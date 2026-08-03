Triệu chứng tiêu chảy tái phát tưởng như do ngộ độc thực phẩm lại bóc trần sự thật cay đắng về một lần lầm lỡ của người đàn ông trung niên. Cầm trên tay xét nghiệm dương tính HIV, ông không biết phải đối mặt với vợ con thế nào.

Ở tuổi 46, ông Vương (sống tại Trung Quốc) sở hữu một cuộc sống vô cùng bình dị. Làm nghề tài xế xe tải đường dài, ngày đêm gắn chặt vô lăng với các chuyến hàng liên tỉnh, ông chỉ mong chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình. Chưa từng có thói quen ăn chơi xa xỉ hay thuộc nhóm nguy cơ cao, ông luôn nghĩ những căn bệnh hiểm nghèo hay HIV là câu chuyện hoàn toàn xa xôi của thiên hạ.

Thế nhưng, chuỗi ngày bình yên ấy đột ngột bị bẻ gãy sau những chuyến xe dài kiệt sức.

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Mọi chuyện bắt đầu khi cơ thể ông Vương xuất hiện những cơn tiêu chảy bất thường. Ban đầu, ông chỉ nghĩ do mình ăn uống thất thường ở các quán xá ven đường hoặc bị viêm ruột cấp tính. Ông tự mua thuốc tiêu hóa về uống nhưng bệnh tình chẳng những không thuyên giảm mà ngày càng biến chuyển xấu.

Đi kèm với đó là những đêm mồ hôi ra ướt đẫm áo, cơ thể suy kiệt, sụt cân không phanh. Khi bụng đau quặn thắt và gầy rộc đi vì mất nước, ông Vương mới lo lắng tìm đến bệnh viện lớn để kiểm tra hệ tiêu hóa.

Sau khi thực hiện các bước thăm khám lâm sàng, bác sĩ chỉ định ông làm xét nghiệm máu tổng quát. Nhận kết quả từ tay nhân viên y tế, người đàn ông 46 tuổi hoàn toàn bàng hoàng khi thấy dòng chữ: Dương tính với kháng thể HIV.

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Giữa bệnh viện chói lóa ánh đèn và sặc mùi khử trùng, ông Vương cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại. Đầu óc ông trống rỗng, hai tai ù đi, đôi bàn tay chai sần vì cầm vô lăng run lên bẩy hẩy. Bác sĩ chuyên khoa nhìn ông với ánh mắt an ủi rồi nhẹ nhàng khuyên ông nên nhớ lại tất cả những hành vi có nguy cơ lây nhiễm trong thời gian qua.

Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông gục đầu xuống gối, nước mắt trào ra nghẹn ngào khi ký ức về một đêm lầm lỡ duy nhất ùa về nhói buốt.

Trong một chuyến xe đêm cô đơn, mệt mỏi ở nơi đất khách quê người, ông từng lỡ sa chân bước vào một cửa hàng mát xa không lành mạnh và phát sinh hành vi tình dục ngoài luồng đúng một lần duy nhất. Vì đã uống say, lại tò mò và thiếu kiến thức, ông đã không sử dụng biện pháp an toàn.

"Sau đêm đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ không xui xẻo đến thế. Tôi là người đàng hoàng, cả đời chỉ trót dại đúng một lần duy nhất thì làm sao mà dính được", nam tài xế chua chát thừa nhận trong nỗi giằng xé tột cùng.

Sự chủ quan cùng tư duy "chỉ một lần không sao" đã biến thành chiếc bẫy gài bẫy chính cuộc đời ông. Virus không phân biệt bạn là ai, hoàn cảnh ra sao, chúng chỉ nhận biết xác suất từ hành vi không an toàn.

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Trường hợp của ông Vương là lời cảnh tỉnh đầy ám ảnh. Khi tấn công cơ thể, HIV âm thầm tàn phá hệ miễn dịch, làm suy yếu tuyến phòng thủ chống lại các vi khuẩn đường ruột thông thường, gây ra tình trạng tiêu chảy dai dẳng. Đáng sợ hơn, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài nhiều năm, âm thầm rút cạn sức khỏe mà người bệnh vẫn lầm tưởng mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Nỗi sợ bị xã hội kỳ thị, vợ con không chấp nhận và sự hối hận giằng xé từng khiến ông Vương rơi vào tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả. Thế nhưng, nhờ sự đồng hành và tư vấn tận tình từ các bác sĩ, ông dần hiểu rằng HIV ở thời đại ngày nay không còn là "án tử hình" như nhiều thập kỷ trước.

Dưới góc độ y học, HIV hiện được xem là một bệnh nhiễm trùng mãn tính có thể kiểm soát hoàn toàn. Nhờ kiên trì tuân thủ phác đồ điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) đều đặn mỗi ngày, lượng virus trong máu ông Vương đã giảm xuống dưới ngưỡng phát hiện. Điều này đồng nghĩa với việc ông hoàn toàn không còn khả năng lây truyền virus sang người khác qua đường tình dục và có thể duy trì tuổi thọ tương đương người bình thường.

Sau nhiều tháng kiên trì uống thuốc đúng giờ, các triệu chứng tiêu chảy kéo dài đã chấm dứt hoàn toàn, thể trạng và tinh thần của ông Vương dần hồi phục trở lại. "Bây giờ tôi uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Tôi cũng đã thừa nhận với vợ và cầu xin sự tha thứ. Mặc dù không thể xóa bỏ sai lầm cay đắng trong quá khứ, nhưng ít nhất tôi biết mình vẫn còn tương lai để sống có trách nhiệm hơn" , ông Vương trải lòng.

Câu chuyện của nam tài xế 46 tuổi không chỉ là một ca bệnh, mà là lời cảnh báo gắt gao gửi đến cộng đồng. Đừng bao giờ đánh cược cả cuộc đời và sức khỏe vào sự may rủi. Không bao giờ nên phát sinh những hành vi tình dục không an toàn, chủ động dùng bao cao su và xét nghiệm định kỳ chính là lá chắn vững chắc nhất để tự bảo vệ bản thân và những người thân yêu!

Nguồn và ảnh: Baidu, Asia One, Health 2.0