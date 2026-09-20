Cuộc chơi địa ốc của ông chủ Tân Hiệp Phát: Từng lập loạt DN tổng vốn chục nghìn tỷ, vừa lập thêm công ty nhắm vào một phân khúc mới

Sau dự án gần 1.000 căn nhà tại Đồng Nai, ông Trần Quí Thanh cùng con gái tiếp tục lập doanh nghiệp bất động sản vốn 1.400 tỷ đồng và đề xuất nghiên cứu khu công nghiệp rộng khoảng 800 ha.

Những động thái lớn trong chưa đầy một năm

Sau nhiều năm khá im ắng trên thị trường bất động sản, gia đình ông Trần Quí Thanh đang phát đi những tín hiệu trở lại rõ rệt.

Động thái mới nhất đến từ việc thành lập Công ty CP Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao – Sài Gòn vào ngày 16/7/2026 với vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng. Công ty đặt trụ sở tại số 219 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, TP.HCM, cũng là địa chỉ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Ông Trần Quí Thanh sinh năm 1953, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đồng thời trực tiếp góp 770 tỷ đồng, tương đương 55% vốn. Bà Nguyễn Thị Hương nắm 20%, ông Nguyễn Văn Tỉnh 12%, bà Trần Uyên Phương - con gái ông Thanh 6%, Công ty TNHH Xây dựng và Quản lý Tài sản Tarryd sở hữu 5% và ông Vũ Văn Lịch nắm 2% còn lại.

Như vậy, riêng ông Thanh, bà Phương và Tarryd đang trực tiếp nắm ít nhất 66% vốn doanh nghiệp mới.

Sự hiện diện của Tarryd trong cơ cấu cổ đông cũng cho thấy tính kế thừa. Pháp nhân này được thành lập năm 2018, ban đầu do bà Trần Uyên Phương sinh năm 1981 sở hữu, sau đó tăng vốn từ 20 tỷ lên 500 tỷ đồng và chuyển trọng tâm sang kinh doanh bất động sản. Tarryd từng góp vốn vào nhiều doanh nghiệp địa ốc liên quan gia đình ông Thanh.

Khác với nhiều pháp nhân trước đây chỉ đăng ký ngành nghề bất động sản nói chung, Công nghiệp Đô thị Ngãi Giao – Sài Gòn xác định khá rõ trọng tâm là hạ tầng khu công nghiệp. Các hoạt động đăng ký bao gồm đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cho thuê lại đất đã đầu tư hạ tầng, nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và trung tâm logistics.

Danh mục ngành nghề còn trải rộng sang sản xuất điện tái tạo, cấp thoát nước, xử lý chất thải, xây dựng đường bộ, đường sắt và khai thác kho bãi ICD. Cơ cấu này cho thấy tham vọng của doanh nghiệp không dừng ở việc phát triển quỹ đất, mà có thể hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp – logistics – năng lượng tương đối hoàn chỉnh.

Chỉ chưa đầy hai tháng sau khi thành lập, doanh nghiệp đã có động thái đầu tiên. Trong văn bản ký ngày 11/9/2026 gửi UBND xã Ngãi Giao, công ty đề nghị được làm việc để báo cáo phương án nghiên cứu và nguyện vọng tham gia đầu tư Khu công nghiệp Nam Châu Đức.

Theo Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023, khu công nghiệp này có nhu cầu sử dụng đất dự kiến khoảng 800 ha. Doanh nghiệp cho biết đã chuẩn bị sơ đồ vị trí, phương án ranh giới nghiên cứu cùng các tài liệu liên quan.

Từ dự án 934 căn đến đề xuất đầu tư khu công nghiệp 800 ha

Trước đó, một doanh nghiệp từng do con gái ông sáng lập đã tái xuất bằng dự án nhà ở quy mô gần 1.000 căn.

Tháng 12/2025, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Oky SAIGON khởi công Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I. Toàn dự án gồm 934 căn, trong đó có 652 căn nhà ở liền kề và 282 căn nhà ở xã hội.

Riêng phân khu nhà ở xã hội có diện tích khoảng 1,84 ha, dự kiến triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 12/2026. Giá bán được công bố ở mức hơn 8,1 triệu đồng/m2 đối với căn thường và hơn 9,1 triệu đồng/m2 đối với căn góc.

Oky SAIGON được thành lập tháng 4/2018 với vốn ban đầu 20 tỷ đồng, do bà Trần Ngọc Bích – con gái ông Trần Quí Thanh – làm chủ sở hữu. Đầu năm 2019, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần và tăng vốn lên gần 771 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, bà Bích nắm 99,9% vốn.

Hai động thái tại Đồng Nai và khu vực Châu Đức cho thấy một điểm chung: các dự án đều xoay quanh không gian công nghiệp.

Khu dân cư Đồng Xoài I cung cấp nhà ở liền kề và nhà ở xã hội bên cạnh khu công nghiệp; trong khi pháp nhân 1.400 tỷ đồng mới thành lập tập trung trực tiếp vào hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi và logistics.

Đây có thể là sự thay đổi đáng chú ý so với giai đoạn trước, khi hệ sinh thái gia đình ông Thanh đăng ký đầu tư bất động sản trên phạm vi rất rộng nhưng ít dự án được triển khai công khai.

Từng lập gần 40 công ty địa ốc, đăng ký hàng chục nghìn tỷ đồng

Bất động sản không phải cuộc chơi mới đối với gia đình nhà sáng lập Tân Hiệp Phát.

Từ năm 2018, ông Trần Quí Thanh từng công khai ý định chọn TP.HCM và Bình Dương làm hai địa bàn phát triển bất động sản. Khi đó, ông đánh giá nguồn vốn và quỹ đất là hai lợi thế lớn của Tân Hiệp Phát, còn kinh nghiệm phát triển dự án sẽ được tích lũy dần.

Giai đoạn 2017-2021, gia đình ông Thanh đã thành lập gần 40 doanh nghiệp có ngành nghề liên quan đến bất động sản. Phần lớn các pháp nhân do bà Trần Uyên Phương đứng tên đại diện hoặc là cổ đông sáng lập; một số khác có sự tham gia của ông Thanh, bà Phạm Thị Nụ và bà Trần Ngọc Bích.

Đỉnh điểm diễn ra trong khoảng ngày 18-24/4/2019, khi 10 công ty bất động sản cùng được thành lập với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng mỗi doanh nghiệp. Cơ cấu sở hữu gần như giống nhau: bà Trần Uyên Phương nắm 99,9%, bà Phạm Thị Nụ và bà Trần Ngọc Bích mỗi người sở hữu 0,05%.

Tháng 5/2019, Công ty CP Đầu tư và Bất động sản Lộc Điền tiếp tục ra đời với vốn điều lệ 3.830 tỷ đồng. Chỉ trong chưa đầy một tháng, 11 pháp nhân liên quan gia đình ông Thanh đăng ký tổng vốn lên tới 18.830 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn số doanh nghiệp này nhanh chóng giải thể sau đó với lý do không có dự án để đầu tư, phát triển và việc duy trì hoạt động không hiệu quả.

Ông Thanh còn từng là cổ đông lớn, sở hữu khoảng 5% vốn điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) giai đoạn 2023.

Điểm khác biệt của lần trở lại hiện nay là những động thái đã đi xa hơn bước đăng ký doanh nghiệp. Oky SAIGON đã khởi công và công bố giá bán nhà ở xã hội; trong khi doanh nghiệp do ông Thanh trực tiếp điều hành đã gửi văn bản đến chính quyền để trình bày phương án nghiên cứu một khu công nghiệp cụ thể.