Siêu dự án thép ray hơn 10.000 tỷ đồng của tỷ phú Trần Đình Long đề xuất tăng vốn thêm 20.000 tỷ, công suất thêm 2 triệu tấn/năm

Hòa Phát đề nghị điều chỉnh mở rộng dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, bổ sung giai đoạn 2 với diện tích tăng thêm 76,93 ha, nâng công suất thêm 2 triệu tấn/năm.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động, tiến độ thực hiện các dự án dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất do Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất.

Đáng chú ý, Hòa Phát đề nghị điều chỉnh mở rộng dự án, bổ sung giai đoạn 2 với diện tích tăng thêm 76,93 ha, nâng công suất thêm 2 triệu tấn/năm, bổ sung dòng sản phẩm thép tấm và tăng vốn đầu tư thêm 20.000 tỷ đồng. Hiện hồ sơ dự án đang được lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương.

Theo đó, nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được khởi công cuối năm 2025, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 10.000 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 700.000 tấn/năm.

Với phương án mở rộng được triển khai đầy đủ thì tổng vốn đầu tư của dự án có thể lên khoảng 30.000 tỷ đồng, tương đương gần 3 lần quy mô ban đầu. Tổng công suất cũng có thể tăng từ 700.000 tấn lên khoảng 2,7 triệu tấn/năm, tương đương gần 4 lần thiết kế ban đầu. Riêng phần công suất bổ sung 2 triệu tấn/năm đã tương đương gần 3 lần công suất hiện hữu.

Công trình Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh (Ban Quản lý KKT Dung Quất) chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất khẩn trương hoàn thiện ý kiến của các Bộ, ngành; đồng thời thực hiện thẩm định song song, không chờ hoàn tất toàn bộ ý kiến mới triển khai thẩm định. Phấn đấu hoàn thành việc chấp thuận điều chỉnh, mở rộng dự án trong tháng 9/2026.

Đối với công tác thu hồi đất phục vụ phần mở rộng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật và các nội dung chuyển tiếp đã được UBND tỉnh quy định; UBND xã Vạn Tường chủ động phối hợp với doanh nghiệp và Ban Quản lý KKT Dung Quất triển khai các thủ tục thu hồi đất theo quy định.

Về các khu tái định cư tại xã Vạn Tường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với UBND xã Vạn Tường thống nhất việc bàn giao để địa phương tổ chức thực hiện. UBND xã Vạn Tường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2026; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có văn bản phối hợp trước ngày 25/9.

Đối với tuyến đường ống khí than, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Dung Quất chủ trì, phối hợp UBND xã Vạn Tường và doanh nghiệp xử lý các nội dung liên quan đến chồng lấn dự án Doosan Vina, hoàn thành thủ tục chỉnh lý trước ngày 30/9 để bảo đảm điều kiện thi công. Các trường hợp lấn chiếm, công trình trên hành lang tuyến phải được rà soát, xử lý theo quy định; đối với tài sản hợp pháp của người dân, doanh nghiệp phối hợp địa phương lập phương án, thực hiện bồi thường. Hoàn thành các nội dung này trước ngày 25/10.

Về cho thuê quỹ đất ngắn hạn, tỉnh thống nhất chủ trương nhưng yêu cầu thực hiện đầy đủ quy trình theo Quyết định số 121 của UBND tỉnh. Chậm nhất ngày 29/9, Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn chỉnh nội dung trình UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường; trong 3 ngày sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10.