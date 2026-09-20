DA điện gió ven biển 6.000 tỷ tại Vĩnh Long có công suất một tuabin lớn nhất Đông Nam Á: “Quái vật” đầu tiên đã được dựng

Hai dự án này sẽ sử dụng 16 tuabin gió ngoài khơi EN-226/8.XMW và sẽ trở thành các dự án điện gió ven biển có công suất một tuabin lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Ảnh: Envision Energy

Theo thông tin từ Envision Energy, tuabin đầu tiên đã được lắp đặt tại dự án điện gió ven biển 128MW tại tỉnh Vĩnh Long.

﻿Envision Energy cho biết chỉ 5 tháng kể từ khi ký hợp đồng đến khi nhận được thiết bị đầu tiên, chưa đến 7 ngày để hoàn tất lắp đặt tuabin đầu tiên và chưa đến 5 ngày cho tuabin thứ hai.

Sau khi tuabin đầu tiên được lắp đặt, việc lắp đặt quy mô lớn đang được triển khai. Toàn bộ 16 tuabin dự kiến được hoàn thành liên tiếp trong thời gian tới. ﻿

Ảnh: Envision Energy

﻿Đầu năm 2026, Envision Energy đã ký hợp đồng cung cấp tuabin với Tập đoàn REE của Việt Nam cho toàn bộ dự án điện gió ven biển 128MW tại tỉnh Vĩnh Long, bao gồm V1-3 Giai đoạn II 48 MW và V1-5&6 Giai đoạn II 80MW.

Hai dự án này sẽ sử dụng 16 tuabin gió ngoài khơi EN-226/8.XMW và sẽ trở thành các dự án điện gió ven biển có công suất một tuabin lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Đây là một trong những dự án đầu tiên được phê duyệt theo Kế hoạch Phát triển Điện lực VIII của Việt Nam và là dự án đầu tiên áp dụng tuabin gió ngoài khơi công suất lớn, cánh quạt lớn trong nước. ﻿

Tại cuộc họp báo cáo tình hình triển khai dự án với UBND tỉnh Vĩnh Long vào tháng 8/2026, các nhà đầu tư cho biết, 2 dự án có tổng công suất 128 MW, dự kiến đưa vào vận hành trong quý 4/2026.

Trong đó, dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn II (phường Trường Long Hòa) do Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2 làm nhà đầu tư, có công suất 48 MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn II (xã Long Hữu) do Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 làm nhà đầu tư, có công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư 2 dự án hơn 6.000 tỷ đồng.﻿