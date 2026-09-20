Thủ tướng phát động, Quỹ của Tập đoàn Vingroup đang trao tặng 11.000 tỷ đồng để làm 3 việc ý nghĩa ở VN

Đây là 3 việc đang được Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) thực hiện trên khắp Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" do Thủ tướng phát động (ngày 23/7), Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng để xây nhà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi con liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập, xét nghiệm ADN danh tính hài cốt liệt sĩ (trong chiến dịch 500 ngày đêm).

Đơn vị đang âm thầm thực hiện sứ mệnh ý nghĩa này của Vingroup là Quỹ Thiện Tâm. Được thành lập từ tháng 10/2006, đến nay, Quỹ Thiện Tâm là một trong những quỹ thiện nguyện tư nhân lớn và bền bỉ tại Việt Nam.

Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup từng được vinh danh ở hạng mục năm của giải thưởng cấp quốc gia Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize vào cuối năm 2025 nhờ những sáng kiến kết nối cộng đồng, tác động bền vững.

Hạng mục Năm là hạng mục cao nhất của giải, được trao cho Quỹ Thiện Tâm do đáp ứng đầy đủ năm tiêu chí cốt lõi gồm: Cam kết, bền vững, sáng tạo, tác động và lan tỏa.

Ông Lý Minh Tuấn (thứ ba từ phải sang), Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup, nhận giải thưởng Năm của Human Act Prize 2025, tối 16/12/2025. Ảnh: BTC

Trước thềm mùa Human Act Prize 2026, PV đã có cuộc PV nhanh với ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, để trao đổi về giải thưởng và những dự án mà Quỹ đang thực hiện.

-Sau gần 1 năm Quỹ Thiện Tâm được vinh danh ở hạng mục cao nhất tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của giải thưởng này đối với hành trình gần 20 năm phụng sự cộng đồng của Quỹ?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Sau gần 20 năm Quỹ hoạt động và triển khai các chương trình từ thiện bền bỉ, việc nhận được sự ghi nhận và đánh giá từ một giải thưởng lớn như Human Act Prize là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Chủ đề "Kiên trì phụng sự" của giải thưởng năm ngoái vô cùng tương đồng với sứ mệnh, mong muốn và phương châm hoạt động lâu dài, bền vững mà Quỹ luôn theo đuổi.

Bên cạnh giá trị động viên tinh thần, giải thưởng còn là cơ hội để Quỹ học hỏi thêm nhiều cách làm và mô hình hiệu quả từ các tổ chức khác cũng tham gia và từng được vinh danh. Từ đó, Quỹ chủ động điều chỉnh, nâng cấp các chương trình của mình để làm được nhiều việc hơn và đồng hành sâu rộng hơn với cộng đồng. Đặc biệt, Quỹ đã kết nối và phối hợp trực tiếp với một số tổ chức cùng đạt giải để chung tay lan tỏa thêm nhiều giá trị tích cực.

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (bên phải) thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: NVCC

-Kể từ thời điểm nhận giải vào cuối năm ngoái, Quỹ Thiện Tâm đã đạt được những thành tựu và chương trình nổi bật nào, thưa ông?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Trong vòng gần một năm nay, Quỹ vẫn tiếp tục triển khai rất tích cực và hiệu quả các chương trình quy mô toàn quốc trên nhiều lĩnh vực như Đền ơn đáp nghĩa, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp, môi trường và phòng tránh khắc phục hậu quả thiên tai

Đặc biệt gần đây, thông qua Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký tham gia chương trình tri ân người có công và “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác, định danh tính hài cốt liệt sĩ theo phát động của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 23/7, với tổng giá trị khoảng 11.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Quỹ đã trực tiếp phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ để tổ chức hướng dẫn, rà soát danh sách trên cả nước và những nhu cầu của từng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng...

Chỉ trong 15 ngày sau khi có danh sách, Quỹ đã hoàn thành xong việc trao sổ tiết kiệm và đăng ký sửa chữa, xây nhà trước ngày 2/9 cho 1.413 Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng ngân sách gần 1.000 tỷ đồng. Mức quà tri ân lên tới 1 tỷ đồng/Mẹ tại Hà Nội và TP HCM; 800 triệu đồng/Mẹ tại Đà Nẵng, Hải Phòng và 700 triệu đồng/Mẹ tại các tỉnh, thành phố còn lại. Món quà có ý nghĩa lớn này giúp nâng cao điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe, phụng dưỡng các Mẹ tốt hơn.

Đồng thời, 316 con dưới 18 tuổi của Liệt sĩ cũng đã được nhận tiền hỗ trợ 5 triệu/cháu ngay từ tháng 8/2026.

Quỹ cũng đã trực tiếp hỗ trợ những trang thiết bị máy móc hiện đại nhất, trong đó có máy Rada xuyên đất nhằm giúp TP HCM, Tuyên Quang, Quân khu 4, Quân khu 5 đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ nhanh hơn. Cùng với đó, khẩn trương hỗ trợ 4 hệ thống dây chuyền giám định ADN hài cốt Liệt sĩ cho Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế.

Trong tháng 9, Quỹ tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát danh sách thương binh nặng để tiếp tục triển khai các đợt trao quà tri ân tiếp theo.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm và cán bộ địa phương trao sổ tiết kiệm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: NVCC

Human Act Prize không chỉ dừng lại ở việc vinh danh hay trao thưởng

-Quỹ Thiện Tâm đã có nhiều năm kiên trì phụng sự, vậy ông có thể chia sẻ Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã mở ra những cơ hội kết nối và hợp tác cụ thể nào giữa Quỹ với các tổ chức, cá nhân cùng chí hướng?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Thực tế, ngay trước thềm mùa giải Human Act Prize 2025, Quỹ đã có mối liên hệ hỗ trợ hoặc đồng hành với nhiều tổ chức tham gia giải thưởng từ trước. Việc gặp gỡ tại giải thưởng giúp các bên thắt chặt kết nối và hiện thực hóa nhiều chương trình hợp tác thiết thực. Chúng tôi đã có hợp tác với một số dự án từng được vinh danh tại Human Act Prize như:

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND: Hai bên hiện đang phối hợp triển khai chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Quỹ Thiện Tâm tài trợ,quy mô khoảng 20 tỷ đồng cho người nghèo, đặc biệt là người cao tuổi trên toàn quốc.

Trạng Nguyên Education: Quỹ đã đồng hành tài trợ giải thưởng cho cuộc thi quốc gia Sân chơi Toán học Trạng Nguyên Education phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức trao giải vào tháng 4/2026 vừa qua.

GeneStory: Quỹ Thiện Tâm đã tài trợ và đồng hành để GeneStory tham gia tích cực và rất hiệu quả trong việc lấy mẫu, giám định hài cốt và thân nhân để xác định danh tính Liệt sĩ theo công nghệ ADN hiện đại nhất.

Các hoạt động khác: Quỹ đã phối hợp và tài trợ thực hiện các đợt phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật, đào tạo bác sỹ, trao chân tay giả cho người nghèo, người khuyết tật, trao tặng máy tính, xây dựng trường học và chăm sóc trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa…

Sự kết nối này giúp các tổ chức chia sẻ thông tin, tránh trùng lặp đối tượng cũng như tăng cường nguồn lực, đồng thời xác định đúng những địa bàn đang cần hỗ trợ nhất để triển khai một cách trọn vẹn và mang tính bền vững hơn.

-Với vai trò là Giám đốc của Quỹ Thiện Tâm, một quỹ từ thiện lớn ở Việt Nam, ông đánh giá thế nào về vai trò của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đối với các tổ chức thiện nguyện hiện nay?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Đây là một Giải thưởng quốc gia rất uy tín, được đánh giá minh bạch, công tâm và kỹ lưỡng theo các tiêu chí rõ ràng, khoa học.

Giá trị lớn nhất của giải thưởng Human Act Prize không chỉ dừng lại ở việc vinh danh hay trao thưởng. Ban tổ chức và Hội đồng giải thưởng còn tạo điều kiện tư vấn, hỗ trợ về mặt truyền thông, kết nối và định hướng chiến lược lâu dài cho các tổ chức. Điều này mang lại giá trị nhân văn sâu sắc và hỗ trợ thiết thực giúp các đơn vị thiện nguyện hoạt động chuẩn mực và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, Giải thưởng còn tạo ra cơ hội cho các tổ chức và cá nhân được tiếp cận với một “hệ sinh thái” những người cùng làm từ thiện và vì cộng đồng, từ đó tạo không gian để biết đến nhau, kết nối và hợp tác.

Quỹ Thiện Tâm muốn nhân rộng và lan tỏa các mô hình thiện nguyện bền vững

Cán bộ Quỹ Thiện Tâm khảo sát, thăm hỏi các gia đình chịu ảnh hưởng bão lũ, cuối năm 2025. Ảnh: NVCC

-Hướng tới cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập vào tháng 10 tới, Quỹ Thiện Tâm sẽ đặt ra những mục tiêu và định hướng chiến lược gì cho chặng đường tiếp theo?

Giám đốc Quỹ Thiện Tâm: Đến tháng 10/2026 là Quỹ Thiện Tâm tròn 20 năm. Quỹ xác định mục tiêu không chỉ giải quyết các khó khăn xã hội trước mắt mà còn trở thành một trong những tổ chức xây dựng các mô hình từ thiện tốt, điển hình, chuẩn mực, minh bạch và hiệu quả; đồng thời kiến tạo những giải pháp an sinh có tác động sâu, bền vững. Từ đó, Quỹ có thể chia sẻ và lan tỏa để cộng đồng cũng như các tổ chức khác cùng tham khảo, ứng dụng và chung tay hợp lực cùng thực hiện.

Chúng tôi mong muốn lan tỏa để làm sao cả cộng đồng cùng làm những việc nhân ái, những hoạt động thiện nguyện tốt đẹp hơn, qua đó phục vụ và hỗ trợ được cho nhiều người hơn nữa. Quỹ luôn mong muốn hỗ trợ và chung tay cùng các tổ chức khác để làm thật tốt; xây dựng cộng đồng làm từ thiện ở Việt Nam không những chuyên nghiệp, chuẩn mực mà còn làm thật đúng, minh bạch, rõ ràng, hướng tới hỗ trợ mang tính bền vững, lâu dài, hiệu quả to lớn hơn.

Về phương pháp, Quỹ sẽ song song và linh hoạt thực hiện cả hai cách làm để mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất: vừa cứu trợ khẩn cấp kịp thời ("cho con cá") trong các trường hợp thiên tai hay tai nạn bệnh tật đe dọa tính mạng, vừa chú trọng hỗ trợ sinh kế bằng cách nâng cao năng lực và kiến thức, giúp người nhận có trách nhiệm và cam kết tự mình vượt qua khó khăn để từng bước vươn lên ("cho cần câu"). Quỹ Thiện Tâm tập trung hướng đến việc xây dựng các mô hình giải quyết được tận gốc rễ vấn đề, có khả năng tự phát triển bền vững, tạo ra giá trị tích cực lâu dài cho người dân và lan tỏa rộng rãi hơn trong toàn xã hội.

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ và chúc Quỹ Thiện Tâm có nhiều hoạt động hơn nữa vì cộng đồng!