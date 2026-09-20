Toàn cảnh hai bờ sông Hồng trước quy hoạch trục đại lộ cảnh quan 11.400ha

Theo phương án, không gian hai bờ sông Hồng được nghiên cứu trên diện tích hơn 11.400ha, với các chức năng giao thông, công viên, đô thị và sinh thái. Quy hoạch cũng định hướng giữ lại, chỉnh trang các làng xóm lâu đời; những khu vực phải di dời sẽ ưu tiên phương án tái định cư tại chỗ.