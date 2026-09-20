Ra quyết định khởi tố Hoàng Lê Trúc Anh SN 1995

Hoàng Lê Trúc Anh cùng một nhóm đối tượng bị khởi tố vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 19/9, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h00 ngày 2/9, tại một chung cư thuộc phường Kim Liên, Công an phường Kim Liên đã kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998; phường Bồ Đề, Hà Nội), Hoàng Lê Trúc Anh (SN 1995; HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985; HKTT: phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Phạm Ngọc Long (SN 1975; HKTT: phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) có hành vi liên quan đến ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh, 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Quá trình làm việc, 04 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Mở rộng điều tra, Công an phường Kim Liên xác định Đặng Đình Quý (SN 1998; Nơi ở: xã Gia Lâm, Hà Nội) có liên quan vụ việc.

Rạng sáng ngày 3/9/, Công an phường tiến hành xác minh nơi ở của Quý tại một khu đô thị ở xã Gia Lâm, phát hiện và kiểm tra hành chính Lê Vũ Nam (SN 1998) có biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh xác định Nam dương tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Lê Trúc Anh, Nguyễn Anh Tuấn và Phạm Ngọc Long về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự; khởi tố Lê Vũ Nam và Đặng Đình Quý về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Riêng Hoàng Lê Trúc Anh bị khởi tố thêm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 Bộ luật Hình sự; Phạm Ngọc Long bị khởi tố thêm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự.