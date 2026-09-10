Bé 12 tuổi phát hiện ung thư dạ dày: Đừng vội đổ lỗi cho việc ăn hay bỏ bữa sáng

Bữa sáng rất quan trọng, nhưng không có một món ăn đơn lẻ nào chắc chắn gây ra hoặc ngăn ngừa ung thư dạ dày.

Suốt hơn nửa năm, một cậu bé 12 tuổi thường xuyên kêu đau bụng, sắc mặt ngày càng vàng vọt. Ban đầu, gia đình nghĩ con bị đói khi đi học hoặc ăn phải đồ lạnh nên chỉ cho uống nước ấm và dùng thuốc hỗ trợ tiêu hóa.

Gần đây, những cơn đau xuất hiện dày hơn, cậu bé ăn uống kém nên bố mẹ mới đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả nội soi khiến cả gia đình bàng hoàng: trẻ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Mẹ cậu bé vừa khóc vừa nói:

“Ngày nào gia đình cũng nhắc con ăn sáng, chưa bao giờ để cháu nhịn đói đi học. Tại sao cháu vẫn mắc bệnh dạ dày?”

Người bà cũng vô cùng ân hận. Sáng nào bà cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho cháu vì tin rằng bỏ bữa sẽ hại dạ dày. Tuy nhiên, vấn đề có thể không nằm ở việc cậu bé có ăn sáng hay không, mà ở chất lượng bữa ăn được duy trì suốt một thời gian dài.

Bữa sáng quen thuộc của cậu bé

Hầu như sáng nào, cậu bé cũng ăn cháo trắng cùng dưa muối hoặc củ cải khô. Người bà cho rằng cháo mềm, nóng, dễ tiêu hóa và có tác dụng “dưỡng胃”, còn một chút đồ muối sẽ giúp cháu ngon miệng hơn.

Ngoài ra, trẻ còn thường xuyên ăn thức ăn thừa từ tối hôm trước. Thỉnh thoảng, bữa sáng được thay bằng quẩy, bánh rán hoặc những món chiên nhiều dầu mỡ.

Đây đều là những lựa chọn khá quen thuộc trong nhiều gia đình. Chúng tiện lợi, dễ ăn và không mất nhiều thời gian chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, chế độ ăn này có thể thiếu cân bằng và không có lợi cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Dù vậy, cần nhấn mạnh rằng không thể kết luận một đứa trẻ mắc ung thư chỉ vì ăn cháo trắng, đồ ăn để qua đêm hay đồ chiên rán. Ung thư dạ dày thường là kết quả của nhiều yếu tố nguy cơ tác động trong thời gian dài.

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Cháo trắng không phải “thuốc bổ” cho dạ dày

Cháo trắng mềm, dễ nhai và dễ nuốt nên phù hợp với người đang mệt, mới ốm dậy hoặc gặp khó khăn khi ăn uống. Nhưng điều đó không có nghĩa ăn cháo thường xuyên sẽ giúp dạ dày khỏe hơn.

Thành phần chính của cháo trắng là tinh bột, trong khi lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất tương đối hạn chế. Nếu trẻ thường xuyên chỉ ăn một bát cháo loãng vào buổi sáng, bữa ăn khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển.

Cha mẹ không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn món cháo khỏi thực đơn. Điều quan trọng là kết hợp cháo với các thực phẩm khác như thịt, cá, trứng, rau củ hoặc đậu để bữa ăn đầy đủ dưỡng chất hơn.

Không nên thường xuyên ăn cháo với dưa muối

Vấn đề đáng lưu ý hơn nằm ở các loại dưa muối, cà muối, củ cải khô hoặc rau củ ngâm mặn. Những thực phẩm này thường chứa nhiều muối. Chế độ ăn quá mặn kéo dài có thể gây bất lợi cho niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý.

Các sản phẩm muối chua không đúng quy trình, chưa đủ độ chín hoặc được bảo quản không bảo đảm vệ sinh còn có thể tiềm ẩn những chất không có lợi cho sức khỏe.

Người lớn có thể chỉ ăn một lượng nhỏ để thay đổi khẩu vị, nhưng không nên biến đồ muối chua thành món ăn kèm hằng ngày của trẻ. Càng không nên coi cháo trắng và dưa muối là bữa sáng “chuẩn dưỡng” cho cả gia đình.

Thức ăn để qua đêm có nhất thiết phải bỏ?

Không phải cứ để thức ăn qua đêm là chắc chắn gây độc hoặc gây ung thư. Mức độ an toàn phụ thuộc vào loại thực phẩm, thời gian và nhiệt độ bảo quản, quá trình chế biến cũng như cách hâm nóng.

Thức ăn có thể nhanh chóng bị nhiễm khuẩn nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Khi cần bảo quản, gia đình nên cho thức ăn vào hộp sạch, đậy kín và cất trong tủ lạnh sớm. Trước khi ăn lại, cần hâm nóng kỹ và chỉ nên hâm lượng vừa đủ dùng.

Không nên sử dụng món ăn đã có mùi, đổi màu, nhớt hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Việc hâm đi hâm lại nhiều lần cũng có thể khiến món ăn giảm chất lượng và không còn ngon.

Đối với rau lá xanh, tốt nhất nên nấu lượng vừa đủ và dùng trong ngày. Gia đình có trẻ nhỏ càng cần thận trọng vì hệ tiêu hóa của trẻ còn nhạy cảm.

Hạn chế đồ chiên rán vào buổi sáng

Quẩy, bánh rán, bánh chiên và nhiều món ăn nhanh có thể giúp trẻ no lâu nhưng thường chứa nhiều dầu mỡ. Nếu ăn thường xuyên, trẻ dễ bị đầy bụng, khó tiêu và có nguy cơ dư thừa năng lượng.

Đặc biệt, dầu chiên được sử dụng lại nhiều lần có thể tạo ra những chất không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, đồ chiên chỉ nên xuất hiện thỉnh thoảng, không nên trở thành lựa chọn quen thuộc mỗi sáng.

Một bữa sáng lành mạnh không cần quá cầu kỳ. Cha mẹ có thể chuẩn bị món ăn từ tối hôm trước hoặc chọn những thực phẩm chế biến nhanh để vừa tiết kiệm thời gian, vừa bảo đảm dinh dưỡng.

Ung thư dạ dày ở trẻ không chỉ liên quan đến ăn uống

Ung thư dạ dày ở trẻ em và thanh thiếu niên tương đối hiếm gặp. Khi bệnh xuất hiện, bác sĩ cần đánh giá nhiều yếu tố khác nhau chứ không thể chỉ căn cứ vào thói quen ăn sáng.

Các yếu tố nguy cơ có thể bao gồm chế độ ăn nhiều muối, sử dụng thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn, tiền sử gia đình và một số bệnh lý đường tiêu hóa. Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) cũng là yếu tố cần được quan tâm.

Vi khuẩn HP có thể lây giữa các thành viên trong gia đình qua đường miệng. Để hạn chế nguy cơ, người lớn không nên nhai mớm thức ăn cho trẻ, dùng chung thìa đũa hoặc lấy đũa đang ăn để gắp thức ăn vào bát của con.

Nếu trong nhà có người thường xuyên đau bụng, đầy hơi, ợ chua hoặc đã được xác định nhiễm HP, người đó cần được khám và điều trị theo chỉ định. Không nên tự mua thuốc hoặc tự áp dụng phác đồ truyền miệng.

Bữa sáng của trẻ nên có gì?

Một bữa sáng cân bằng nên gồm nguồn tinh bột, thực phẩm giàu protein và rau hoặc trái cây. Cha mẹ có thể lựa chọn những cách kết hợp đơn giản như:

Bánh mì nguyên cám, trứng và một cốc sữa; Bún hoặc phở với thịt, thêm rau xanh; Cháo thịt, cá hoặc trứng nấu cùng rau củ; Khoai, ngô hoặc yến mạch kết hợp với sữa chua và trái cây; Cơm nóng ăn cùng trứng, thịt hoặc cá và rau mới chế biến.

Thực đơn nên được thay đổi để trẻ không chán ăn và nhận được nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau. Hạn chế đồ ăn quá mặn, quá ngọt, nhiều dầu mỡ hoặc chế biến sẵn.

Đừng chủ quan khi trẻ đau bụng kéo dài

Điều đáng lo nhất trong câu chuyện không chỉ là bữa sáng thiếu cân bằng mà còn là việc cơn đau của trẻ đã kéo dài hơn nửa năm nhưng chưa được kiểm tra kịp thời.

Đau bụng ở trẻ có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng tái diễn, mức độ ngày càng tăng hoặc đi kèm ăn kém, sụt cân, da xanh, nôn ói, đi ngoài phân đen, thiếu máu hay mệt mỏi bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Bữa sáng rất quan trọng, nhưng không có một món ăn đơn lẻ nào chắc chắn gây ra hoặc ngăn ngừa ung thư dạ dày. Thay vì hoang mang hay đổ lỗi cho cháo trắng, thức ăn để qua đêm hoặc việc bỏ bữa, cha mẹ nên chú trọng chế độ ăn cân bằng, bảo đảm vệ sinh và không bỏ qua những dấu hiệu bất thường kéo dài ở trẻ.

Nguồn: Sohu