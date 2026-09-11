Cô gái 20 tuổi xinh đẹp suýt mù mắt vì đeo kính áp tròng đi tắm

Một cô gái 20 tuổi mất thị lực trong gần hai tháng sau khi đeo kính áp tròng khi tắm. Từ trải nghiệm suýt để lại tổn thương vĩnh viễn cho đôi mắt, cô lên tiếng cảnh báo về thói quen nhiều người vẫn chủ quan mắc phải.

Một phụ nữ 20 tuổi bị nhiễm trùng giác mạc nghiêm trọng sau khi đeo kính áp tròng khi tắm, dẫn đến mất thị lực trong gần hai tháng. Câu chuyện của cô là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt.

Grace Jamison cho biết trong thời gian sống tại Cộng hòa Dominica, cô vẫn đeo kính áp tròng khi tắm. Sau đó, cô mắc viêm giác mạc do Acanthamoeba một bệnh nhiễm trùng mắt hiếm gặp do vi sinh vật Acanthamoeba, thường tồn tại trong nước và đất.

Sau khi trở về Mỹ, tình trạng mắt của Jamison ngày càng nghiêm trọng. Ban đầu, cô được chẩn đoán nhầm và sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa steroid. Tuy nhiên, bệnh nhanh chóng tiến triển, khiến cô mất hoàn toàn thị lực chỉ trong khoảng một tuần.

Các bác sĩ sau đó xác định cô mắc viêm giác mạc do Acanthamoeba và bắt đầu điều trị. Jamison cho biết cô bị mù gần hai tháng trước khi thị lực ở mắt trái dần hồi phục một phần. Trong khi đó, mắt phải vẫn bị tổn thương nặng, với sẹo giác mạc quanh đồng tử.

Theo các chuyên gia nhãn khoa, đeo kính áp tròng có thể làm xuất hiện những tổn thương rất nhỏ trên bề mặt giác mạc. Khi người dùng tiếp xúc với nước, các vi sinh vật có trong nước có thể mắc kẹt giữa kính áp tròng và giác mạc, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Viêm giác mạc do Acanthamoeba tương đối hiếm nhưng có thể rất khó điều trị. Vi sinh vật này có khả năng hình thành các nang giúp chúng tồn tại trước nhiều tác động, khiến quá trình điều trị kéo dài. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh có thể để lại sẹo giác mạc và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực.

Theo Khaosod, hiện Jamison vẫn tiếp tục điều trị và chăm sóc mắt. Cô cũng chia sẻ câu chuyện trên TikTok và Instagram nhằm cảnh báo những người đang sử dụng kính áp tròng về tầm quan trọng của việc vệ sinh và sử dụng kính đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo người đeo kính áp tròng không nên tắm, bơi hoặc để kính tiếp xúc với nước. Khi không chắc chắn, lựa chọn an toàn nhất là tháo kính trước khi tiếp xúc với nước để giảm nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mắt.



