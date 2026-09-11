6 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng đang âm thầm cho thấy cơ thể lão hóa

Lão hóa không chỉ biểu hiện qua tóc bạc hay nếp nhăn. Những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ trong vận động, giấc ngủ, sức nắm tay hay khả năng giữ thăng bằng cũng có thể là dấu hiệu cơ thể đang dần “già đi”.

Những thay đổi nhỏ cũng có thể là dấu hiệu mà cơ thể đang lão hóa. Ảnh: Pexels.

Các hoạt động hàng ngày bắt đầu cần đến sự hỗ trợ

Nếu trước đây bạn có thể thoải mái đứng rửa bát nhưng giờ thường vô thức phải dựa vào bồn rửa để giữ thăng bằng, đây có thể là một thay đổi đáng lưu ý.

Theo thời gian, sức mạnh cơ bắp suy giảm, khả năng nâng đỡ của hệ xương cũng giảm, khiến cơ thể cần thêm điểm tựa khi thực hiện những hoạt động vốn rất quen thuộc. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng vận động và duy trì sự ổn định của cơ thể không còn như trước.

Khả năng cảm nhận các kích thích bên ngoài giảm

Năm giác quan giúp con người tiếp nhận và cảm nhận thế giới xung quanh. Khi độ nhạy của các giác quan giảm đi, đó cũng là một dấu hiệu của lão hóa.

Chẳng hạn, việc khó ăn những thực phẩm cứng có thể liên quan đến tình trạng răng bị mòn, lung lay hoặc tụt nướu, làm giảm khả năng nhai. Khó nghe người khác nói có thể liên quan đến những thay đổi thoái hóa của cơ quan thính giác. Trong khi đó, khả năng nhận biết nóng, lạnh kém nhạy hơn có thể liên quan đến sự suy giảm chức năng của các đầu dây thần kinh cảm giác.

Chất lượng giấc ngủ đi xuống

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình cơ thể phục hồi. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều người bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ không sâu, thời gian ngủ ngắn hơn hoặc thường xuyên buồn ngủ, ngủ gật.

Giấc ngủ không ngon giấc cũng là dấu hiệu của cơ thể lão hóa. Ảnh: Pexels.

Những thay đổi về hormone, các bệnh mạn tính và căng thẳng tâm lý đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Khi tình trạng này kéo dài, sức khỏe thể chất và tinh thần cũng có thể bị ảnh hưởng.

Khó sử dụng một số tiện ích quen thuộc

Việc không thể ngồi xổm hoặc khó đứng lên từ tư thế ngồi xổm cũng có thể phản ánh những thay đổi về khả năng vận động.

Khi chức năng của khớp gối và khớp hông suy giảm, tình trạng mòn sụn hoặc loãng xương có thể khiến áp lực lên khớp tăng khi ngồi xổm và đứng dậy. Sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng giảm cũng làm tăng nguy cơ té ngã trong những tình huống này.

Sức mạnh cơ bắp và lực nắm tay suy giảm

Từ nâng vật nặng, mở nắp chai đến thực hiện những công việc hàng ngày, lực nắm tay đóng vai trò không nhỏ trong khả năng vận động và tự chăm sóc bản thân.

Khi sức mạnh cơ bắp và lực nắm tay suy giảm, các hoạt động sinh hoạt hàng ngày có thể trở nên khó khăn hơn, đồng thời ảnh hưởng đến công việc và các hoạt động xã hội. Đây cũng là một thay đổi đáng chú ý trong quá trình lão hóa.

Không thích những hoạt động thể thao, cần nhiều năng lượng

Từng thích đi bộ đường dài, chạy bộ hay lái xe đi đây đó nhưng dần trở nên ngại vận động, thậm chí không còn duy trì những hoạt động này trong thời gian dài, có thể là một dấu hiệu khác.

Khi chức năng cơ thể suy giảm, quá trình trao đổi chất, sức mạnh và sức bền cũng có thể thay đổi. Cơ thể dễ mệt hơn và cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau vận động. Ngược lại, ít vận động lại khiến thể lực tiếp tục suy giảm, tạo thành vòng luẩn quẩn.

Lão hóa là quá trình khó tránh khỏi, bạn nên duy trì những thói quen sinh hoạt phù hợp có thể giúp cơ thể vận động tốt hơn và hạn chế nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Theo: Sohu