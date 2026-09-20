Chaebol Hàn Quốc quy mô 74 tỷ USD cùng thành viên tập đoàn nhà nước lớn nhất Việt Nam chính thức lập công ty làm siêu dự án điện 60.000 tỷ đồng tại Nghệ An

Công ty dự án vừa được thành lập với vốn điều lệ gần 1.570 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn nhất nắm 51% vốn.

Công ty CP Điện LNG Quỳnh Lập vừa được thành lập để triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An, một trong những dự án năng lượng quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công ty được thành lập ngày 14/9/2026, có vốn điều lệ 1.569,9 tỷ đồng, trụ sở tại Tòa nhà Dầu khí Nghệ An. Ngành nghề chính là sản xuất điện, cụ thể là nhiệt điện khí.

Toàn bộ vốn của doanh nghiệp này được chia cho 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) góp hơn 800,6 tỷ đồng, nắm 51%; SK Innovation Co., Ltd của Hàn Quốc góp gần 533,8 tỷ đồng, sở hữu 34%; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) góp gần 235,5 tỷ đồng, tương ứng 15% vốn.

Công ty CP Điện LNG Quỳnh Lập có vốn điều lệ 1.569,9 tỷ đồng

Ngày 18/9, Công ty CP Điện LNG Quỳnh Lập tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. HĐQT gồm 6 thành viên, trong đó ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc PV Power, được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Đại hội cũng thống nhất các công việc trọng tâm phục vụ quá trình triển khai dự án trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc PV Power, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập phát biểu tại Đại hội.

Cổ đông chi phối PV Power là một trong những doanh nghiệp phát điện lớn tại Việt Nam, hiện vận hành các nhà máy điện khí, điện than và thủy điện, đồng thời là chủ đầu tư cụm điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 đã soát xét, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PV Power đã vượt 106.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm vào cuối tháng 8.

Đối tác ngoại nắm 34% vốn là SK Innovation, doanh nghiệp năng lượng chủ lực thuộc SK Group của Hàn Quốc.

Quy mô SK Innovation tăng mạnh sau khi hoàn tất sáp nhập với SK E&S vào tháng 11/2024. Sau thương vụ, doanh nghiệp hợp nhất có khoảng 105.000 tỷ won tài sản, tương đương gần 2 triệu tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo khoảng 1 won = 18,77 đồng. SK Innovation khi đó cho biết đây là doanh nghiệp năng lượng tư nhân tổng hợp lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tập đoàn này hoạt động trên chuỗi ngành rộng, từ dầu khí, hóa chất, LNG, điện đến pin. Riêng quý II/2026, SK Innovation đạt doanh thu tương đương khoảng 547.000 tỷ đồng, lợi nhuận hoạt động khoảng 65.500 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Cổ đông thứ ba là NASU, hiện nắm 15% vốn tại Công ty CP Điện LNG Quỳnh Lập. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ghi nhận đây là cổ đông Việt Nam lớn thứ hai tại pháp nhân dự án, sau PV Power.

Dự án được đặt tại phường Tân Mai, Nghệ An, có tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, công suất 1.500 MW. Ngoài nhà máy điện, dự án còn có kho chứa và hệ thống tái hóa khí LNG với bồn chứa khoảng 250.000 m3, cùng bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An. Hạ tầng kỹ thuật dự án đã được khởi công ngày 18/5/2026.

Đến ngày 17/9, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục làm việc với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để đốc thúc tiến độ, trong đó yêu cầu thống nhất các mốc triển khai và tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng.