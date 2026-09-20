Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Hồng Phong SN 1998

Phan Hồng Phong SN 1998 vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 17/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Công an phường Hòa Xuân) đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hồng Phong (SN 1998, trú tại Tổ dân phố Tân Trà, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 256a Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định.

Phong nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, thực hiện Cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy, ngày 18/8/2026, Công an phường Hòa Xuân tiến hành kiểm danh, kiểm diện đối với Phan Hồng Phong. Qua kiểm tra, Phong dương tính với chất ma túy dạng đá. Phan Hồng Phong thuộc diện quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Trước hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Phong, Công an phường Hòa Xuân đã tiến hành các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an phường Hòa Xuân đề nghị Nhân dân trên địa bàn tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các trường hợp có biểu hiện sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cho lực lượng Công an để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Mỗi người dân hãy chung tay xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn phường Hòa Xuân.