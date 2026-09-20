DN tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi công xây công trình phục vụ nửa triệu người/năm ở đô thị lấn biển 10 tỷ USD

Dự án này có quy mô 7,4 ha và dự kiến khai trương vào tháng 12/2027.

Ngày 20/9, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại Siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise. Với sự đồng hành chiến lược của Cleveland Clinic, một trong những hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới, Vinmec Cần Giờ được định vị trở thành điểm đến du lịch y tế kết hợp điều trị chuyên sâu, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu châu lục.

Dự kiến, Vinmec Cần Giờ sẽ khai trương vào tháng 12/2027, trên tổng diện tích 7.4 ha, quy mô 500 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm.

Về chuyên môn, bệnh viện Vinmec Cần Giờ sẽ ưu tiên phát triển hệ thống chuyên khoa đa dạng về sản - nhi; chấn thương chỉnh hình - y học thể thao - phục hồi chức năng; hồi sức cấp cứu; lão khoa; y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động (Wellness). Trong số đó, tim mạch và ung bướu là hai chuyên khoa mũi nhọn, được định hướng phát triển thành các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence), vận hành theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa và tiếp cận kinh nghiệm xử lý ca bệnh phức tạp từ Cleveland Clinic.

Cùng với điều trị chuyên sâu, Vinmec Cần Giờ sẽ nghiên cứu và ứng dụng y học trường thọ vào thực hành lâm sàng để phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp phù hợp, kéo dài số năm sống khỏe mạnh. Chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh đã được hai bên thống nhất được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn của Cleveland Clinic từ quy trình lâm sàng, sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện Vinmec Cần Giờ đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International), tiêu chuẩn quốc tế uy tín về chất lượng và an toàn y tế.

Về cơ sở vật chất, Bệnh viện Vinmec Cần Giờ được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến và đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như: Tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và hồi sức. Không gian lâm sàng, từ phòng khám, phòng mổ, khu hồi sức đến khu đánh giá chức năng và phục hồi cũng đều được thiết kế tối ưu theo tư vấn của Cleveland Clinic.

Ngoài ra, về đội ngũ nhân lực, Vinmec Cần Giờ quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Vinmec Cần Giờ sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của mạng lưới chuyên gia Cleveland Clinic thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật thực hành y khoa tiên tiến và tham vấn đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

Trên thực tế, để trở thành thành viên của mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, ngay từ giai đoạn khởi tạo dự án, Vinmec Cần Giờ đã tiến hành hợp tác chuyên sâu và toàn diện với Cleveland Clinic để định hình mô hình tổ chức và vận hành bệnh viện theo chuẩn hàng đầu quốc tế.

Hai bên cũng đã nghiên cứu, chọn lọc và thống nhất điều chỉnh để đảm bảo tối ưu từ khâu quy hoạch không gian khám chữa bệnh, luồng di chuyển, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn đến đào tạo nhân lực, quản trị vận hành. Theo đó, các hệ tiêu chuẩn, tri thức và kinh nghiệm từ 23 bệnh viện và hơn 300 cơ sở của Cleveland Clinic trên toàn cầu cũng được chắt lọc và điều chỉnh phù hợp với Vinmec Cần Giờ ngay từ các nền tảng đầu tiên.

Vinmec Cần Giờ dự kiến khai trương vào tháng 12/2027. Ảnh: VIC

Tại sự kiện, ông Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết, Vinmec Cần Giờ là dự án chiến lược trong hành trình mở rộng năng lực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của Vinmec.

"Với sự đồng hành của Cleveland Clinic và lợi thế kết nối từ mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, chúng tôi hướng tới xây dựng một trung tâm y tế đạt chuẩn quốc tế, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu trong nước mà còn từng bước trở thành điểm đến của du lịch y tế khu vực, góp phần đưa y tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với các chuẩn mực hàng đầu thế giới", ông Trần Trung Dũng nhấn mạnh.

Trong khi đó, TS. BS Tommaso Falcone, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách thị trường quốc tế và các thị trường mới của Cleveland Clinic cho hay, Cleveland Clinic vinh dự tiếp tục đồng hành cùng Vingroup và Hệ thống Y tế Vinmec trong quá trình phát triển Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ.

Trong khuôn khổ hợp tác, Cleveland Clinic đóng vai trò tư vấn chiến lược, chia sẻ mô hình chăm sóc và hỗ trợ Vinmec phát triển chuyên môn lâm sàng, quy hoạch vận hành, đào tạo và phát triển nhân lực. Đồng thời, hai bên cùng hướng tới nâng cao chất lượng điều trị, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời hỗ trợ Vinmec trong việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới tại Việt Nam.

Vinmec hiện là hệ thống y tế tư nhân hàn lâm phi lợi nhuận và đa chuyên khoa hàng đầu Việt Nam, được Newsweek và Statista đưa vào hệ thống Global Hospital Rating, một trong những chuẩn đánh giá bệnh viện uy tín toàn cầu. Hệ thống Vinmec hiện có 18 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc và đang tiếp tục được mở rộng, phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khám mỗi năm.

Ngoài dấu ấn chuyên môn, Vinmec liên tục khẳng định giá trị thương hiệu vượt trội khi hai năm liền nằm trong Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance), đồng thời thắng lớn tại giải thưởng danh giá khu vực Healthcare Asia Awards 2026 với các hạng mục trọng yếu: "Hệ thống Y tế của năm", "Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm" và "Chương trình ESG của năm".

Trong khi đó, Cleveland Clinic là hệ thống y tế hàn lâm phi lợi nhuận, đa chuyên khoa, kết hợp chăm sóc lâm sàng và điều trị với nghiên cứu và đào tạo. Được thành lập năm 1921, hệ thống Cleveland Clinic đã tiên phong trong nhiều đột phá y khoa, trong đó có phẫu thuật bắc cầu động mạch vành và ca ghép mặt đầu tiên tại Mỹ. Năm 2025, toàn hệ thống đã ghi nhận 15,9 triệu lượt khám ngoại trú, 343.000 lượt nhập viện và theo dõi, cùng 336.000 ca phẫu thuật và thủ thuật.

Vimec Cần Giờ nằm tại siêu đô thị 10 tỷ USD

Vimec Cần Giờ nằm tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise. Siêu dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 19/4/2025. Dự án tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP HCM, với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha (trong đó có hơn 1.357 ha lấn biển), tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án tới 121 km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự kiến Vinhomes Green Paradise sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour... Đồng thời, tại siêu dự án còn có mô hình mới lần đầu tiên ở Việt Nam là đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon.