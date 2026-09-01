2 người tử vong sau khi uống nước từ nguyên liệu thực vật, Bộ Y tế cảnh báo khẩn

Liên quan đến vụ việc 2 người tử vong sau khi uống nước được pha từ nguyên liệu thực vật, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang theo dõi sát diễn biến tình hình vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang.

Công văn nêu rõ, ngày 9/9/2026, Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin về việc Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân tại xã Đường Hồng, tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi ngờ liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật; trong đó 2 người đã tử vong.

Hình ảnh bệnh nhi 12 tuổi được cấp cứu và theo dõi điều trị tại bệnh viện (Ảnh: BVCC).

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang triển khai gấp một số nội dung:

Theo đó, chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị để tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm.

Chỉ đạo với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc (nếu có) để xác định tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân, đặc biệt là việc nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc; khuyến cáo chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tự ý sử dụng, chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Lưu ý trong quá trình truyền thông, phải kết hợp đa dạng các phương tiện, hình thức truyền thông và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với địa phương.

Theo dõi sát diễn biến tình hình vụ việc, cập nhật thông tin hàng ngày; chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ gia đình, trước khi xảy ra sự việc, người mẹ cùng 2 con gái sử dụng một loại nước do người mẹ tự lấy nguyên liệu thực vật để pha cho các thành viên trong gia đình uống. Sau đó, người mẹ và một người con tử vong.

Bệnh nhi N.N.L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp và được cấp cứu kịp thời.

Hiện Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê tiếp tục theo dõi, điều trị và chăm sóc bệnh nhi N.N.L., đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi chuyên môn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.