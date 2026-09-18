Ngừng tuần hoàn 2 lần, người đàn ông được cứu sống ngoạn mục

Người đàn ông 64 tuổi ở Phú Thọ ngừng tuần hoàn 2 lần do nhồi máu cơ tim, được kích hoạt báo động đỏ toàn viện, can thiệp mạch vành và hồi sức tích cực.

Ông N.V.B. (64 tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ) có tiền sử sử dụng rượu trong thời gian dài và tăng huyết áp nhưng không được theo dõi, điều trị thường xuyên. Mới đây, ông đau ngực, khó thở, sau đó lơ mơ, mất ý thức và được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực.

Ông đột ngột ngừng tuần hoàn , được cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực cấp cứu, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua ống nội khí quản. Không lâu sau, ông tiếp tục ngừng tuần hoàn lần thứ hai. Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kích hoạt báo động đỏ toàn viện.

Cuộc hội chẩn khẩn giữa các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Khoa Can thiệp tim mạch và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc được triển khai. Người bệnh được chỉ định chụp động mạch vành bằng hệ thống DSA. Kết quả cho thấy một nhánh động mạch vành nuôi tim bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành can thiệp tái thông mạch vành.

Ca can thiệp gặp nhiều khó khăn do người bệnh bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn nhịp tim và huyết động không ổn định. Sau can thiệp, ông vẫn trong tình trạng sốc, huyết áp phụ thuộc 2 thuốc vận mạch liều cao, phù phổi cấp và toan chuyển hóa nặng.

Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ lọc máu liên tục và đặt hệ thống PICCO nhằm theo dõi, tối ưu hóa huyết động, đồng thời điều chỉnh tình trạng toan kiềm.

Ngừng tuần hoàn 2 lần, người đàn ông Phú Thọ được cứu sống ngoạn mục (Ảnh: BVCC)

Sau điều trị, tình trạng người bệnh dần cải thiện, liều thuốc vận mạch được giảm, chức năng hô hấp tiến triển tốt hơn. Sau 3 ngày, người bệnh được giảm an thần và rút ống nội khí quản.

Sau 8 ngày điều trị, ông tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không ghi nhận di chứng thần kinh và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy việc nhận diện sớm tình trạng nhồi máu cơ tim, tổ chức cấp cứu kịp thời và phối hợp giữa nhiều chuyên khoa có vai trò quan trọng, đặc biệt khi người bệnh rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn, sốc tim và rối loạn chuyển hóa nặng.