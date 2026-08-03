Cô gái 26 tuổi tử vong vì nốt ruồi "lạ" mọc trên trán, bác sĩ chỉ mặt điểm tên dấu hiệu "chí mạng"

Nốt ruồi trên trán ngày càng sẫm màu nhưng không được kiểm tra kịp thời. Câu chuyện của cô gái 26 tuổi là lời cảnh báo rằng những thay đổi nhỏ trên da cũng có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm.

Một đốm nhỏ giống tàn nhang xuất hiện trên trán khi mới 19 tuổi, không đau, không ngứa nên Alondra Sierra, bang Texas, Mỹ đã bỏ qua. Ba năm sau, cô nhận chẩn đoán mắc ung thư hắc tố (melanoma) dạng ung thư da nguy hiểm nhất. Sau hành trình dài chống chọi với bệnh tật, cô qua đời ở tuổi 26, để lại lời cảnh báo khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo New York Post , Alondra Sierra nhận thấy một nốt sắc tố trên trán ngày càng sẫm màu từ năm 19 tuổi. Vì nghĩ chỉ là một đốm tàn nhang bình thường và không có triệu chứng bất thường, cô không đến bệnh viện kiểm tra.

Đến năm 2022, Sierra mới đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố. Khi đó, khối u đã phát triển nhanh và bắt đầu di căn, khiến việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn.

Trong suốt những năm sau đó, cô liên tục trải qua nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật, liệu pháp miễn dịch và xạ trị. Dù vậy, bệnh vẫn tiến triển nặng. Đến năm 2024, tế bào ung thư đã lan đến hộp sọ, cột sống, xương sườn, xương chậu và vùng bụng. Đầu năm 2026, các bác sĩ xác nhận liệu pháp miễn dịch không còn hiệu quả và cô phải tiếp tục xạ trị não.

Dù biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối, Sierra vẫn kiên trì chia sẻ câu chuyện của bản thân để nâng cao nhận thức về việc phát hiện sớm ung thư da. Trong một đoạn video nhân Tháng nâng cao nhận thức về ung thư hắc tố hồi tháng 5, cô nghẹn ngào cho biết nếu đi khám da định kỳ hoặc gặp bác sĩ da liễu sớm hơn, kết cục có thể đã khác.

"Ung thư da không quan tâm bạn còn trẻ hay khỏe mạnh đến đâu. Nó sẽ không chờ bạn. Xin đừng để câu chuyện của bạn giống như tôi", cô nhắn nhủ.

Bi kịch càng trở nên đau lòng khi Sierra nhận tin ung thư đã di căn toàn thân đúng năm cô tốt nghiệp đại học. Tháng 3 năm nay, chỉ ít lâu sau một đợt xạ trị, cô vẫn ngồi xe lăn để tham dự lễ nhập quốc tịch Mỹ. Trong những tháng cuối đời, cô tiếp tục lan tỏa thông điệp về bảo vệ làn da, khuyến khích sử dụng kem chống nắng, cảnh báo nguy cơ từ các thiết bị phát tia UV nhân tạo như đèn làm móng và hướng dẫn mọi người tự kiểm tra da định kỳ để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Ngày 17/7, Alondra Sierra qua đời ở tuổi 26 do ung thư hắc tố giai đoạn IV di căn.

Theo các chuyên gia, ung thư hắc tố là dạng ung thư da có khả năng di căn rất nhanh, dễ xâm lấn các cơ quan nội tạng và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các loại ung thư da. Tại Mỹ, căn bệnh này cướp đi sinh mạng của hơn 8.500 người mỗi năm và là một trong những bệnh ung thư phổ biến ở phụ nữ dưới 30 tuổi.

Để phát hiện sớm, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên ghi nhớ quy tắc ABCDE khi theo dõi nốt ruồi hoặc các đốm sắc tố trên da:

A (Asymmetry): Hình dạng không đối xứng.

B (Border): Bờ viền nham nhở, không đều.

C (Color): Màu sắc không đồng nhất hoặc thay đổi bất thường.

D (Diameter): Đường kính lớn hơn khoảng 6 mm.

E (Evolving): Kích thước, hình dạng hoặc màu sắc tiếp tục thay đổi theo thời gian.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, người dân nên đến cơ sở y tế hoặc bác sĩ da liễu để được thăm khám. Việc chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn sớm có thể cải thiện đáng kể cơ hội chữa khỏi và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Câu chuyện của Alondra Sierra là lời nhắc nhở rằng ngay cả những thay đổi rất nhỏ trên da cũng không nên xem nhẹ. Một lần thăm khám kịp thời có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn.