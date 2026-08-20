Kinh nguyệt đều chưa chắc dễ có thai: Đánh giá khả năng sinh sản cần nhìn vào những yếu tố này

Thực tế, kinh nguyệt đều hoàn toàn không bảo đảm bạn dễ thụ thai.

Nhiều chị em nghĩ đơn giản: "Tháng nào cũng ra kinh đúng ngày thì máy móc vẫn ngon lành, chắc chắn dễ đẻ". Nhưng thực tế, kinh nguyệt đều chỉ chứng minh tử cung có chảy máu định kỳ, hoàn toàn không bảo đảm bạn dễ thụ thai.

Tại sao kinh nguyệt đều nhưng vẫn khó đậu thai?

1. "Ra kinh" chưa chắc đã "rụng trứng"

Nhiều trường hợp gặp hiện tượng kinh nguyệt không phóng noãn (có kinh nhưng không có trứng rụng). Niêm mạc tử cung vẫn bong ra gây chảy máu đúng chu kỳ, nhưng vì không có trứng rụng nên không thể thụ thai.

2. Tuổi tác làm giảm "chất lượng" trứng

Tuổi càng cao, chất lượng trứng càng suy giảm (dễ lỗi di truyền, khó thụ tinh, phôi khó phát triển). Một phụ nữ 38 tuổi kinh nguyệt rất đều thì chất lượng trứng vẫn kém xa một bạn 28 tuổi dù chu kỳ của bạn đó hơi thất thường.

3. Vòi trứng bị tắc, tử cung bị "hỏng đất"

Vòi trứng: Là nơi trứng và tinh trùng gặp nhau. Nếu vòi trứng bị dính, tắc hay tích dịch, tinh trùng không thể gặp trứng.

Tử cung (mảnh đất gieo hạt): Nếu buồng tử cung có polyp, u xơ, dính buồng hay viêm nhiễm, phôi thai sẽ không thể bám vào để làm tổ.

(Tất cả các bệnh này đều không làm ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, nên rất khó phát hiện nếu chỉ nhìn bên ngoài).

4. Buồng trứng bị "cạn nguồn" âm thầm

Nhiều chị em còn trẻ nhưng lượng trứng dự trữ trong buồng trứng đã sắp hết. Dù nguồn trứng sắp cạn, kinh nguyệt vẫn có thể diễn ra đều đặn cho đến khi cạn sạch hoàn toàn.

Cần khám những gì để biết chính xác khả năng sinh sản?

Muốn biết mình có dễ mang thai hay không, bác sĩ sẽ cho làm 3 nhóm kiểm tra chính:

Đánh giá "kho dự trữ" trứng: Xét nghiệm chỉ số AMH (lấy máu bất kỳ lúc nào), siêu âm đếm số nang trứng và xét nghiệm nội tiết FSH (vào ngày thứ 2–4 của chu kỳ).

Kiểm tra "đường đi" (Vòi trứng): Chụp X-quang tử cung - vòi trứng (HSG) để xem vòi trứng có bị tắc hay dính không.

Kiểm tra "mảnh đất" (Tử cung): Siêu âm 3D hoặc soi buồng tử cung để xem có u xơ, polyp hay bị dính buồng tử cung không.

Lời khuyên quan trọng cho chị em đang mong con

Khi nào nên đi khám ngay?

Dưới 35 tuổi: Thả tự nhiên 1 năm chưa có bầu $\rightarrow$ Nên đi khám cả 2 vợ chồng.

Từ 35 tuổi trở lên: Thả 6 tháng chưa có bầu $\rightarrow$ Đi khám ngay, không nên chờ đợi vì tuổi tác làm giảm cơ hội rất nhanh.

Nên chủ động thử chỉ số AMH: Phụ nữ sau 30 tuổi có ý định hoãn sinh con nên làm xét nghiệm AMH để biết "kho trứng" của mình còn nhiều hay ít.

Nhóm nguy cơ cao cần đi khám sớm: Người từng mổ buồng trứng, từng chữa ung thư (hóa/xạ trị), hoặc gia đình có mẹ/chị em bị mãn kinh sớm.

Nguồn: Guangming Daily