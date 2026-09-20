3 thói quen tắm cần bỏ ngay

Tắm là việc làm quen thuộc mỗi ngày, nhưng không phải thói quen nào trong lúc tắm cũng có lợi cho cơ thể.

Dưới đây là 3 thói quen tắm mà mọi người nên tránh.

1. Tắm nước quá nóng

Vào những ngày thời tiết se lạnh hoặc sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhiều người có thói quen dùng nước thật nóng để tắm vì cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Tuy nhiên, nước quá nóng có thể làm mất đi một phần lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da. Đây là lớp bảo vệ giúp duy trì độ ẩm và hạn chế các tác động từ môi trường. Khi bị ảnh hưởng, da có thể trở nên khô, căng, bong tróc hoặc ngứa, đặc biệt ở những người vốn có làn da khô và nhạy cảm.

Tắm nước quá nóng trong thời gian dài cũng khiến da dễ bị kích ứng hơn. Vì vậy, thay vì điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức quá cao, nên sử dụng nước ấm vừa phải và hạn chế thời gian tắm quá lâu.

Sau khi tắm, việc lau người cũng cần được thực hiện nhẹ nhàng. Không nên dùng khăn chà mạnh lên da để làm khô cơ thể.

Không nên tắm nước quá nóng (Ảnh minh họa)

2. Chà xát da quá mạnh khi tắm

Một số người cho rằng phải kỳ cọ thật kỹ, thậm chí chà đến khi da đỏ lên, cơ thể mới thực sự sạch.

Thực tế, việc làm sạch da không đồng nghĩa với chà xát càng mạnh càng tốt. Ma sát quá mức có thể gây kích ứng và làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ khô, rát hoặc ngứa.

Đặc biệt, những vùng da mỏng và nhạy cảm không cần phải kỳ cọ mạnh. Khi tắm, có thể sử dụng tay hoặc khăn mềm, kết hợp với sản phẩm làm sạch phù hợp và thao tác nhẹ nhàng.

Nếu sử dụng dụng cụ chà da, cần vệ sinh thường xuyên và để khô hoàn toàn sau mỗi lần dùng. Không nên biến việc kỳ cọ thành một bước bắt buộc với tần suất quá dày đặc chỉ vì muốn có cảm giác "sạch kin kít" sau khi tắm.

Một làn da khỏe không phải là làn da bị chà xát đến đỏ lên mà là làn da được làm sạch nhưng vẫn duy trì được hàng rào bảo vệ tự nhiên.

3. Dùng khăn tắm nhiều ngày nhưng không giặt

Khăn tắm tưởng như sạch vì được dùng sau khi cơ thể đã tắm rửa, nhưng thực tế khăn vẫn có thể lưu giữ tế bào da, mồ hôi, dầu trên da và độ ẩm. Đặc biệt, nếu khăn được sử dụng rồi để trong phòng tắm ẩm ướt, không được phơi khô hoàn toàn, môi trường ẩm có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Một sai lầm khác là sau khi dùng, nhiều người thường vắt khăn rồi treo ngay trên móc hoặc trong khu vực thiếu thông thoáng. Khăn lâu khô sẽ tiếp tục duy trì độ ẩm trong thời gian dài. Vì vậy, sau khi tắm nên treo khăn ở nơi thoáng, có khả năng khô hoàn toàn. Khăn cần được giặt định kỳ thay vì sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Tắm đúng cách không phải càng lâu càng tốt

Một quy trình tắm hợp lý không cần quá nhiều bước. Điều quan trọng là làm sạch cơ thể vừa đủ, tránh những tác động không cần thiết lên da.

Sau khi tắm, nên lau khô nhẹ nhàng và chú ý giữ khăn sạch, khô. Nếu da thường xuyên bị ngứa, đỏ, bong tróc hoặc xuất hiện tổn thương kéo dài, không nên chỉ thay đổi cách tắm mà cần tìm nguyên nhân và đi khám khi cần thiết.