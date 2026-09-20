Cảnh sát kịp thời đưa thai phụ đến bệnh viện khi nước ngập khắp ngả ở Vinh

Vượt qua các tuyến đường ngập nước ở khu vực TP Vinh cũ (Nghệ An), lực lượng chức năng tiếp cận, đưa thai phụ N.T.A. đến bệnh viện để thăm khám, điều trị an toàn.

Ngày 19/9, các phường trung tâm tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to, kéo dài hơn 5 giờ. Lượng mưa lớn khiến hệ thống thoát nước quá tải, nhiều tuyến đường xảy ra ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa thai phụ đến bệnh viện. (Ảnh: C.A)

Khoảng 11h26, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo về một thai phụ đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cơ sở 2 để thăm khám thì bị đau bụng. Khi đến nút giao đường Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Cừ, do đường ngập sâu, phương tiện bị chết máy, không thể tiếp tục di chuyển.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo Đội Cảnh sát CC&CNCH số 1 xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tiếp cận, đưa thai phụ N.T.A. (SN 2004, trú xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, cơ sở 2 để thăm khám, điều trị an toàn.

Tiếp đó, khoảng 11h38, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo nước tràn vào nhà dân tại số 227 đường Trường Chinh, phường Thành Vinh. Thời điểm này, trong nhà có chị N.T.T.H. (SN 1986) và con trai là cháu V.Đ.L.(SN 2011).

Chị H. đang điều trị bệnh, sức khỏe yếu; cháu L. bị bại não, nằm một chỗ, cần người hỗ trợ thường xuyên. Gia đình không có nam giới nên gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chỉ đạo Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đưa cháu L. đến vị trí an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng hỗ trợ chị H. di chuyển, kê cao đồ dùng, hạn chế thiệt hại do nước ngập.

Lực lượng chức năng liên hệ UBND phường Thành Vinh để chủ động phương án sơ tán mẹ con chị H. đến Nhà văn hóa khối nếu mực nước tiếp tục dâng cao.