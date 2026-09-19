Chạy đua với thời gian, cứu sống 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim tại Phú Quốc

Giữa đêm, các bác sĩ tại Phú Quốc căng mình chạy đua với thời gian, khẩn trương can thiệp cứu sống 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch, trong đó có trường hợp diễn biến đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 19/9, bác sĩ CK2 Lý Ích Trung – Trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phối hợp với một bệnh viện ở Phú Quốc cấp cứu xuyên đêm, cứu sống 2 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính ngay tại đảo.



Đây là những ca can thiệp tim mạch đầu tiên kể từ khi hai bệnh viện ký kết hợp tác chuyên môn từ tháng 7/2026. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân L.V.Q. (65 tuổi), có tiền căn hút thuốc lá nhiều, nhập viện lúc 0h ngày 14/9 trong tình trạng khó thở, mệt ngực, choáng váng và vã mồ hôi. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp tính (ST chênh lên thành dưới, giờ thứ 3).

Thông tin ban đầu lúc 1h sáng cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh - Khoa Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy (nhân sự vừa được điều động đến Phú Quốc đêm 13/9) đã phối hợp cùng ê-kíp của bệnh viện bạn, tiến hành can thiệp tái thông thành công động mạch vành phải đoạn xa, giúp bệnh nhân phục hồi dòng chảy và giảm nhanh triệu chứng.

Ngay trong đêm 14/9, sau khi can thiệp xong ca thứ nhất, bệnh viện này lại tiếp tục xử trí cho bệnh nhân P.N.V. (58 tuổi). Ông V. có tiền căn hút thuốc lá, đái tháo đường typ 2, mệt ngực và khó thở kéo dài 2 tuần trước đó.

Sau khi kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim bán cấp, suy tim nhẹ (NYHA II) và rối loạn lipid máu. Đến 20h ngày 14/9, bệnh nhân được can thiệp tái thông tổn thương tắc đoạn giữa động mạch liên thất trước thành công.

Việc can thiệp kỹ thuật cao ngay tại Phú Quốc thay vì phải di chuyển bệnh nhân vào đất liền đã tận dụng giờ vàng, góp phần cứu sống bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sự đặc biệt của hai ca bệnh này nằm ở chỗ cả hai đều bị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên – thể bệnh nguy cơ tử vong rất cao. Mỗi giờ chậm trễ tái thông làm tăng 5% - 10% nguy cơ tử vong. Việc can thiệp kỹ thuật cao ngay tại Phú Quốc thay vì phải di chuyển bệnh nhân vào đất liền đã tận dụng tối đa "giờ vàng", giảm thiểu hoại tử cơ tim.

Nhờ có sự tăng cường phối hợp của Bệnh viện Chợ Rẫy, hai bệnh nhân đã được xử trí tại Phú Quốc trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời, việc được tái khám, theo dõi điều trị ngay tại Phú Quốc cũng giúp người bệnh giảm bớt thời gian đi lại. Sau 4 ngày can thiệp thành công, 2 bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hoạt động ký kết hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc nhằm xây dựng một mạng lưới kết nối chuyên môn toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương, tạo điều kiện để nhiều ca bệnh phức tạp ở đảo được can thiệp kịp thời trong "thời gian vàng", hạn chế những trường hợp chuyển viện không cần thiết. Sự phối hợp này tập trung vào các bệnh lý cần có sự can thiệp khẩn cấp như đột quỵ não, nhồi máu cơ tim cấp - những bệnh lý mà thời gian cứu sống người bệnh tính bằng phút.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt kỳ vọng, sự hợp tác này sẽ giúp y tế Phú Quốc từng bước làm chủ các kỹ thuật cấp cứu phức tạp, tạo nền tảng vững chắc về y tế để người dân Phú Quốc và khách quốc tế yên tâm, đặc biệt là trong bối cảnh Hội nghị APEC năm 2027 sắp diễn ra tại Phú Quốc.