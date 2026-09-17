Tỷ phú Georgios Frangulis: Vừa cạn tiền, vừa mắc ung thư vẫn xây được "đế chế" Oakberry 200 triệu euro

Trước khi sở hữu đế chế Oakberry 200 triệu euro, tỷ phú Georgios Frangulis từng chật vật đối mặt với ung thư tuyến giáp đúng thời điểm khởi nghiệp. Đây là căn bệnh nam giới rất dễ ngó lơ.

Nhiều người biết đến Georgios Frangulis (Brazil) với tư cách là nhà sáng lập chuỗi cửa hàng đồ ăn sức khỏe Oakberry phủ sóng 48 quốc gia, đồng thời là hôn phu của ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới Aryna Sabalenka. Thế nhưng, ít ai biết rằng vào năm 27 tuổi, vị doanh nhân trẻ này từng phải trải qua những ngày tháng tàn khốc nhất cuộc đời khi đối mặt đồng thời với cuộc khủng hoảng tài chính và căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Không phải ai cũng biết, trong giai đoạn khởi nghiệp khó khăn, tỷ phú Georgios Frangulis từng phải đối mặt với ung thư tuyến giáp (Ảnh: ABC News)

Tháng 8/2016, khi đang dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuẩn bị mở cửa hàng đầu tiên, anh bàng hoàng phát hiện một khối u tuyến giáp kích thước tới 4cm nằm ngay trước cổ.

Sự việc đẩy lên cao trà khi lịch phẫu thuật cắt bỏ u được ấn định vào ngày 16/10/2016, đúng thời điểm chi phí sửa chữa cửa hàng vắt kiệt những đồng vốn cuối cùng. Cận kề bờ vực phá sản, Frangulis gọi điện cho ngân hàng tính hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đóng 64 real Brazil mỗi tháng (khoảng 321.000 đồng) để tiết kiệm chi tiêu.

Không ai ngờ, nhờ sự hướng dẫn của nhân viên tư vấn về quyền lợi bệnh hiểm nghèo, anh nhận được khoản chi trả 100.000 real Brazil (khoảng 501 triệu đồng) chỉ sau 15 ngày. Số tiền giải cứu đúng lúc giúp anh hoàn tất mặt bằng và khai trương cửa hàng đầu tiên vào ngày 6/12/2016, tức chỉ 51 ngày sau ca phẫu thuật bóc tách khối u.

Cùng lúc vượt qua khủng hoảng tài chính và căn bệnh ung thư ở tuổi 27, Georgios Frangulis hiện sở hữu "đế chế" Oakberry 200 triệu euro (Ảnh: New York Times)

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u kích thước 4cm, Georgios Frangulis phải trải qua quá trình theo dõi lâm sàng gắt gao để đánh giá nguy cơ tái phát và cân bằng lại lượng hormone trong cơ thể. Nhờ phát hiện và can thiệp phẫu thuật kịp thời trước khi các tế bào ác tính xâm lấn sâu hay di căn sang hệ thống hạch cổ, thể trạng của anh phục hồi tốt. Sau một thập kỷ, Frangulis đã hoàn toàn làm chủ được sức khỏe, không ghi nhận dấu hiệu tái phát và sở hữu thể trạng lực lưỡng, phong độ ở tuổi 37.

Anh liên tục xuất hiện tại các giải đấu quần vợt đỉnh cao thế giới để cổ vũ vị hôn thê Aryna Sabalenka, điều hành tập đoàn Oakberry cán mốc hơn 1.000 điểm bán và mở rộng sang các lĩnh vực thể thao mạo hiểm như đua xe và sở hữu câu lạc bộ bóng đá Le Mans FC tại Pháp. Nhìn lại giai đoạn sinh tử năm 27 tuổi, Frangulis chia sẻ rằng chính biến cố ung thư đã thay đổi hoàn toàn tư duy của anh về tính kỷ luật, sự kiên cường và thái độ trân trọng sức khỏe của bản thân.

Tỷ phú Georgios Frangulis ở tuổi 37 với thành công tromg sự nghiệp và không có vấn đề sức khỏe nào được công khai (Ảnh: The Paper)

Bẫy tâm lý "bệnh phụ nữ" khiến nam giới dễ ngó lơ ung thư tuyến giáp

Cuộc chiến vượt qua căn bệnh hiểm nghèo của Georgios Frangulis không chỉ là câu chuyện kinh doanh "giật gân", mà còn là lời thức tỉnh nghiêm khắc cho phái mạnh.

Các thống kê y học chỉ ra tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp ở nữ giới cao gấp 3 lần nam giới do biến động Estrogen. Chính con số này tạo ra tâm lý chủ quan nguy hiểm: Nam giới cho rằng đây là bệnh của nữ giới và bản thân hoàn toàn vô sự, hoặc bệnh này liên quan hormone nữ nên có mắc cũng không nguy hiểm bằng.

Sự chủ quan đó có thể khiến phái mạnh trả giá đắt!

Do thói quen chịu đựng và bỏ qua khám định kỳ, nam giới thường phát hiện khi khối u đã tiến triển sang các thể ác tính nguy hiểm như dạng tủy hoặc thể không biệt hóa. Tế bào ung thư lúc này không còn nằm yên trong vỏ bọc mà xé rách mô tuyến, xâm lấn trực tiếp vào khí quản, thực quản và dây thần kinh quặt ngược thanh quản. Hậu quả là bệnh nhân không chỉ đối mặt với nguy cơ nghẹn thở, ho ra máu hay mất giọng nói vĩnh viễn, mà khối u còn nhanh chóng di căn xa đến hạch cổ, phổi và xương. Việc điều trị lúc này phải trải qua những đợt phẫu thuật tàn phá diện rộng, nạo vét toàn bộ hạch cổ và can thiệp xạ trị liều cao.

Tỷ lệ nam giới mắc ung thư tuyến giáp thấp hơn nữ giới, nhưng nguy cơ tiến triển nặng lại thường cap hơn (Ảnh: Getty Images)

Không dừng lại ở nguy cơ tử vong, bản án ung thư tuyến giáp còn triệt hạ tận gốc bản lĩnh nam giới. Khi "trạm chỉ huy" nội tiết bị tàn phá hoặc cắt bỏ hoàn toàn, trục hạ đồi - tuyến yên - tinh hoàn lập tức sụp đổ. Nồng độ Testosterone sụt giảm chạm đáy kéo theo hiện tượng mệt mỏi suy kiệt mạn tính, rối loạn cương dương nghiêm trọng, teo cơ bắp và biến đổi chuyển hóa khiến cơ thể xơ xáo, tích mỡ bệnh lý. Phái mạnh không chỉ mất đi khả năng sinh lý mà còn rơi vào trạng thái trầm cảm, hoảng loạn tinh thần và phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc hormone thay thế suốt phần đời còn lại.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp phái mạnh cần chú ý

Đàn ông thường lờ đi những biến đổi bất thường trên cơ thể vì cho rằng đó chỉ là mệt mỏi, áp lực công việc hay tác hại của rượu bia, thuốc lá. Do cấu trúc cổ nam giới có yết hầu to và liên kết chặt chẽ với các cơ quan quan trọng, tổn thương tuyến giáp khi bùng phát sẽ lập tức phát ra những tín hiệu cảnh báo rõ rệt:

- Biến đổi giọng nói: Giọng khàn đặc, mất hơi kéo dài do tế bào u xâm lấn dây thần kinh thanh quản.

- Nghẹn đường ăn, vướng đường thở: Nuốt vướng, có cảm giác mắc nghẹn ở họng hoặc hụt hơi, ngáy to khi nằm ngửa.

Dù ở độ tuổi nào, nam giới cũng không được chủ quan với ung thư tuyến giáp, nhất là người hút thuốc và uống rượu bia (Ảnh: Pinterest)

- Hạch cổ bất thường: Nổi khối cứng ở mặt trước hoặc bên sườn cổ, mật độ cứng như đá, không di động và không đau.

- Sụt cân, teo cơ chớp nhoáng: Thể trạng suy kiệt, sút cân phi mã không rõ lý do do rối loạn chuyển hóa toàn thân.

- Đau lan lên tai hoặc hàm: Cảm giác đau tức mơ hồ ở vùng cổ trước, lan ngược lên góc hàm hoặc sâu trong tai.

- Cổ phình to hoặc lệch trục: Dễ dàng quan sát thấy vùng dưới yết hầu bị gồ lên hoặc mất cân đối khi soi gương.

Nhìn lại hành trình của Georgios Frangulis, nếu anh ngó lơ khối u 4cm ở tuổi 27, có lẽ đã không có một tỷ phú phong độ với đế chế Oakberry 200 triệu euro như hôm nay. Ung thư tuyến giáp ở nam giới có tỷ lệ chữa khỏi rất cao nếu phát hiện sớm, nhưng sự lờ đờ trước những bất thường nhỏ ở vùng cổ có thể đập tan toàn bộ sự nghiệp lẫn chất lượng sống. Đừng chờ đến khi cổ họng nghẹn cứng hay giọng nói biến đổi hoàn toàn mới chịu đi khám.

Để bảo vệ bản thân, phái mạnh cần loại bỏ ngay tư tưởng "bệnh này chỉ có ở phụ nữ". Hãy chủ động siêu âm tuyến giáp định kỳ 1 lần mỗi năm, kiểm tra chỉ số hormone nội tiết, kết hợp lối sống lành mạnh và rèn luyện thể thao. Đây chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ sinh lực, phong độ và mạng sống của chính mình!