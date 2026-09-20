Vì sao nên bổ sung nước sau khi thức dậy?

Uống nước sau khi thức dậy giúp bù lượng chất lỏng cơ thể mất qua đêm, đồng thời hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, nhận thức và chức năng của thận.

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Sau một đêm dài không uống nước, cơ thể vẫn mất một lượng chất lỏng qua hô hấp và tiết mồ hôi. Vì vậy, một đến hai cốc nước sau khi thức dậy có thể giúp bổ sung lượng nước đã mất và bắt đầu ngày mới trong trạng thái đủ nước hơn.

Theo tạp chí EatingWell, 6 chuyên gia dinh dưỡng đều lựa chọn uống nước là một trong những việc nên làm vào đầu ngày. Chuyên gia dinh dưỡng Sarah Nash cũng duy trì thói quen bắt đầu buổi sáng bằng một cốc nước để bù nước sau nhiều giờ ngủ.

Cơ thể vẫn mất nước khi ngủ

Trong 7 - 8 giờ ngủ, phần lớn mọi người không bổ sung chất lỏng nhưng cơ thể vẫn tiếp tục sử dụng và mất nước. Điều này càng đáng chú ý nếu lượng nước uống từ ngày hôm trước không đủ.

Nước cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng của não. Một nghiên cứu được EatingWell dẫn lại cho thấy tình trạng thiếu nước có liên quan đến mức suy giảm chức năng nhận thức lớn hơn trong khoảng thời gian hai năm.

Điều này không có nghĩa uống một cốc nước ngay khi thức dậy sẽ giúp trí nhớ tốt hơn. Giá trị của thói quen này nằm ở việc bắt đầu bổ sung nước sớm và duy trì lượng chất lỏng phù hợp trong cả ngày.

Uống đủ nước giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn

Nước và chất xơ phối hợp trong quá trình tiêu hóa. Chất xơ hấp thụ nước, giúp phân mềm hơn và dễ di chuyển qua đường ruột. Khi ăn nhiều chất xơ nhưng uống không đủ nước, tình trạng táo bón có thể trở nên khó cải thiện.

Vì vậy, uống nước vào buổi sáng có thể là một cách để bắt đầu đáp ứng nhu cầu chất lỏng trong ngày, nhất là với những người thường xuyên quên uống nước.

Tuy nhiên, không có một lượng nước cố định phù hợp với tất cả mọi người. Nhu cầu còn phụ thuộc vào chế độ ăn, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Thận cũng cần đủ nước

Nước giúp thận đào thải chất cặn bã qua nước tiểu. Khi lượng chất lỏng không đủ, nước tiểu có thể trở nên cô đặc hơn, làm tăng khả năng một số chất kết tinh và hình thành sỏi.

Uống đủ nước giúp tăng lượng nước tiểu và làm loãng các chất có khả năng tạo sỏi. Đây cũng là lý do việc duy trì đủ chất lỏng thường được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong phòng ngừa sỏi thận.

Tuy nhiên, uống nhiều nước hơn không đồng nghĩa với việc thận sẽ hoạt động tốt hơn. Nhu cầu chất lỏng khác nhau tùy thể trạng, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Với một số người mắc bệnh tim hoặc bệnh thận, lượng chất lỏng hằng ngày còn có thể cần được kiểm soát theo hướng dẫn của bác sĩ.

Làm thế nào để duy trì thói quen?

Thay vì đặt ra một quy trình phức tạp, các chuyên gia gợi ý gắn việc uống nước với những hoạt động vốn đã diễn ra mỗi sáng. Có thể đặt chai nước ở nơi dễ nhìn thấy, uống một cốc sau khi thức dậy hoặc trước tách cà phê đầu tiên.

Nước lọc cũng không phải nguồn chất lỏng duy nhất. Trà thảo mộc, sinh tố và thực phẩm chứa nhiều nước trong bữa sáng đều đóng góp vào tổng lượng chất lỏng cơ thể nhận được trong ngày.

Quan trọng hơn, uống nước trước 9 giờ sáng không phải một quy tắc bắt buộc. Một hoặc hai cốc nước vào đầu ngày chỉ là cách thuận tiện để bắt đầu bổ sung chất lỏng sau nhiều giờ ngủ. Việc duy trì đủ nước đều đặn trong suốt cả ngày mới là điều cần được chú ý.