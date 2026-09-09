9 dấu hiệu cần nghĩ tới ung thư gan: Số 3 rất dễ bị bỏ qua

Ung thư gan thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn sớm, các triệu chứng dễ bị nhầm với những vấn đề tiêu hóa hoặc sức khỏe thông thường.

Ung thư gan là một trong những bệnh ung thư có số ca mắc mới và tử vong cao. Điều đáng lo ngại là ở giai đoạn sớm, bệnh thường không gây ra những biểu hiện đặc hiệu. Nhiều người chỉ đi khám khi xuất hiện đau tức vùng gan, sụt cân nhanh, vàng da hoặc mệt mỏi kéo dài.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Viện trưởng Viện Y Học Hạt Nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai), sự chủ quan trước những dấu hiệu bất thường và việc chưa duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ khiến nhiều trường hợp được phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

Đặc biệt, những người mắc viêm gan B, viêm gan C hoặc các bệnh lý gan mạn tính cần được theo dõi sức khỏe định kỳ, ngay cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

9 dấu hiệu cảnh báo ung thư gan cần lưu ý

1. Giảm cân không rõ nguyên nhân: Nếu cân nặng giảm đáng kể dù không chủ động ăn kiêng hay tăng cường vận động, đặc biệt đi kèm cảm giác mệt mỏi, chán ăn, người bệnh không nên chủ quan. Sụt cân không rõ nguyên nhân có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có ung thư.

2. Vàng da, vàng mắt: Vàng da, vàng mắt là một trong những biểu hiện thường được nhắc đến khi chức năng gan bị ảnh hưởng. Tình trạng này có thể liên quan đến sự gia tăng bilirubin trong máu do gan hoặc hệ thống đường mật gặp vấn đề. Tuy nhiên, vàng da không phải dấu hiệu chỉ gặp ở ung thư gan mà còn có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác.

3. Nước tiểu vàng, sẫm màu: Đây là dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua bởi nhiều người thường cho rằng nước tiểu đậm màu chỉ đơn giản là do uống ít nước. Nếu nước tiểu sẫm màu kéo dài, đặc biệt khi đi kèm vàng da, vàng mắt, mệt mỏi hoặc các biểu hiện bất thường khác, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Ung thư gan (Ảnh minh họa)

4. Chán ăn, rối loạn tiêu hóa: Người bệnh có thể xuất hiện tình trạng ăn nhanh no, đầy bụng, chướng bụng, khó tiêu, giảm cảm giác thèm ăn hoặc không còn hứng thú với những món ăn vốn yêu thích. Những biểu hiện này khá phổ biến và dễ bị nhầm với bệnh lý dạ dày, đường tiêu hóa nên nhiều người thường bỏ qua.

5. Đau hoặc tức vùng hạ sườn phải: Đau, tức hoặc cảm giác nặng ở vùng bụng phía trên bên phải có thể liên quan đến vị trí của gan. Cơn đau có thể âm ỉ hoặc kéo dài. Khi triệu chứng xuất hiện dai dẳng hoặc ngày càng rõ, người bệnh cần được thăm khám thay vì tự điều trị tại nhà.

6. Đau vùng thượng vị: Đau thượng vị là triệu chứng dễ bị nhầm với các bệnh lý dạ dày, chẳng hạn viêm loét dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa. Chính vì vậy, nếu đau vùng thượng vị kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm sụt cân, chán ăn, mệt mỏi hay các dấu hiệu bất thường khác, người bệnh nên kiểm tra sức khỏe để xác định nguyên nhân.

7. Ngứa da, nổi mẩn: Ngứa kéo dài hoặc xuất hiện những biểu hiện bất thường trên da đôi khi có thể liên quan đến rối loạn chức năng gan. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu không đặc hiệu và cũng có thể xuất hiện trong rất nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, không nên dựa vào triệu chứng này để tự chẩn đoán ung thư gan.

8. Mệt mỏi, sốt, uể oải: Cảm giác mệt mỏi kéo dài, cơ thể suy nhược, uể oải hoặc sốt có thể xuất hiện ở người mắc nhiều bệnh khác nhau. Nếu các triệu chứng giống cảm cúm nhưng kéo dài, tái diễn hoặc không thuyên giảm, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

9. Xuất hiện khối bất thường vùng bụng: Một số người có thể nhận thấy vùng bụng xuất hiện khối bất thường hoặc cảm giác vùng gan cứng hơn bình thường. Đây là dấu hiệu cần được bác sĩ thăm khám và thực hiện các phương pháp chẩn đoán cần thiết để xác định nguyên nhân.

Những ai có nguy cơ cao mắc ung thư gan?

Bác sĩ Cẩm Phương cho biết, ung thư gan có thể xảy ra ở bất kỳ ai, nhưng nguy cơ cao hơn ở một số nhóm người, đặc biệt là:

- Người mắc viêm gan B hoặc viêm gan C mạn tính.

- Người bị xơ gan do viêm gan virus, rượu bia hoặc các nguyên nhân khác.

- Người thường xuyên sử dụng rượu bia trong thời gian dài.

- Người mắc gan nhiễm mỡ, béo phì hoặc đái tháo đường.

- Người có tiền sử gia đình mắc ung thư gan.

- Người thường xuyên sử dụng thực phẩm có nguy cơ nhiễm độc tố aflatoxin từ ngũ cốc, lạc, ngô hoặc thực phẩm bị nấm mốc.

Đáng lưu ý, viêm gan B và viêm gan C mạn tính là những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với ung thư gan. Vì vậy, người mắc các bệnh này cần được theo dõi và kiểm tra định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương khuyến cáo người có nguy cơ cao nên thực hiện siêu âm gan định kỳ 6 tháng/lần, xét nghiệm AFP theo chỉ định của bác sĩ và khám chuyên khoa để được đánh giá nguy cơ, theo dõi phù hợp. Đặc biệt với người mắc viêm gan B, viêm gan C, xơ gan hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám.