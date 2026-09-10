Lời khuyên cho những ai mọc nốt ruồi ở 6 nơi trên cơ thể: Coi chừng ung thư!

Hầu hết chúng ta đều có ít nhất 1 nốt ruồi trên cơ thể. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rằng ngoài ảnh hưởng đến ngoại hình thì chúng còn có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Một nốt ruồi bình thường sẽ có hình tròn hoặc gần giống hình tròn. Kích thước nhỏ (dưới 8mm) và có màu hồng, rám nắng hoặc nâu. Chúng thường phẳng hoặc chỉ nhô lên 1 chút so với làn da của bạn. Nốt ruồi thường có thể bẩm sinh hoặc sau này mới hình thành nhưng sẽ không gây đau, ngứa, thay đổi màu sắc. Có thể mọc ở nhiều nơi trên khắp cơ thể, có lông hoặc không có lông.

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Mặc dù nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể là tình trạng rất phổ biến nhưng có 1 số vị trí mọc nốt ruồi sẽ làm tăng cao nguy cơ ung thư. Đặc biệt là 6 vị trí sau đây:

1. Vùng thắt lưng

Thắt lưng là khu vực da chịu áp lực cơ học dồn dập hằng ngày từ dây lưng, cạp quần, váy bó hay đai đồ lót. Việc cạp quần siết chặt kết hợp với chuyển động vận động khiến nốt ruồi ở thắt lưng liên tục bị cọ xát, trầy xước vi mô.

Sự kích thích cơ học mãn tính này không chỉ gây ra tình trạng viêm nhiễm kẽ da mà còn khiến cấu trúc tế bào nốt ruồi biến đổi bất thường. Nguy hiểm hơn, vùng thắt lưng nằm ngoài tầm mắt, người bệnh rất khó tự quan sát để phát hiện sớm các dấu hiệu xơ hóa hay biến đổi màu sắc.

2. Khu vực đường viền cổ

Vùng viền cổ và xương đòn là nơi hứng trọn hai tác nhân độc hại cùng lúc: tác động vật lý và bức xạ mặt trời. Cổ áo sơ mi cứng, dây chuyền kim loại, quai xách balo liên tục ma sát vào da mỗi khi bạn di chuyển.

Đồng thời, đây cũng là vùng da thường xuyên bị "bỏ quên" khi bôi kem chống nắng nhưng lại tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím (UV). Bức xạ UV gây tổn thương DNA của tế bào sắc tố, cộng hưởng với sự cọ xát kéo dài, đẩy nguy cơ hóa ung thư hắc tố ở vùng cổ lên mức báo động.

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3. Lòng bàn tay và rãnh móng tay

Bàn tay là bộ phận làm việc và ma sát nhiều nhất trên cơ thể, nốt ruồi ở lòng bàn tay liên tục chịu lực nén, va đập khi cầm nắm đồ vật.

Đặc biệt nguy hiểm là các nốt ruồi mọc ở vùng rãnh móng hay dưới móng tay. Rãnh móng nối liền trực tiếp với vùng da dưới móng. Khi nốt ruồi phát triển dưới đĩa móng cứng, lớp móng sẽ che khuất toàn bộ sự thay đổi ban đầu, khiến người bệnh rất khó tự phát hiện nếu nốt ruồi tiến triển bất thường.

4. Bàn chân và lòng bàn chân

Tương tự bàn tay, lòng bàn chân và các kẽ ngón chân là vị trí chịu áp lực cơ học khủng kíp nhất. Mỗi bước đi, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống, cộng với sự ép chặt và cọ xát vào đế giày, tất mồ hôi khiến nốt ruồi ở lòng bàn chân bị đè nén liên tục.

Chính áp lực nặng nề và môi trường bí bách này làm gia tăng tổn thương tế bào sắc tố, khiến ung thư da ở vị trí này thường chỉ được chẩn đoán khi đã tiến triển sang giai đoạn muộn.

5. Vùng kín

Nằm ẩn sâu sau nhiều lớp quần áo, vùng kín tưởng chừng như an toàn khỏi ánh nắng mặt trời nhưng lại là nơi có nguy cơ biến đổi nốt ruồi rất phức tạp. Vùng da này cực kỳ nhạy cảm, liên tục chịu ma sát từ đồ lót bó sát và áp lực nén khi ngồi.

Ngoài ra, môi trường kín gió, ẩm ướt và sự xuất hiện của nhiều loại vi khuẩn kỵ khí tạo điều kiện cho các phản ứng viêm da vi mô diễn ra thường xuyên, khiến nốt ruồi hắc tố dễ bị hoại tử, lở loét và chuyển biến ác tính.

6. Đỉnh đầu

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Đỉnh đầu là điểm cao nhất trên cơ thể, tiếp nhận mật độ bức xạ cực tím (UV) từ mặt trời cao nhất. Không những thế, da đầu còn liên tục chịu lực kéo khi cột tóc, ma sát khi gãi, chải đầu hay đội mũ bảo hiểm.

Điểm đáng ngại nhất là nốt ruồi trên đỉnh đầu bị tóc che phủ nên cực kỳ khó quan sát. Hầu hết các ca ung thư da trên đỉnh đầu chỉ được phát hiện tình cờ khi đi cắt tóc hoặc khi nốt ruồi đã lở loét, chảy máu.

Cách nhận biết nốt ruồi ung thư

Nhìn chung, hầu hết các nốt ruồi đều vô hại, chủ yếu chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Nhưng cũng có 1 số nốt ruồi vốn là ung thư hắc tố, hoặc do tiếp xúc với các kích thích bên ngoài (như ma sát, ánh sáng...) mà hình thành ung thư. Lời khuyên quan trọng cho tất cả mọi người, nhất là những người có nốt ruồi ở 6 vị trí trên cần hết sức cảnh giác với những dấu hiệu ung thư từ khác lạ của nốt ruồi nhu:

- Thay đổi kích thước và cạnh: Nếu phát hiện thân nốt ruồi đột nhiên to ra trong thời gian ngắn, hoặc viền thân nốt ruồi thay đổi thì nên cảnh giác với ung thư da.

- Bề mặt đột ngột trở nên cứng hoặc mềm: Một nốt ruồi bình thường sẽ có độ cứng giống như vùng da xung quanh nó. Nếu phát hiện thấy nốt ruồi của mình bỗng nhiên cứng lên hay mềm đi nhiều thì rất có thể bệnh ung thư đang tới.

- Màu sắc bất thường: Các nốt ruồi lành tính có màu sắc đồng đều trên toàn bộ diện tích của chúng. Chủ yếu là màu nâu và đen nhạt. Khi nhận thấy màu sắc của nốt ruồi loang lổ, không đều màu hoặc đột nhiên đậm lên hoặc đổi màu khác thì cần đề phòng khả năng chuyển hóa ác tính.

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- Thay đổi hình dạng: Nốt ruồi đột nhiên lõm xuống hoặc nhô cao hẳn lên, có các hình dạng lạ như mặt trăng, ngôi sao, đa giác… cũng là dấu hiệu của ung thư da.

- Gây khó chịu hoặc tổn thương bất thường: Bề mặt của nốt ruồi lành tính thường nhẵn và phẳng, không gây cảm giác khó chịu. Còn nốt ruồi ung thư sẽ thường sần sùi hoặc gây bong tróc, nứt nẻ, ngứa ngáy, chảy máu, đóng vảy, sưng đỏ, lở loét…

Để phòng ngừa ung thư hắc tố, hãy tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở cường độ cao, nhất là thời gian từ 11h đến 13h dù trời có nhiều mây. Nếu phải ra ngoài nhớ dùng kem chống nắng, mang theo đồ chống nắng như ô, mũ hay kính râm. Ngoài ra, nên gặp bác sĩ da liễu ít nhất một lần một năm để kiểm tra.

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