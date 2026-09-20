Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng gặp sự cố ngoài khơi Quảng Ngãi

Tàu Merchant Mariner chở hơn 174.000 tấn quặng sắt gặp sự cố, nghiêng khoảng 5 độ khi cách cảng Dung Quất 15 hải lý. Trên tàu hiện có hơn 3.000 tấn dầu FO và 200 tấn dầu DO.

Ngày 20/9, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thông tin, đang phối hợp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng làm việc trực tuyến với thuyền trưởng tàu Merchant Mariner để triển khai phương án bảo đảm an toàn sau khi tàu gặp sự cố trên hành trình vào cảng Dung Quất.

Theo thông tin ban đầu, tàu Merchant Mariner mang quốc tịch Hy Lạp, trọng tải gần 180.000 DWT, dài 291,9 m, có 22 thuyền viên người Hy Lạp và Philippines, do ông Chondros Charilaos (quốc tịch Hy Lạp) làm thuyền trưởng.

Tàu Merchant Mariner neo cách khu đậu cảng Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Tàu khởi hành từ cảng Teluk Rubiah (Malaysia) ngày 13/9, vận chuyển hơn 174.000 tấn quặng sắt đến cảng Dung Quất để giao hàng.

Trong hành trình về cảng Dung Quất ngày 18/9, thuyền trưởng phát hiện nước xâm nhập các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6, khiến tàu nghiêng khoảng 5 độ. Thời điểm phát hiện sự cố, tàu cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng huy động trang thiết bị trên tàu để ứng cứu, duy trì phương tiện ở trạng thái ổn định trong thời gian neo tại vùng nước cảng biển Dung Quất.

Các đơn vị tiến hành khảo sát đánh giá sự cố tàu Merchant Mariner.

Các van két chứa nhiên liệu được yêu cầu đóng, đồng thời triển khai những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ dầu, gây ô nhiễm môi trường nếu tình trạng tàu diễn biến phức tạp.

Đồng thời khẩn trương bố trí tàu lai dắt thường trực 24/24 để hỗ trợ, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu trong quá trình neo đậu, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy.

Thuyền trưởng phải duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng, báo cáo ngay khi xuất hiện diễn biến bất thường có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải hoặc môi trường biển.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ tàu phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án giải phóng lượng hàng hóa trên tàu phù hợp tình trạng thực tế và điều kiện an toàn hàng hải, bảo đảm việc tổ chức thực hiện không làm ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên và phương tiện tham gia.

Cơ quan chức năng quản lý cảng Dung Quất họp bàn phương án xử lý sự cố.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, sau khi nhận báo cáo sự cố từ đại lý tàu Merchant Mariner, đơn vị đã thực hiện thủ tục nhập cảnh cho phương tiện và thuyền viên; đồng thời cấp phép để chủ tàu và đơn vị khảo sát tiếp cận, đánh giá tình trạng tàu.

Hiện lực lượng biên phòng tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên tàu Merchant Mariner hiện có trên 3.000 tấn dầu FO và hơn 200 tấn dầu DO. Vì vậy, công tác phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm môi trường đang được các đơn vị liên quan đặc biệt lưu ý trong quá trình xử lý sự cố.