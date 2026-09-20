Tận thấy hàng ngàn căn hộ tái định cư hoang vắng ở TPHCM

Theo dõi Kenh14.vn trên

Hàng ngàn căn hộ ở Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc), Khu tái định cư Bình Khánh (phường An Khánh)... và hàng ngàn căn hộ khác tại TPHCM đang bỏ hoang, xuống cấp vì không có người ở. Luật Phát triển đô thị vừa được thông qua ngày 24/8 được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn này.



