Khai trương bệnh viện rộng hơn 25.000m2 tại cửa ngõ phía Đông, tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang mô hình "chăm sóc sức khỏe sát vách" cho rất nhiều cư dân Hà Nội.

Gỡ bỏ nỗi sợ "vượt sông vào phố" mỗi khi bệnh tật gõ cửa

Cứ mỗi lần trái gió trở trời, gia đình nào có người già hay trẻ nhỏ ở khu vực ngoại thành lại thở dài ngao ngán trước cảnh "đèo bồng" vượt qua những cung đường dài để dấn thân vào biển người chật chội ở các bệnh viện tuyến cuối. Nỗi sợ cảnh ùn tắc buổi sáng hay những giờ đồng hồ mệt mỏi chôn chân tại phòng khám đã vô tình tạo thành một bức tường vô hình, khiến nhiều người tặc lưỡi bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi nhỏ nhặt của cơ thể.

Thế nhưng, bài toán di chuyển ấy nay đã có thêm một lời giải. Sự xuất hiện của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên) với quy mô hơn 25.745 m2 đang thu hút sự chú ý lớn. Không phải vì những con số hoành tráng, mà vì nó giải quyết đúng khao khát tưởng chừng đơn giản: được chăm sóc y tế chuyên sâu ngay sát vách nhà.

Thay vì những khối nhà cao tầng choáng ngợp dễ làm người bệnh thêm phần kiệt sức, mô hình này chọn cách tiếp cận tinh gọn với 5 tầng nổi cùng 25 phòng khám chuyên khoa, đủ sức gánh vác khoảng 150.000 lượt thăm khám mỗi năm cho cư dân phía Đông Thủ đô.

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Dưới góc độ chuyên môn, TS.BS Phùng Nam Lâm (Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn và Đào tạo lâm sàng Hệ thống Y tế Vinmec) chia sẻ rằng cơ sở này "được xây dựng với mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao thuận tiện đi vào đời sống hàng ngày của mỗi gia đình". Khi khoảng cách địa lý được thu hẹp lại, rào cản tâm lý sợ đi viện cũng tự khắc biến mất. Người dân không còn phải chịu cảnh đánh đổi cả ngày trời nghỉ việc để đưa người thân đi khám, từ đó dễ dàng hình thành thói quen chủ động tầm soát sức khỏe ngay tại không gian sống quen thuộc.

Khám bệnh chủ động, điều trị bệnh trong "giờ vàng"

Trong thế giới y khoa, có những lằn ranh mỏng manh mà ở đó, thời gian chính là sự sống hay cái chết. Với các cơn đột quỵ não hay nhồi máu cơ tim, việc phải chuyển viện vòng vèo qua nhiều tầng nấc trong lúc "ngàn cân treo sợi tóc" luôn là nỗi ám ảnh trực chờ của bất kỳ gia đình nào.

Một trong những điểm đắt giá nhất của một cơ sở y tế nằm ngay trong khu dân cư chính là khả năng rút ngắn khoảng cách đó. Sự góp mặt của hệ thống cấp cứu 24/7 kết hợp cùng phòng can thiệp tim mạch chuyên sâu và công nghệ hội chẩn từ xa Telemedicine giúp các bác sĩ có thể lập tức hội tụ chuyên môn, xử lý ngay trong khung giờ vàng cứu mạng trước khi kịp chuyển tuyến cao hơn.

Y học hiện đại không còn là câu chuyện chữa lửa khi nhà đã cháy, mà là việc thiết kế những chiếc khiên phòng thủ từ trước thông qua định hướng chăm sóc gần nhà kết nối năng lực điều trị chuyên sâu toàn hệ thống. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside ra đời còn hướng đến việc giúp người dân thăm khám sức khỏe chủ động, "quét" bệnh ngay từ khi còn là "trứng nước", khi các dấu hiệu còn chưa rõ ràng và có thể can thiệp hiệu quả nhất.

Đừng đợi đến lúc cơ thể kêu cứu mới giật mình hoảng hốt. Phần lớn các bệnh lý nguy hiểm như ung thư giai đoạn sớm hay những tổn thương vi mạch máu thường tiến triển vô cùng lặng lẽ. Sự hiện diện của những cỗ máy chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới như hệ thống cộng hưởng từ 3.0T hay máy cắt lớp vi tính đếm photon chính là lớp kính lúp sắc bén giúp các bác sĩ bắt trọn những bất thường vi thể từ thời điểm tiền lâm sàng.

Không dừng lại ở đó, những cơn đau mỏi cơ xương khớp vốn là nỗi ám ảnh kinh niên của dân văn phòng và người lớn tuổi nay cũng tìm được lời giải nhẹ nhàng hơn. Các giải pháp như công nghệ định vị 3D hay kỹ thuật y học thể thao hiện đại giúp người bệnh phục hồi vận động hiệu quả mà hoàn toàn không phải trải qua những ca phẫu thuật nặng nề.

Ngoài nhân sự thường trực, bệnh viện có khả năng kết nối hội chẩn và huy động chuyên gia từ các trung tâm chuyên sâu của Vinmec trên toàn quốc. Nhờ sự hậu thuẫn của toàn bộ mạng lưới chuyên gia đầu ngành luôn sẵn sàng kết nối hội chẩn trực tuyến, mọi ca bệnh khó đều được xử lý tối ưu ngay tại chỗ mà không cần chuyển tuyến phức tạp.

Từ nền tảng vững chắc đó, các chương trình quản lý sức khỏe dài hạn được thiết kế riêng biệt để kiểm soát chặt chẽ các bệnh mạn tính quen thuộc như huyết áp hay tiểu đường. Nhờ vậy, sức khỏe của từng thành viên trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ luôn được theo dõi sát sao từng ngày, mang lại sự thảnh thơi trọn vẹn ngay tại không gian sống quen thuộc của mình.