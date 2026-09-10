Muốn da đẹp, mắt khỏe, tim mạch tốt: Phụ nữ nên ưu tiên những loại trái cây này

Phụ nữ có thể bổ sung vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa từ những loại trái cây quen thuộc, vừa tốt cho làn da, đôi mắt vừa hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Trong chế độ ăn hàng ngày, trái cây không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi. Với phụ nữ, một số loại quả đặc biệt giàu vitamin C, polyphenol, anthocyanin hoặc kali có thể trở thành lựa chọn đáng ưu tiên.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng không có loại trái cây nào có thể thay thế thuốc điều trị hay trực tiếp “chữa” một bệnh cụ thể. Lợi ích chủ yếu đến từ việc ăn đa dạng, đúng khẩu phần và kết hợp với chế độ ăn, vận động, giấc ngủ hợp lý.

1. Dâu tây: Nhỏ nhưng giàu vitamin C, tốt cho làn da

Dâu tây là một trong những loại quả được nhiều chị em yêu thích bởi vị chua ngọt, lượng năng lượng tương đối thấp và chứa nhiều vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành collagen, đồng thời tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Đây cũng là lý do các loại quả giàu vitamin C như dâu tây, cam, kiwi thường xuất hiện trong những chế độ ăn hướng tới sức khỏe làn da.

Dâu tây còn chứa anthocyanin và một số polyphenol. Những hợp chất này có hoạt tính chống oxy hóa và đang được quan tâm trong nghiên cứu về sức khỏe tim mạch. Một số dữ liệu dinh dưỡng cũng cho thấy dâu tây là nguồn cung cấp chất xơ và vitamin C đáng kể.

BS. Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, từng chia sẻ trên VnExpress rằng các loại quả mọng như dâu tây cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong khi chế độ ăn giàu chất xơ, vitamin và polyphenol có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Điểm đáng chú ý là dâu tây có thể trở thành lựa chọn thay thế cho những món tráng miệng nhiều đường như bánh kem, kẹo hay đồ uống ngọt. Nhưng điều này chỉ phát huy tác dụng khi ăn quả tươi, không phủ thêm đường, kem hoặc siro.

2. Việt quất: Thêm màu sắc cho thực đơn, bổ sung chất chống oxy hóa

Việt quất nổi bật với màu xanh tím đặc trưng nhờ các sắc tố thực vật, trong đó có anthocyanin. Đây là nhóm hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu khá nhiều. Việt quất cũng cung cấp vitamin C, chất xơ và mangan, phù hợp để thêm vào bữa sáng cùng sữa chua không đường, yến mạch hoặc ăn trực tiếp.

Nhiều người gọi việt quất là “quả dành cho đôi mắt”, nhưng cần hiểu theo hướng thận trọng. Các chất chống oxy hóa trong quả có thể góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa, song không có nghĩa ăn việt quất sẽ chữa cận thị, khô mắt hay giúp thị lực tăng lên.

Với phụ nữ thường xuyên làm việc trước màn hình, điều quan trọng vẫn là nghỉ mắt hợp lý, điều chỉnh ánh sáng, ngủ đủ và khám chuyên khoa khi có triệu chứng kéo dài. Việt quất cũng có thể phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng nếu ăn nguyên quả với khẩu phần hợp lý. Chất xơ trong trái cây giúp tăng cảm giác no, trong khi WHO khuyến nghị ưu tiên carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây và các loại đậu thay vì nguồn đường tinh luyện.

3. Chuối: Nguồn kali tiện lợi, phù hợp với người bận rộn

Không đắt đỏ nhưng chuối lại là loại quả có giá trị dinh dưỡng đáng kể. Chuối cung cấp kali, vitamin B6, carbohydrate và chất xơ. Đây là món ăn tiện lợi trước hoặc sau khi vận động, đồng thời thích hợp làm bữa phụ cho những người thường xuyên phải làm việc ngoài giờ hoặc di chuyển nhiều.

Kali có vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, thần kinh và duy trì cân bằng điện giải. Một số tài liệu dinh dưỡng cũng ghi nhận chuối là nguồn cung cấp kali đáng kể, đặc biệt hữu ích trong một chế độ ăn đa dạng. Với phụ nữ thường xuyên mệt mỏi do lịch sinh hoạt thất thường, chuối có thể giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng hơn so với việc bỏ bữa.

Tuy nhiên, không nên biến chuối thành “thuốc an thần tự nhiên” hay cho rằng ăn chuối có thể điều trị lo âu, trầm cảm. Dù chuối chứa vitamin B6 và một số tiền chất liên quan đến quá trình tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, tâm trạng vẫn chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác như giấc ngủ, stress, vận động và sức khỏe tổng thể.

Người mắc bệnh thận hoặc được yêu cầu hạn chế kali nên hỏi bác sĩ trước khi ăn nhiều thực phẩm giàu kali.

4. Cam: “Trợ thủ” quen thuộc của vitamin C

Nếu nói đến vitamin C, cam gần như luôn nằm trong nhóm trái cây được nhắc đến đầu tiên. Vitamin C tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hỗ trợ hệ miễn dịch, hấp thu sắt và quá trình hình thành collagen. Đây cũng là dưỡng chất quan trọng đối với cấu trúc và sức khỏe của da.

Cam còn chứa nhiều nước và flavonoid. Khi ăn nguyên múi, cơ thể nhận được cả chất xơ thay vì chỉ hấp thụ phần đường tự do trong nước ép. Một quả cam nguyên múi thường là lựa chọn tốt hơn một ly nước cam có thêm đường. Đây là nguyên tắc đặc biệt đáng lưu ý với phụ nữ đang kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Các loại trái cây họ cam quýt cũng được đánh giá cao trong chế độ ăn hỗ trợ tim mạch nhờ sự kết hợp giữa chất xơ, vitamin C và các hợp chất thực vật. Một lưu ý nhỏ là vitamin C không phải “lá chắn tuyệt đối” chống cảm lạnh. Ăn cam đều đặn giúp bổ sung dưỡng chất, nhưng không thể thay thế giấc ngủ, vận động hay các biện pháp phòng bệnh khác.

5. Nho: Giàu polyphenol nhưng không nên ăn vô tư

Nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím, chứa nhiều polyphenol, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa tập trung đáng kể ở phần vỏ. Resveratrol là một trong những thành phần thường được nhắc tới khi nói về nho. Tuy nhiên, từ việc một hợp chất có tiềm năng sinh học đến kết luận rằng ăn nho có thể “ngăn cục máu đông” hay “bảo vệ tim mạch” là một khoảng cách rất lớn.

Điều có cơ sở hơn là nho có thể đóng góp vào một chế độ ăn đa dạng, cung cấp nước, carbohydrate, vitamin và các hợp chất thực vật. Nếu ăn nho, nên rửa kỹ và ăn cả vỏ khi phù hợp để tận dụng chất xơ cùng các hợp chất thực vật. Nhưng nho cũng chứa lượng đường tự nhiên đáng kể, vì vậy “tốt cho sức khỏe” không đồng nghĩa với ăn càng nhiều càng tốt.

Đặc biệt, người mắc đái tháo đường nên chú ý khẩu phần và tổng lượng carbohydrate trong ngày thay vì chỉ quan tâm một loại quả có “chỉ số đường huyết thấp” hay không.

Ăn thế nào để trái cây thực sự có lợi?

Năm loại quả trên không cần xuất hiện cùng lúc trong một ngày. Cách hợp lý hơn là luân phiên nhiều loại trái cây để cơ thể nhận được phổ dưỡng chất đa dạng. Có thể ăn dâu tây hoặc việt quất cùng sữa chua không đường; dùng chuối làm bữa phụ; ăn cam nguyên múi sau bữa chính hoặc giữa các bữa; còn nho nên chia thành khẩu phần nhỏ thay vì ăn cả chùm trong một lần.

Một điểm quan trọng là ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép. WHO khuyến nghị người trên 10 tuổi nên hướng tới ít nhất 400 g rau và trái cây mỗi ngày, đồng thời ưu tiên trái cây tươi và hạn chế đường tự do từ đồ uống.

Con số 200-350 g trái cây mỗi ngày có thể phù hợp với một số chế độ ăn, nhưng không nên xem đây là mức bắt buộc cho mọi phụ nữ. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc tuổi, mức vận động, cân nặng, tổng khẩu phần và tình trạng sức khỏe.

Và quan trọng nhất, đừng biến trái cây thành “thuốc làm đẹp”.

Da đẹp không chỉ đến từ vitamin C. Mắt khỏe không chỉ nhờ việt quất. Tim mạch tốt cũng không thể được quyết định bởi một chùm nho hay vài quả dâu tây. Một chế độ ăn nhiều rau quả, đủ protein, chất béo lành mạnh, ngủ đủ, vận động đều và kiểm soát các yếu tố nguy cơ mới là nền tảng lâu dài cho sức khỏe phụ nữ.