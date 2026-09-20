Vingroup bắt tay ông lớn y tế Mỹ, khởi công bệnh viện 500 giường tại siêu đô thị lấn biển Cần Giờ, nghiên cứu việc kéo dài tuổi thọ

Vinmec Cần Giờ dự kiến khai trương vào tháng 12/2027, trên tổng diện tích 7.4 ha, quy mô 500 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm.

Ngày 20/09/2026, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Giờ tại Siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Vinmec Cần Giờ dự kiến khai trương vào tháng 12/2027, trên tổng diện tích 7.4 ha, quy mô 500 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 500.000 lượt khám mỗi năm.

Để trở thành thành viên của mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, ngay từ giai đoạn khởi tạo dự án, Vinmec Cần Giờ đã tiến hành hợp tác chuyên sâu và toàn diện với Cleveland Clinic nhằm định hình mô hình tổ chức và vận hành bệnh viện theo chuẩn hàng đầu quốc tế. Hai bên đã nghiên cứu, chọn lọc và thống nhất điều chỉnh để đảm bảo tối ưu từ khâu quy hoạch không gian khám chữa bệnh, luồng di chuyển, xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn đến đào tạo nhân lực, quản trị vận hành. Các hệ tiêu chuẩn, tri thức và kinh nghiệm từ 23 bệnh viện và hơn 300 cơ sở của Cleveland Clinic trên toàn cầu cũng được chắt lọc và điều chỉnh phù hợp với Vinmec Cần Giờ ngay từ các nền tảng đầu tiên.

Về chuyên môn, Vinmec Cần Giờ sẽ ưu tiên phát triển hệ thống chuyên khoa đa dạng về Sản - Nhi; Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao - Phục hồi chức năng; Hồi sức cấp cứu; Lão khoa; Y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động (Wellness). Trong đó, Tim mạch và Ung bướu là hai chuyên khoa mũi nhọn, được định hướng phát triển thành các Trung tâm Xuất sắc (Center of Excellence), vận hành theo mô hình phối hợp đa chuyên khoa và tiếp cận kinh nghiệm xử lý ca bệnh phức tạp từ Cleveland Clinic.

Song song với điều trị chuyên sâu, Vinmec Cần Giờ sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng y học trường thọ, đưa những thành tựu nghiên cứu về lão hóa vào thực hành lâm sàng nhằm phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp phù hợp, kéo dài số năm sống khỏe mạnh và nâng cao chất lượng sống.

Chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh cũng được hai bên thống nhất được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn của Cleveland Clinic từ quy trình lâm sàng, sử dụng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm người bệnh. Bệnh viện đồng thời đặt mục tiêu đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) - tiêu chuẩn quốc tế uy tín về chất lượng và an toàn y tế.

Về cơ sở vật chất, Vinmec Cần Giờ được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến và đồng bộ, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như: tim mạch, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật và hồi sức. Không gian lâm sàng, từ phòng khám, phòng mổ, khu hồi sức đến khu đánh giá chức năng và phục hồi đều được thiết kế tối ưu theo tư vấn của Cleveland Clinic.

Về đội ngũ nhân lực, Vinmec Cần Giờ quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Khi bệnh viện đi vào hoạt động, Vinmec Cần Giờ sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của mạng lưới chuyên gia Cleveland Clinic thông qua các chương trình đào tạo, cập nhật thực hành y khoa tiên tiến và tham vấn đối với những trường hợp bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

Trước Vinmec Cần Giờ, Vinmec Times City (năm 2023) và Vinmec Central Park (năm 2025) là hai cơ sở tiên phong trong Hệ thống Y tế Vinmec đã hợp tác chiến lược và chính thức gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu. Việc các bệnh viện liên tiếp đạt chuẩn thành viên của hệ thống y tế hàng đầu nước Mỹ không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn vượt trội và tiêu chuẩn an toàn người bệnh khắt khe, mà còn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trên hành trình đưa dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Sau khi đi vào hoạt động, Vinmec Cần Giờ sẽ cung cấp chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện từ y tế dự phòng, tầm soát và phát hiện sớm đến điều trị chuyên sâu, phục hồi chức năng và theo dõi dài hạn. Đặc biệt, với lợi thế là thành viên của mạng lưới Cleveland Clinic Connected toàn cầu, Bệnh viện cũng đặt mục tiêu mở rộng phục vụ người bệnh quốc tế thông qua mô hình kết hợp điều trị, phục hồi sức khỏe, chăm sóc chủ động và nghỉ dưỡng.

Cleveland Clinic là hệ thống y tế quy mô 6.725 giường, gồm cơ sở chính rộng 173 mẫu Anh gần trung tâm Cleveland, 23 bệnh viện và 300 cơ sở ngoại trú tại Ohio, Florida, Las Vegas (Nevada), Toronto (Canada), Abu Dhabi (UAE) và London (Anh). Năm 2025, toàn hệ thống ghi nhận 15,9 triệu lượt khám ngoại trú, 343.000 lượt nhập viện và theo dõi, cùng 336.000 ca phẫu thuật và thủ thuật.