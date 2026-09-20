Dinh dưỡng mùa Trung thu và những điều cần lưu ý

Trung thu sẽ ý nghĩa hơn khi trẻ được vui chơi, ăn uống hợp lý và có những khoảnh khắc gắn kết cùng gia đình.

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Trung thu là dịp trẻ háo hức được rước đèn, ngắm trăng, vui chơi cùng bạn bè và thưởng thức những món ăn đặc trưng. Để niềm vui ngày Tết Trung thu được trọn vẹn, theo bác sĩ Đinh Thị Ngọc Sương - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi đồng 1, cha mẹ cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, vệ sinh và thói quen sinh hoạt của trẻ, giúp bé vừa vui khỏe vừa hình thành những nếp sống lành mạnh.

Bánh Trung thu ngon nhưng nên ăn vừa đủ

Bánh Trung thu là món ăn đặc trưng không thể thiếu trong dịp này. Tuy nhiên, bánh thường chứa khá nhiều đường và chất béo nên nếu ăn nhiều có thể gây dư thừa năng lượng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ ăn bánh với lượng vừa phải, không ăn quá nhiều cùng một lúc và không nên xem bánh Trung thu như một bữa ăn chính. Bên cạnh đó, cần kết hợp chế độ ăn đa dạng, cân đối trong ngày.

Sau khi ăn bánh, trẻ nên được khuyến khích vận động phù hợp. Đặc biệt, cha mẹ cần kiểm soát lượng bánh trẻ ăn nếu bé có nguy cơ thừa cân, béo phì.

Rửa tay sạch - thói quen nhỏ, lợi ích sức khỏe lớn

Trước khi thưởng thức bánh Trung thu hay bất kỳ món ăn nào, trẻ cần được nhắc nhở rửa tay sạch bằng xà phòng . Đây là thói quen đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, góp phần phòng ngừa các vấn đề về tiêu hóa.

Cha mẹ hãy cùng thực hiện và hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh , để biến việc rửa tay thành một thói quen tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày.

Không vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại

Khi vừa ăn vừa xem tivi hoặc sử dụng điện thoại, trẻ có thể khó nhận biết cảm giác no, từ đó dễ ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể.

Vì vậy, cha mẹ nên khuyến khích trẻ tập trung vào bữa ăn , cùng trò chuyện với các thành viên trong gia đình. Sau khi ăn, trẻ có thể dành thời gian cho các hoạt động vui chơi phù hợp. Cha mẹ cũng nên hạn chế thời gian trẻ sử dụng tivi, điện thoại trong những khoảng thời gian này.

Trung thu vui hơn khi cả gia đình cùng tham gia

Trung thu không chỉ là dịp để thưởng thức bánh mà còn là thời gian để cả gia đình cùng vui chơi, vận động và gắn kết.

Cha mẹ có thể cùng trẻ ngắm trăng, rước đèn, vui chơi cùng gia đình hoặc tham gia những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Thay vì để trẻ dành quá nhiều thời gian trước màn hình, những hoạt động vận động cùng gia đình sẽ giúp không khí Trung thu thêm vui vẻ và tạo cơ hội để các thành viên gần gũi nhau hơn.

5 lời nhắc nhỏ dành cho cha mẹ

Để trẻ có một mùa Trung thu vui khỏe, cha mẹ có thể ghi nhớ 5 điều đơn giản: Rửa tay sạch trước khi ăn.

Ăn bánh Trung thu với khẩu phần vừa phải.

Không vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại.

Khuyến khích trẻ vui chơi và vận động phù hợp.

Cùng trẻ xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh mỗi ngày.







