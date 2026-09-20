Ecopark Hải Dương và tỷ phú “ăn chay” Xuân Trường nhắm tới “viên ngọc xanh” của núi rừng Tây Bắc

Ecopark Hải Dương và Tập đoàn Hoàng Long Hà Nội vừa đề xuất đầu tư các dự án khu đô thị, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó, doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cũng đã trao đổi về việc nghiên cứu đầu tư với địa phương.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa chủ trì buổi làm việc với CTCP Đầu tư Ecopark Hải Dương và Tập đoàn Hoàng Long Hà Nội về đề xuất đầu tư các dự án trên địa bàn phường Mộc Châu, nơi được ví như "viên ngọc xanh" của núi rừng Tây Bắc.

Tại đây, đại diện các nhà đầu tư đã trình bày ý tưởng đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp; cảnh quan nghệ thuật thực cảnh.

Các đề xuất hướng tới khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, khí hậu và du lịch, đồng thời bổ sung hệ thống hạ tầng, dịch vụ, tạo thêm không gian phát triển mới cho phường Mộc Châu.

Các nhà đầu tư bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài với địa phương và cam kết tập trung nguồn lực, kinh nghiệm để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện ý tưởng, phương án đầu tư; tuân thủ quy định pháp luật và định hướng quy hoạch của tỉnh.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình khảo sát, hoàn thiện thủ tục, hướng tới triển khai các dự án đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của phường Mộc Châu.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La đánh giá cao sự quan tâm và các ý tưởng đề xuất của nhà đầu tư. Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp. Qua đó, huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch, góp phần tạo thêm động lực phát triển cho phường Mộc Châu.

Các sở, ngành, địa phương được giao phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, đất đai và các điều kiện liên quan để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án.

Ngoài ra, các nhà đầu tư lưu ý đề xuất phương án triển khai bảo đảm phù hợp quy hoạch, tuân thủ quy định pháp luật, có tính đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ, phát huy những giá trị đặc trưng địa phương nhằm góp phần xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Hồi cuối tháng 7, tại buổi làm việc với địa phương, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã đánh giá Sơn La là tỉnh có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, bản sắc văn hóa và du lịch. Doanh nghiệp mong muốn được đồng hành cùng địa phương trong nghiên cứu quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, lựa chọn các dự án trọng điểm.

Thời điểm đó, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã đề nghị doanh nghiệp bố trí đoàn công tác lên khảo sát thực tế, nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư các dự án du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị thiên nhiên, lịch sử, văn hóa trên địa bàn, trước mắt tập trung khảo sát tại khu vực phường Mộc Châu.