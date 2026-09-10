Người đàn ông 32 tuổi ảnh hưởng khả năng sinh con sau nhiều năm uống loại trà "quen thuộc"

Người đàn ông 32 tuổi kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con nên đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán nam bệnh nhân ở Trung Quốc mắc tiểu đường từ lâu, rối loạn insulin ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh con.

Do công việc di chuyển nhiều và ăn uống thất thường, một tài xế ở Trung Quốc đã uống trà sữa trân châu và các loại nước có đường để chống đói.

Anh kết hôn nhiều năm nhưng không thể thụ thai tự nhiên nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy chỉ số đường huyết lúc đói của anh lên tới 37,8 mmol/L (giá trị bình thường 3,9-5,5 mmol/L), chỉ số HbA1c trên 15% (bình thường dưới 5,7%). Bác sĩ gia đình Lữ Vận Thiên chẩn đoán nam bệnh nhân mắc tiểu đường từ lâu, rối loạn insulin ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh con.

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Bác sĩ Lữ cho biết bệnh nhân không cảm thấy khó chịu nhưng thói quen uống nhiều đồ ngọt, ăn quá đà dầu mỡ, muối và tiêu thụ tinh bột tinh chế khiến đường huyết tăng cao. Nếu tiếp tục trì hoãn điều trị, anh có thể nhiễm toan ceton, hôn mê do mất nước, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Bệnh tiểu đường còn làm tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, bệnh thận và bệnh lý võng mạc - đặc biệt đáng lo với các cặp vợ chồng chuẩn bị mang thai.

Bác sĩ tiết niệu Trần Quyển Thư cho biết Đài Loan (Trung Quốc) có khoảng 2,5 triệu bệnh nhân tiểu đường, có xu hướng trẻ hóa. Khoảng 50% nam giới mắc tiểu đường kèm rối loạn cương dương. Bệnh gây tổn thương thần kinh, làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng, khiến khả năng thụ thai tự nhiên suy giảm mạnh. Một số trường hợp phải nhờ đến thụ tinh trong ống nghiệm.

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Bác sĩ Trần cũng nhắc rằng dù đường tạo cảm giác vui vẻ ngắn hạn, lượng tiêu thụ mỗi ngày không nên vượt quá 50g. Dùng đường quá mức lâu dài dẫn đến béo phì, viêm toàn thân, hội chứng chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, ung thư và vô sinh.

Nam bệnh nhân trên được tiêm insulin ngay lập tức. Nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, chỉ sau 2 tháng, đường huyết đã trở về mức bình thường và anh chuyển sang uống thuốc duy trì. Sau đó anh được chuyển đến khoa y học sinh sản để thụ tinh trong ống nghiệm.

Bệnh tiểu đường là rối loạn chuyển hóa mạn tính và nếu kiểm soát kém, bệnh có thể gây tổn thương trên toàn cơ thể. Đường huyết tăng cao kéo dài làm hỏng mạch máu, dẫn đến không ít biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh lý về tim mạch

Tiểu đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch bao gồm nhồi máu cơ tim, đột quỵ và bệnh động mạch ngoại vi. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng đường huyết cao gây tổn thương mạch máu, dẫn đến xơ vữa động mạch và lưu thông máu kém.

Tổn thương dây thần kinh

Tiểu đường sẽ khiến lượng đường cao trong máu có thể làm tổn thương các dây thần kinh, gây ra tê bì, đau nhức hoặc mất cảm giác, thường gặp ở bàn chân và bàn tay. Bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ, gây khó tiêu, tiêu chảy hoặc táo bón.

Bệnh thận

Tiểu đường cũng là một trong những nguyên nhân chính gây suy thận bởi những tổn thương ở các mạch máu nhỏ trong thận sẽ làm suy giảm khả năng lọc máu và đào thải chất thải. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể cần chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận.

Tổn thương mắt

Người bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt như bệnh võng mạc tiểu đường, đục thủy tinh thể và tăng nhãn áp, đặc biệt nếu không được phát hiện và điều trị đúng, các tổn thương này có thể gây ảnh hưởng xấu đến thị lực của mắt.

Nhiễm trùng da và chân

Do lưu thông máu kém và mất dần đi cảm giác, các vết thương nhỏ ở da hoặc chân có thể bị lở loét, nhiễm trùng và rất khó lành.

Suy giảm trí nhớ

Một số nghiên cứu cho thấy, tiểu đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh alzheimer và suy giảm nhận thức. Lý do là bởi có thể liên quan đến tổn thương mạch máu và viêm do lượng đường trong máu không ổn định.

Ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Bạn có biết rằng khoảng 50% nam giới bị tiểu đường (cả tiểu đường týp 1 và týp 2) bị rối loạn cương dương? Lượng máu tuần hoàn tới "cậu nhỏ" ít và tổn thương thần kinh do tiểu đường ảnh hưởng tới khả năng cương cứng. Hơn nữa, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đường huyết cao có thể cản trở sự sinh tinh và cũng dẫn tới giảm độ di động tinh trùng và thể tích tinh dịch.

Để giảm nguy cơ biến chứng trên, cần duy trì lượng đường huyết ổn định với một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, và tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, hãy khám sức khỏe định kỳ nhằm giúp phát hiện sớm để có những phác đồ điều trị phù hợp và mang lại hiệu quả đối với sức khỏe.