khu vực này được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ, lắp đặt tuyến cống bao thu gom nước thải... với kỳ vọng cải thiện môi trường và diện mạo khu di tích.