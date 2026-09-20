Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa có đề xuất mới về tuyến metro dài gần 54 km tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Tập đoàn Sovico đề xuất giữ nguyên hướng tuyến metro số 5 từ Tân Cảng qua Rạch Chiếc đến Long Phước và kết nối mạng lưới đường sắt đô thị của TP Đồng Nai.

Tập đoàn Sovico vừa gửi báo cáo tới UBND TP.HCM và các sở, ngành liên quan về phương án quy hoạch, nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 5 (Đa Phước – Long Trường).

Theo Tập đoàn Sovico, Công ty tư vấn ARUP đang rà soát mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM và nghiên cứu phương án điều chỉnh điểm cuối tuyến metro số 5 về khu vực Tân Cảng. Với phương án này, đoạn Tân Cảng – Rạch Chiếc không tiếp tục được nghiên cứu trong tuyến số 5; đoạn Rạch Chiếc – Long Trường được đề xuất thay thế bằng metro số 9, sau đó kéo dài qua sông Đồng Nai để kết nối với metro số 2 của Đồng Nai.

Sovico cho rằng cần chú trọng đoạn tuyến từ khu vực trung tâm qua ga Tân Cảng, kéo dài về phía Đông và kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị Đồng Nai. Theo doanh nghiệp, hành lang này có nhu cầu vận tải hành khách cao, đồng thời duy trì trục kết nối trực tiếp giữa Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, nơi có sân vận động 70.000 chỗ ngồi, với sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ hành khách nội địa đến tham dự các sự kiện thể thao lớn của thành phố.

Từ đó, Sovico kiến nghị giữ hướng tuyến từ ga Tân Cảng qua Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc theo trục đường Liên Phường. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ của Tập đoàn Sun Group, nhà đầu tư Khu thể thao Rạch Chiếc.

Đối với đoạn Rạch Chiếc – Long Phước, Sovico đề xuất tiếp tục xem xét phần kéo dài về phía Đông của metro số 5, do hướng tuyến metro số 9 được đơn vị tư vấn đề xuất về cơ bản trùng với hành lang metro số 5 trong quy hoạch hiện hữu.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 5 (Đa Phước – Long Trường) dài khoảng 53,9 km, bắt đầu tại depot Đa Phước ở xã Hưng Long và kết thúc tại depot Long Trường ở xã Long Bình. Toàn tuyến dự kiến có 42 nhà ga, gồm 17 ga ngầm và 25 ga trên cao.

Hướng tuyến được chia thành ba khu vực chính. Ở phía Nam, tuyến đi theo hành lang quốc lộ 50 – Tùng Thiện Vương – Phù Đổng Thiên Vương – Lý Thường Kiệt. Qua khu vực trung tâm, tuyến chạy dọc các trục Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Điện Biên Phủ – Xa lộ Hà Nội.

Về phía Đông, tuyến tiếp tục theo hành lang Xa lộ Hà Nội – Liên Phường – Long Thuận – Long Phước, sau đó có các nhánh hướng về Vinhomes Grand Park, ga Song Trác và depot Long Trường.

Hướng tuyến metro số 5 TP.HCM theo quy hoạch.

Trước đó vào tháng 4/2026, Sovico đã đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 5, đoạn Đa Phước – Long Trường. Trên cơ sở đó, TP.HCM thống nhất chủ trương giao tập đoàn khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất đầu tư dự án, kết hợp nghiên cứu phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến và trình phương án.

Ngoài metro số 5, mới đây Sovico cũng trình phương án nghiên cứu tuyến metro số 4 TP.HCM. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến dài khoảng 43 km, kết nối từ ga Cầu Sáng tại xã Đông Thạnh đến ga Hiệp Phước tại xã Hiệp Phước, đi qua 22 phường, xã.

Tuyến metro số 4 được đề xuất có khoảng 18,2 km đi ngầm và 24,8 km đi trên cao, bố trí 30 nhà ga, gồm 13 ga ngầm và 17 ga trên cao; trong đó có 11 ga trung chuyển. Khoảng cách trung bình giữa các ga là 1,5 km, lớn nhất khoảng 2,7 km và nhỏ nhất khoảng 700 m.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại, sử dụng đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm và điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h đối với đoạn trên cao và 90 km/h đối với đoạn ngầm.

Dự án dự kiến khởi công trong quý I hoặc quý II/2027, đưa vào khai thác theo lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.