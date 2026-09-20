Truy tố Nguyễn Đức Anh sau vụ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Viện KSND TP Đồng Nai truy tố Nguyễn Đức Anh về 2 tội danh sau khi đối tượng này đột nhập nhà hàng xóm của bạn gái cũ, sát hại dã man vợ cùng 2 con nhỏ và khiến người chồng bị thương nặng.

Ngày 20/9, Viện KSND TP Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về hai tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND cùng cấp để xét xử theo thẩm quyền.

Nguyễn Đức Anh bị cáo buộc đã đột nhập nhà anh Nguyễn Viết Quang ở xã Bình Minh, sát hại vợ cùng hai con nhỏ của anh Quang và khiến người đàn ông này bị thương nặng.

Vụ án được các cơ quan tố tụng hoàn tất điều tra, truy tố trong thời gian hơn nửa tháng kể từ khi xảy ra.

Nảy sinh ý định trả thù bạn gái cũ

Theo cáo trạng, từ tháng 2, Đức Anh có quan hệ tình cảm với một cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh. Đến tháng 7, cô gái chủ động chia tay khiến Đức Anh nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 2/9, Nguyễn Đức Anh uống rượu cùng 7 người tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, Đức Anh khóc, kể chuyện bị bạn gái chia tay và nói ý định sát hại cô gái. Những người có mặt can ngăn nên đối tượng này không thực hiện.

Nguyễn Đức Anh thực nghiệm quá trình leo rào lên mái nhà nạn nhân.

Khoảng 22h30 cùng ngày, sau khi cuộc nhậu kết thúc, Nguyễn Đức Anh nhờ một người trong nhóm chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, nói để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Tại đây, Đức Anh nhìn thấy ông Đ.V.R., cha của bạn gái cũ, đi làm về nên nảy sinh ý định sát hại. Tuy nhiên, người bạn đi cùng tiếp tục can ngăn và chở Đức Anh về.

Khoảng 0 giờ ngày 3/9, Nguyễn Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo 2 con dao Thái Lan cán vàng, điều khiển xe máy Honda Vario màu đen, biển số 60F4-022.49 đến khu vực nhà bạn gái cũ.

Đức Anh để xe máy và đôi dép tại một bãi đất trống phía sau nhà bạn gái cũ rồi leo qua tường rào lên mái nhà. Đến khu vực cửa sổ thông gió, Đức Anh dùng tay mở cửa để tìm cách đột nhập nhưng cửa bị khóa.

Lúc này, ông Đ.V.R. phát hiện, khuyên Đức Anh về và nói sẽ báo công an. Tuy nhiên, Đức Anh không rời đi mà tiếp tục di chuyển trên mái nhà của anh Nguyễn Viết Quang nằm sát bên.

Đối tượng này leo lên ban công, mở cửa tầng 2 rồi đột nhập vào nhà anh Quang. Sau đó, Đức Anh đi xuống tầng trệt, cầm 2 con dao Thái Lan truy đuổi anh Quang.

Khu vực ban công tầng 2 của căn nhà, nơi Đức Anh đột nhập gây án.

Nghe tiếng động, chị Hồ Thị Mai (36 tuổi, vợ anh Quang) đang ngủ chạy ra mở cổng để kêu cứu. Khi quay lại khu vực trước phòng ngủ, chị Mai gặp Đức Anh và bị tấn công, gục tại chỗ.

Anh Quang chạy ra đường kêu cứu nhưng bị Đức Anh đuổi theo. Nạn nhân bị tấn công đến khi gục xuống cách cổng nhà khoảng 15m, với 31 vết thương trên người. Anh Quang sau đó được đưa đi cấp cứu và sống sót.

Sau khi tấn công anh Quang, Đức Anh quay vào nhà, sát hại hai con nhỏ của vợ chồng nạn nhân khi các cháu đang ngủ.

Gây án xong, Đức Anh xuống nhà vệ sinh rửa tay chân. Khi mở cổng định bỏ trốn, người này bị lực lượng công an bắt quả tang.

Từng dùng dao khống chế bạn gái

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Anh khai khoảng 5 ngày trước khi xảy ra vụ án đã mang dao đến nhà bạn gái ở xã Bình Minh, buộc cô gái lên xe rồi chở đến khu vực rừng Tràm thuộc phường Trị An để nói chuyện.

Tại đây, Đức Anh rút dao đe dọa và có ý định sát hại bạn gái vì cho rằng cô muốn chia tay.

Cô gái van xin, đề nghị cả hai cho nhau thêm cơ hội và thời gian để hàn gắn. Đức Anh sau đó tạm dừng ý định sát hại bạn gái cũ.

Một phân cảnh thực nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, theo lời khai của Nguyễn Đức Anh, sau khi nhận thấy bạn gái vẫn muốn chia tay và im lặng, người này tiếp tục lên kế hoạch sát hại cô.

Cáo trạng xác định Nguyễn Đức Anh phạm tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, theo điểm a, b, i, n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, người phạm tội “Giết người” thuộc các trường hợp quy định tại khoản này có thể bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Các tình tiết được xác định trong cáo trạng gồm giết 2 người trở lên; giết người dưới 16 tuổi; thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ.