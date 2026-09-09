5 lời khuyên cho tất cả những ai dùng gối khi ngủ

Không phải cứ dùng gối là tốt, bởi lựa chọn gối không phù hợp hoặc nằm sai tư thế trong thời gian dài có thể khiến vùng cổ, vai và lưng chịu áp lực.

Một chiếc gối phù hợp cần giúp đầu và cổ được nâng đỡ vừa phải, đồng thời giữ cơ thể ở tư thế thoải mái. Dưới đây là những điều mà bất cứ ai thường dùng gối khi ngủ nên lưu ý.

Chọn gối có độ cao phù hợp

Độ cao của gối là yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Nếu gối quá cao, đầu bị đẩy về phía trước, khiến cổ phải duy trì tư thế gập trong nhiều giờ. Ngược lại, gối quá thấp có thể khiến cổ không được nâng đỡ đầy đủ.

Khi nằm ngửa, gối nên có độ cao vừa phải để đầu không bị đẩy quá xa về phía trước. Với người nằm nghiêng, gối thường cần cao hơn để lấp khoảng trống giữa đầu và vai, giúp cổ duy trì vị trí tương đối thẳng.

Không nên chọn gối chỉ vì cảm giác êm hoặc đẹp mắt mà cần chú ý khả năng nâng đỡ đầu và cổ.

Dùng gối khi ngủ (Ảnh minh họa)

Không nên chọn gối quá mềm hoặc quá cứng

Một chiếc gối quá mềm có thể khiến đầu bị lún sâu, trong khi gối quá cứng có thể tạo cảm giác khó chịu và gây áp lực lên vùng đầu, cổ.

Gối phù hợp cần có độ đàn hồi nhất định, vừa đủ để nâng đỡ nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái. Sau một thời gian sử dụng, nếu gối bị xẹp, biến dạng hoặc không còn giữ được hình dáng ban đầu, người dùng nên cân nhắc thay mới.

Đặc biệt, nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác đau hoặc cứng cổ, không nên bỏ qua khả năng chiếc gối hoặc tư thế ngủ đang không phù hợp.

Chú ý tư thế ngủ

Không chỉ chiếc gối, tư thế ngủ cũng ảnh hưởng đến vùng cổ và cột sống.

Người nằm ngửa nên tránh kê quá nhiều gối dưới đầu. Người nằm nghiêng cần lựa chọn gối có độ cao phù hợp với chiều rộng của vai. Trong khi đó, người có thói quen nằm sấp thường dễ khiến cổ phải xoay sang một bên trong thời gian dài.

Nếu có thể, nên thay đổi tư thế ngủ một cách tự nhiên và tránh duy trì tư thế khiến cổ bị xoắn hoặc gập trong nhiều giờ.

Đừng quên vệ sinh gối thường xuyên

Gối là nơi tiếp xúc trực tiếp với tóc, da và mồ hôi trong nhiều giờ mỗi đêm. Theo thời gian, vỏ gối và ruột gối có thể tích tụ bụi, dầu trên da, tế bào da chết và các tác nhân gây dị ứng.

Vì vậy, nên giặt hoặc thay vỏ gối thường xuyên theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với ruột gối, cần vệ sinh đúng cách và bảo đảm khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.

Nếu gối xuất hiện mùi hôi, ẩm mốc, bị biến dạng hoặc xuống cấp, không nên tiếp tục sử dụng chỉ vì muốn tiết kiệm.

Đau cổ sau khi ngủ không nên xem nhẹ

Thỉnh thoảng thức dậy với cảm giác hơi mỏi cổ có thể xảy ra, đặc biệt sau khi ngủ sai tư thế. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau cổ, đau vai hoặc cứng cổ lặp đi lặp lại, người dùng nên xem xét lại chiếc gối, độ cao của gối và tư thế ngủ.

Không nên tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài để che lấp triệu chứng. Nếu đau kéo dài, đau ngày càng tăng hoặc kèm theo các triệu chứng bất thường như tê, yếu tay, chóng mặt..., nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân.

Gối tốt không nhất thiết là gối đắt tiền

Một chiếc gối phù hợp không nhất thiết phải có giá cao. Điều quan trọng là gối phải phù hợp với tư thế ngủ, vóc dáng và cảm giác thoải mái của từng người.

Thay vì chạy theo những loại gối được quảng cáo với nhiều công dụng, người dùng nên ưu tiên khả năng nâng đỡ đầu và cổ, độ cao phù hợp, chất liệu dễ vệ sinh và tình trạng thực tế của chiếc gối.